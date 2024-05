Cuáles son las prepagas que bajarán sus cuotas en mayo y la sorpresa para los asalariados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves la fórmula que las empresas de medicina prepaga deberán utilizar para aumentar sus precios. De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero).

Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.

En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura.

En esa línea, en los últimos días los afiliados de siete empresas recibieron los avisos de descuentos en las cuotas, luego de que el Gobierno les ordenara retrotraer los incrementos que hayan excedido la variación de la inflación de los últimos meses.

Una por una, las prepagas que bajan sus cuotas en mayo

Swiss Medical confirmó una reducción del 22,22% con respecto a la cifra anunciada en marzo. A sus afiliados explicó que los incrementos realizados en estos meses fueron el resultante de reducir el gran desfasaje generado entre el aumento de la estructura de costos y las cuotas autorizadas por la autoridad competente hasta diciembre de 2023.

Una disminución similar realizará OSDE, la más grande del país, que será del 22%. No obstante, la prepaga que hará la mayor reducción por el momento es Galeno, que tendrá en mayo una rebaja del 26,78%. Entre tanto, desde el Hospital Alemán será del 24%.

Por su parte, Medicus también tomó una medida en el marco de la judicialización de los aumentos y anunció a sus clientes que no cobrará ningún aumento en mayo: "no procederemos con el incremento del valor de su cuota oportunamente anunciado para el mes de mayo. Por lo tanto, el valor de su plan médico no contendrá ese ajuste en su próxima factura".

El Gobierno mantiene esta disputa desde mediados de abril, cuando dispuso poner límites a los aumentos que aplicaron esas empresas desde diciembre último. Las compañías habían ajustado los valores muy por encima de la inflación: entre diciembre y marzo la suba de precios fue de 70% y las cuotas de las prepagas subieron más de 150%.

La sorpresa para los asalariados

A pesar del anuncio del Gobierno sobre una baja en las cuotas, las prepagas igual aplicaron un fuerte ajuste del 20% a los asalariados que derivan aportes a través de una obra social.

Las boletas están llegando en estos días y representan una sorpresa para unos 4,5 millones de afiliados.

Es que a ese sector las cuotas se les cobran con un retraso de unos 60 días.

Así, la cuota que empezó a llegar este mes corresponde a marzo, antes de que se aplicara la medida del Gobierno de ajustar por inflación, vigente desde abril.

Muchos usuarios manifestaron su sorpresa en redes sociales, ya que esperaban que la cuota bajara este mes, y en cambio llegó con un fuerte aumento.

Para un matrimonio que abonó 250 mil pesos en abril, este mes deberá afrontar una cuota que ronda los 320 mil.