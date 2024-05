Se adelantó el frío: hay más casos e internaciones por gripe y covid-19 en Mendoza

A diferencia del 2023, el invierno del 2024 será uno de los más fríos para la Argentina en los últimos años. En las últimas semanas, en distintos entornos comenzaron a acudir a consultas privadas y también a consultas en guardias por contagios por virus respiratorios. Las determinaciones detectaron que hay una mayor circulación de influenza y, en menor medida, de coronavirus producto de la época invernal en Mendoza.

"Hay una vigilancia del virus respiratorio que nosotros llevamos, hay una vigilancia en internación, una vigilancia ambulatoria en realidad en internación también. Hemos comenzado a detectar influenza esta semana que pasó, que es la semana 21, por lo cual en internación hemos tenido como decía influenza y en menor proporción coronavirus. Alrededor del 3% de las internaciones que se han hecho son por covid y hemos tenido unas cinco determinaciones positivas para influenza", comentó a MDZ la titular de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi.

En cuanto al sincicial respiratorio, detectaron que empezó a circular en la semana 17 pero "en menor medida. Esperamos que esa menor medida sea por la vacunación que realizamos en embarazadas, ya llevamos el 50% de la meta de esa campaña, de las cuales han nacido ya unos 3.000 bebés de esas embarazadas que se vacunaron. Hoy el sincicial viene más tarde este año, habrá que ver cómo se desarrolla la temporada", agregó Falaschi.

"Las internaciones que hay por virus respiratorio está por dentro de lo esperado para la temporada, todavía no hay guardias abarrotadas. En cuanto al covid-19 las personas han adquirido inmunidad o ya han tenido la infección, entonces disminuye la letalidad, sin embargo, es importante para los grupos de riesgo como adultos mayores o inmunosuprimidos que se vacunen con dos dosis al año para prevenir enfermedades respiratorias, al igual que los que se vacunan para la influenza que es una vacunación anual", destacó la funcionaria del Ministerio de Salud.

En diálogo con fuentes oficiales del Hospital Central y del hospital pediátrico Humberto Notti, confirmaron que durante el fin de semana no hubo un aumento considerable de consultas, pero (sobre todo en el Notti) sí se comienza a ver casos de sincicial y "algo de gripe" en los más pequeños. Por su parte, desde el Central marcaron que las consultas son acordes a la época del año. En otras provincias de la zona central del país se ha evidenciado una intensificación en las guardias de los hospitales públicos, aunque el fenómeno aún no se siente tanto en Mendoza. Médicos del sector privado y farmacéuticos mendocinos marcaron a MDZ que han sentido una mayor demanda en consultas o ventas respectivamente de remedios para el resfrío, mayor que en otros años y eso puede explicar que los casos de gripe existan pero que no se trasladen a una consulta en una guardia pediátrica u hospitalaria.

En cuanto al adelantamiento de las bajas temperaturas, la titular de Epidemiología marcó que las recomendaciones para los mendocinos están ligadas a que "nos enfermamos muy fácil, lo fundamental es mantenerse aislado cuando uno está con una afección respiratoria, con fiebre o mocos, no ir a trabajar o no mandar a los hijos al colegio porque se transmiten muy fácil. Mantener la distancia social, el lavado de manos y evitar lugares concurridos y poco ventilados. Además, tener el esquema de vacunación completo y en el caso de las mamás que tienen bebés pequeños que cumplan con la lactancia materna que eso brinda inmunización natural para el bebé".

Finalmente, en cuanto al adelantamiento del frío la funcionaria de Salud comentó cuáles son las actualizaciones en cuanto a dengue y estreptococo. "Ya no detectamos casos de dengue, tenemos poquitos casos, hace dos semanas que todas las sospechas con síntomas ya no se confirman más por criterio clínico epidemiológico porque se debe investigar si no se trata de otra enfermedad respiratoria", marcó Falaschi sobre la enfermedad del mosquito. Y sobre el estreptococo sostuvo: "Tenemos vigilancia activa sobre el estreptococo pyogenes, no hemos tenido brotes en este momento, pero siempre hay que estar atentos porque puede aparecer la enfermedad que puede traer complicaciones y casos más graves".