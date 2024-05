Marcha de discapacidad: el duro petitorio que presentaron a Javier Milei y la inquietud por una nueva renuncia

Más de 400 camionetas y unas 20.000 personas se concentraron al frente de la Quinta de Olivos para enfrentar el proyecto de decreto que el Gobierno quiere aprobar para desregular las prestaciones de discapacidad. El colectivo entero se unió a fin de presentar un petitorio a Javier Milei, al tiempo en que otras 10 ciudades más hicieron eco de esta masiva protesta.

El foco no estuvo en los desfasajes arancelarios que arrastra el sector desde hace varios Gobiernos, aunque no se trata de una problemática aislada. Hay un atraso del 100% para el sector del transporte y un 45% para el resto de las prestaciones, que próximamente se encrudecerá por los aumentos de insumos que se vienen, como el del combustible. Y esta iniciativa presidencial, según denuncian, sólo llegó para agravar el panorama.

El colectivo de discapacidad marchó a lo largo del país este miércoles 29. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Elizabeth Foschi, presidenta de CASAIE, habló con MDZ en Olivos, media hora después de que se haya presentado el petitorio para dar marcha atrás con esta iniciativa: "Lo más histórico de este momento es que no hay un arancel en juego, sino que se está luchando directamente por un derecho de las personas con discapacidad. No es por una cuestión económica directamente, sino el pedido para que no se desregularicen las prestaciones y proteger la Ley 24.901".

Desregulación de discapacidad: el avance del proyecto

Lo que se lograría de aprobarse este proyecto es que los aranceles de los servicios de discapacidad se fijen independientemente. Así, cada financiador va a tener a su criterio el valor de las prestaciones, por lo que aquellas personas que no tengan una obra social o una prepaga con un plan que lo cubra, deberán abonar un arancel aún mayor para cubrir las atenciones, y en caso de tenerlo quizás tendrán que realizar un copago.

No hubo risas, música o comida, sino abrazos, bombos, carteles y algunos padres llorando de la mano de sus hijos. El miedo y la incertidumbre son sentimientos bastante comunes para este colectivo, que sólo se acrecentan con los años. "¡Que Milei dé la cara!", gritó una mujer furiosa frente a la Quinta, con los ojos fulminando la entrada, a lo que un joven a su lado replicó: "Ni siquiera está acá".

El boceto del decreto que desregularía el sistema de prestaciones básicas.

Este proyecto presidencial ya cuenta con la firma de la Secretaría de Legal y Técnica. Aún resta recibir la de Milei -que se encuentra en Estados Unidos- y de la Jefatura de Gabinete, área que se encuentra en una incógnita tras la renuncia de Nicolás Posse, y que quedó bajo el mando temporal de Guillermo Francos, ministro del Interior.

Discapacidad en alerta: la manifestación en Olivos

La convocatoria estuvo prevista para las 11.00 horas en 11 localidades del país, aunque su núcleo se articuló sobre avenida Maipú al 2100, Provincia de Buenos Aires. Media hora después entregaron el petitorio, que fue recibido por las autoridades que custodiaban el lugar, y ya para las 12.30 la manifestación se dio por terminada.

Estiman que sólo frente a la Quinta de Olivos se presentaron unas 20.000 personas. En los alrededores descansaban 400 camionetas de transportistas que acercaron a profesionales, familias, empleados, vecinos y demás protestantes que quisieron unir su voz a este grito.

Miembros de CASAIE presentes en la marcha. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

"Tenemos que seguir y llamar la atención. Varios diputados y senadores se han mostrado preocupados, e incluso se presentaron unos tres proyectos de Ley para contrarrestar esto, los cuales establecerían que el arancel sea único por Ley. En estos días, además, habrá una nueva reunión en Diputados para tratar este tema en la Comisión propiamente", comentó a MDZ Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad.

Además de protestar frente a la quinta presidencial, también hubo protestas en Santa Fe (capital y Rosario); en Córdoba (Ciudad de Córdoba, Villa María, Alta Gracia y Río Cuarto); en Mendoza (capital); San Juan, y Salta.

Agencia Nacional de Discapacidad: ¿más renuncias?

En los seis meses que cosechó el Gobierno de Milei, ya ha tenido una serie de bajas. Tras la renuncia de Posse, se alimentó el rumor de que Diego Orlando Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, renunciaría. Esto, sin embargo, no parece ser una hipótesis que manejen los distintos colectivos de discapacidad.

Molero atinó a decir que "su personalidad no permitiría" renunciar por esto. Foschi opinó lo mismo que él: "Lo que está sucediendo es que el decreto salió a la luz el 10 de mayo y siguió avanzando desde entonces, a la fecha de 24 de mato está la Agencia Nacional de Discapacidad para la firma. Me sorprendería que renuncie, acá la idea no es que eso pase, sino que frenen un decreto que va en contra de lo que luchamos desde el año 1997 cuando salió la Ley 24901, o sea, un decreto que va en contra de los derechos de las personas con discapacidad".

Sara Arasi y Ana Maria Coronado, vocal de la CASAIE y su secretaria general respectivamente, reiteraron en que ese no sería el objetivo de la manifestación. "Lo que resta ahora es consensuar con el Foro las siguientes acciones a seguir, salga o no este proyecto, y lo que es importante es que esta marcha la organiza el Foro, pero adhirieron prácticamente todas las fracciones del área de discapacidad, el colectivo está muy movilizado y seguiremos protestando", cerró Arasi.

El petitorio a Javier Milei

"Nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar nuestra preocupación por un proyecto de decreto que está en Legal y Técnica de la Presidencia originado desde la Agencia Nacional de Discapacidad y que expresa lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Históricamente se ha tenido que luchar con los entes que financian los servicios de atención a personas con discapacidad por no reconocer los costos que implica cumplir con las exigencias que establece la legislación vigente. Además, como es el caso de las obras sociales y prepagas, han expresado de diversas maneras que no es competencia suya ocuparse de dar respuesta a las prestaciones de las personas con discapacidad, si bien lo establece la Ley 24.901, y que no cuentan con recursos para hacerlo. Por lo tanto, se nos hace muy difícil confiar que quienes han tenido este comportamiento van a establecer un arancel que reconozca los costos que permita sostener con calidad estas prestaciones.

Gracias a que dicha Ley reconoció hace más de 25 años un número importante de prestaciones para este colectivo y que su decreto reglamentario (1193/98) estableció un nomenclador común para las mismas, gran cantidad de personas con discapacidad han accedido a ellas sin importar su situación económica. Actualmente reciben esta atención unas 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 personas que trabajan para que la misma sea posible. Este logro se vería afectado por las consecuencias que surgirían de la promulgación del mencionado decreto.

Nuestra gran preocupación es que esta medida puede generar que se rompa la universalidad y equidad de atención que ha permitido la Ley 24.901 y que ha implicado mucho esfuerzo por parte de las personas con discapacidad, de sus familiares, de los prestadores y de asociaciones de derechos humanos.

La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias.

También puede pasar, dado que en general los entes obligados no han querido dar aumentos, que se vaya produciendo un cierre de servicios y que las personas con discapacidad no encuentren donde ser atendidas ya que el estado no cuenta con instituciones que puedan dar respuesta a las necesidades que la Ley ha reconocido.

Hoy los aranceles, sin tener en cuenta las deudas de la gestión anterior, están atrasados en un 45% para prestaciones brindadas por instituciones y profesionales individuales y en un 100% para los transportistas.

Es importante mencionar que sólo en una ocasión se logró finalizar un estudio de costos desde el Directorio del Sistema Único y no se lo tuvo en cuenta. En otras oportunidades cuando se estaba finalizando y los funcionarios del momento, al ver los números reales que implican las exigencias, decidieron no continuar con la tarea. Por lo tanto se hace necesaria una decisión política que permita contar con aranceles basados en reales costos y el proyecto de decreto mencionado va en contra de esta posibilidad.

Esta iniciativa no ha contado con la obligada consulta a las asociaciones que representan a las personas con discapacidad como establecen las normativas internacionales.

Por todo lo dicho no se llega a comprender cuál es la mejora para la vida y la atención de las personas con discapacidad que se busca como objetivo central de este proyecto de decreto y tampoco en qué puede beneficiar al estado nacional, si es lo buscado por los funcionarios responsables.

Por todo esto, le solicitamos que desestime este proyecto de decreto.

Le agradecemos su atención y quedamos a su disposición".