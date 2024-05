La trama para atrapar y engañar a jóvenes y adultos con el juego online clandestino

"Dice que tiene más plata que yo", explica con ironía y dolor Pablo, que es un padre culposo y ahora está en la misma encerrona de muchos otros: le habilitó el celular a su hijo a los 10, a los 15 ya "fondea" su cuenta de una billetera virtual porque le daba libertad y ahora no sabe cómo salir del laberinto del juego al que accede sin filtros y lo tiene enajenado. "Pensé que era algo lúdico usar el celular y ahora parece ludópata...maneja plata, apuesta con los amigos en partidos virtuales y hasta se hacen bullying entre ellos cuando alguien pierde", dice Pablo, que ya ha advertido al Instituto de Juegos y Casinos por la trama que hay detrás de las apuestas online de menores de edad en sitios clandestinos y su caso es parte de un grupo de denuncias que está en la justicia.

La madeja es compleja y aunque hay denuncias, advertencias de escuelas y padres preocupados, la resolución no es sencilla por un motivo: hay mucho dinero en juego y dinero no registrado, de fácil movilidad. Y además incluye la complicidad indirecta de empresas que hacen silencio, principalmente las que mueven el dinero, como las billeteras virtuales y algunos bancos. Solo en los últimos meses, se acumularon en Mendoza 558 casos que se transformaron en denuncias judiciales agrupadas. La mayoría es por niños y adolescentes que apostaron y fueron advertidos. Además, fueron bloqueadas 582 páginas ilegales en las que se apostaba a través de algunas de las plataformas de Meta (Instagram y Facebook) o tenían dominio registrado en Argentina.

Discursivamente el debate está desequilibrado, pues la promoción del juego online legal tiene como banderas a los principales referentes deportivos y artísticos. En la industria defienden la regulación y la intervención del Estado asegurando que las apuestas online igual existían y existirían. La duda es si esa promoción excesiva también motiva el juego clandestino y que los niños y adolescentes caigan en esas redes.

Los jugadores de la selección promocionan las salas de juego online legales.

Hagan sus apuestas

Se puede apostar a todo. "Si no existe, lo inventan para vos", explica el programador de una plataforma de juegos a MDZ. "Lo importante es construir la tentación, el caminito para sacarte plata sin que te des cuenta que te están metiendo la mano en el bolsillo. Primero las recompensas son grandes y hasta con inversión gratis. Hasta que llegás a un punto de no retorno; al todo o nada que se genera con la falacia del costo hundido", explica el especialista. La lógica se aplica a las plataformas lúdicas online y a los casinos, que tienen puntos en común.

En el caso del juego clandestino online, hay una triangulación extra para que los adolescentes puedan acceder. Allí entran las complicidades de otras empresas. El acceso a los sitios, la mayoría ilegales, se hace de manera triangulada. La figura de los "cajeros" es clave: se trata de los intermediarios entre quien apuesta y el sitio. El vínculo se hace a través de whatsapp, Instagram o Facebook; desde donde se concretan las operaciones. Para simplificar, incluso, se hacen en grupo. "Uno levanta las apuestas entre los amigos, hace la lista y se las manda al cajero. La plata se pasa por Mercado Pago. Se paga por ahí también"; explica el padre al que consultó MDZ. Las escuelas son una caja de resonancia, pero no el lugar principal. Se juega todo el tiempo. Los "cajeros" son fantasmas: no hay ninguna persona juzgada en Mendoza por el tema y tampoco advertencia a los intermediarios. "El problema lo tenemos con las billeteras virtuales y algunos bancos. No se ha podido lograr que se bloqueen las cuentas", explicó una de las referentes del juego a nivel nacional. El blindaje incluso llega desde el Banco Central, que no ha bloqueado cuentas identificadas con esas prácticas. "La clave está en estos cajeros que son intermediarios, en las billeteras virtuales y las cuentas. Hemos pedido al Banco Central que bloquee algunas cuentas, pero no ha pasado", explicó una de las referentes.

Los sitios legales de juego online tienen una identificación particular. Son ".bet.ar". Cualquier otro sitio es ilegal. En Mendoza hay acuerdo con Meta para bloquear cualquier usuarios de Facebook o Instagram que ofrezca esos servicios y ya hubo más de 500 bloqueos. Con ni.ar (que depende del gobierno) también se han dado de baja a sitios online registrados en Argentina. Pero no tienen forma de seguir a los más voluminosos: los sitios .com.

Las estadísticas de las apuestas online legales en Mendoza.

Mendoza forma parte de las provincias que legalizó el juego online, en lo que fue un renacer del impulso al juego en la provincia junto con la habilitación de más casinos. En total se autorizaron 5 licencias, de las cuales 4 están activas. Se trata de empresas grandes que en Mendoza están asociadas a salas de juego locales. Ese beneficio fue un plus que se agregó en la licitación: las empresas que tuvieran un socio local, que en la realidad prestó en nombre, tendrían ventajas. Por eso todos están en grupo con dueños de casinos físicos. En Mendoza aseguran que el juego online aún no representa ni el 5% de las apuestas totales. Pero crecen. En abril las apuestas legales online fueron por 5.362 millones de pesos en la Provincia. Según aseguran desde el Instituto de Juegos y Casinos, no hay registro de denuncias de acceso de menores de edad en las plataformas legales. "Es imposible porque todos los datos se cruzan con el Renaper. No hay ninguna denuncia de juego de niños en las plataformas legales. El problema son las ilegales", aseguraron ante la consulta de MDZ.

La empresa Traylon, que tiene la concesión del casino central de Mendoza, está asociada al concesionario Ondiss, que es parte de la plataforma BetWarrior. Desarrollos Maipú, que tiene el casino del Arena, está asociada con la plataforma de Rush Street Interactive (RSI), (Rushbet). Hotelera Emprender SA, de los casinos Tower Inn & Suites de San Rafael y el Malargüe Inn & Suites, además de administrar la sala de General Alvear del Casino de Mendoza, está asociado con IVISA y su plataforma Súper 7. La empresa Fuente Mayor, que opera los casinos de Tunuyán y el megacomplejo de San Martín, está en UTE con Boldt, otro de los concesionarios del juego online habilitados en Mendoza. Codere comenzó a funcionar hace un mes en Mendoza y tiene como socio local al casino del hotel Sheraton.

El engaño como meta

Al que gana; al que pierde. Al que hace un gol; al que se lesiona. Incluso ahora los sitios de apuestas online comienzan a abandonar el factor humano y crece la promoción de juegos virtuales, equipos de fútbol inexistentes manejados por computadora y emuladores de juegos lúdicos en los que se pueden apostar. La diferencia es borrosa. Y la tentación está a la vuelta de la esquina. Si en un casino hay personas en que invitan, en el juego online hay algoritmos que tientan con una precisión mucho mayor. "Está todo programado. Puede haber algo de azar real, pero es mínimo.

Los jueguitos y los casinos online, sobre todo los ilegales, tienen una diferencia vidriosa, pues usan las mismas estrategias. Una de ellas es el azar disimulado. Los “boxes” o cajas de sorpresa o premios aleatorios, por ejemplo, tienen una programación determinada para simular la sensación de ganancia. “Está totalmente tocado y estipulado por la programación para determinar cuántos y cuánto queremos que ganen o cómo llevarlo por un camino para que en algún momento ponga más plata”, explican. Por eso hay tres definiciones de azar en ese mundo: el azar real, que casi no existe. El azar que el usuario construye imaginariamente y el “azar programado” por los desarrolladores; el que hace facturar. "El desafío es hacer que el que gaste plata. El que gasta, que gaste más y el el que no paga, hacerlo pagador. No se evalúa éticamente lo que ocurre. No ves a la persona como ser humano, sino como un número en una planilla”, agrega uno de los programadores consultados por MDZ. Las advertencias sobre algunos juegos.

La lista de acciones nocivas programadas por los juegos online y los casinos es enorme y tienen una nomenclatura particular. Hay cuatro categorías: Patrones temporales oscuros, destinados a mantener más tiempo del deseado a los usuarios. Patrones monetarios oscuros, que apuntan a que los usuarios gasten más de lo que quieren. Patrones sociales oscuros, que apuntan a la competitividad, siempre relacionados con los gastos necesarios para mejorar. Y patrones psicológicos oscuros, que buscan crear algún tipo de dependencia o crear necesidades. “Se busca crear el hábito para que te metas todos los días, que piensen que estás ganando para que cuando llegue el momento de perder, quieran seguir poniendo plata”, explican.

El tiempo de permanencia es clave y hay opciones para todas las realidades. Juegos de largo aliento, otros cortos. Y también programación a futuro. Hay algunos que tienen por objetivo estar no más de 20 minutos, pues están pensados para las personas en tránsito, para el recreo de la escuela o una pausa. Otros, más complejos, están programados para conexiones extensas. Detrás de las interfases está el "meta juego", todo lo que se pone para mejorar el desempeño a cambio de dinero. En los de fútbol, por ejemplo, muchos apostadores son espectadores de un partido virtual o hasta el DT que necesita invertir o apostar para que a un equipo le vaya mejor. Incluso los sitios legales ofrecen juegos, más allá de las apuestas deportivas tradicionales, las ruletas virtuales y juegos de cartas.