Falta de gas: qué sector es el más perjudicado ante el corte del suministro

Ante la llegada anticipada de las bajas temperaturas y un faltante de gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) declaró un estado de pre-emergencia. Se instruyó a todas las transportistas y distribuidoras de gas de diferentes zonas del país a seguir el protocolo de cortes o restricciones de los suministros interrumpibles. Los servicios que tienen prioridad son los residenciales.

La falta de gas se extendió a grandes industrias ubicadas en Córdoba, Santa Fe, Catamarca y La Rioja, además de algunas en Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata y distintos puntos del AMBA y el interior bonaerense. Según informaron, Enarsa compró el fin de semana “de urgencia” un cargamento de GNL a Petrobras, pero la operación no llegó a concretarse. El origen del problema fue que Enarsa “no pudo documentar” un pago de USD 22 millones que debía girar este martes para que un buque cargado de GNL empiece a inyectar este miércoles el fluido en la terminal regasificadora de Escobar.

Fernando Heredia, periodista especializado en economía y energía, señaló que "es una situación inédita donde realmente está peligrando el abastecimiento de la demanda prioritaria por la cuestión del barco de GNL que llegó ayer y que no pudo descargar por un conflicto con Petrobras. En realidad, más allá de ese conflicto, hay un tema ideológico entre los dos gobiernos, pero esto no quita la mala planificación del gobierno argentino y de la Secretaría de Energía porque tuvimos que recurrir a un barco que cedió Petrobras de buena voluntad por no planificar bien los cargamentos. Entonces, como veían que se quedaban sin GNL (gas natural licuado) porque hicieron mal los pedidos, tuvieron que pedirle a Petrobras que ceda uno de sus barcos, a lo cual la empresa brasilera aceptó, pero se ve que hubo un problema con el pago".

En conversación con MDZ Radio 105.5 FM, comentó que "desde Enarsa, la compañía de energía argentina, dicen que todo se hizo en tiempo y forma. Me decían que ellos tienen técnicos de mucha trayectoria que trabajaron con todos los gobiernos, que no se confunden en cosas semejantes, que estas son operatorias normales. Por lo tanto, hay algo raro, hay algo más, ellos no me decían que era un tema político-ideológico, pero es lo que queda un poco picando, porque no se entendería como un proceso tan simple, falla. En 'off the record' se lo vincula con algo más político-ideológico, de diferencias entre el gobierno de Milei y el de Lula, que sabemos que no se llevan muy bien".

Lula da Silva y Javier Milei.

El especialista sostuvo que "la situación es gravísima porque ya le están cortando gas a industrias con contratos en firme. Estos contratos pagan un precio más caro del gas, garantizándose que no le va a faltar, porque si no podes pagar más barato el precio del gas pero con el riesgo de que te corten. Entonces en este caso también están cortando los contratos en firme y son industrias que, por ejemplo, tienen hornos que tienen un proceso que si vos los apagas y lo ves aprender es costosísimo, por eso es que pagar este precio diferencial".

Refiriéndose al faltante de GNC en diferentes puntos del país, mencionó: "El GNC ya se les venía cortando a los contratos interrumpibles, que son estos que pagan más baratos, pero ahora también se lo están cortando a estaciones de servicio que tienen contratos en firme". Además, reconoció que "esto sería lo menos grave, porque en tal caso, a los autos a GNC les pueden cargar otros combustibles", y aseguró que "lo más grave sería el caso de las industrias por este sobrecosto que les viene y que son procesos productivos que necesitan trabajar con gas y vos se lo estás cortando por una situación de crisis extrema".

Durante la jornada del día martes, la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) sufrió algunos desperfectos y no podían realizar sus operaciones adecuadamente. Heredia manifestó que "ayer por la noche hablé con gente de la empresa, me decían que se está solucionando, ahora ya tendría que estar solucionado. En cambio, lo del barco se espera que hoy, entre el mediodía y las 16 de la tarde, empiecen a inyectar, pero no me lo garantizan".

Escuchá la nota completa