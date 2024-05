Tras oficializar el acuerdo con universidades, qué puntos aún quedan inconclusos

"Satisfechos", así se expresaron las autoridades universitarias luego de ser recibidas el lunes en el Ministerio de Capital Humano, para terminar de definir los temas presupuestarios. Se oficializó, de esta manera, la actualización del 270% para los gastos en funcionamiento de todo el sistema universitario y fue celebrado el buen diálogo con la Secretaría de Educación. Sin embargo, aún quedan algunos aspectos pendientes a debatir.

Estuvieron presentes el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también Víctor Moriñigo, actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y su vicepresidente, Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

Los acuerdos entre Gobierno y Universidades

Fuentes de la cartera de Educación confirmaron a MDZ que, durante el encuentro en el Palacio Sarmiento que duró casi 2 horas, se ratificó este incremento de gastos de funcionamiento por un 270% para todas las Universidades nacionales, así como el trabajo de manera conjunta con miras hacia el Presupuesto 2025.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, llegó a un acuerdo con el CIN.

Torrendell, en representación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (quien no participó de la reunión), junto a Álvarez, acordaron la creación de la Comisión para la confección del Presupuesto 2025, como habían planificado. Asimismo, analizaron las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos.

Fuentes de la UBA comentaron a este medio que quedó en evidencia que "el Gobierno entendió que si no actualizaban los gastos de funcionamiento, las universidades no iban a poder seguir funcionando, no se iba a poder pagar la luz, el gas, comprar los elementos necesarios para poder dar clases, mantener los laboratorios abiertos. Entendió que el reclamo era genuino".

Si bien aún resta que se ponga en la mesa de debate y se resuelva el conflicto por los salarios docentes y no docentes, así como la inversión en las investigaciones, las obras, esto parece ir "por un buen camino, aunque todavía queda mucho por hacer", añadieron.

Efectivamente, también evaluaron medidas conjuntas para el debido cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en relación a la pluralidad de ideas y líneas de investigación, en miras de combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo. Y se reactivarán los programas de doctorado, y culminará el proceso de recategorización de los docentes e investigadores, del Programa para la investigación universitaria argentina (Prinuar).

Avanzan las negociaciones con las Universidades, pero el salario docente sigue pendiente.

Retomando el tema de infraestructura universitaria, se tuvieron en cuenta las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. De este modo, decidieron priorizar las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas.

A las 16:50, el CIN abrió el Comité Ejecutivo para dar una resolución de esta reunión con el Gobierno. Manifestó que las propuestas que se pusieron en la mesa comenzaron "a atender los reclamos que sostienen desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril".

Universidades: los temas pendientes

El rector del Consejo ya está regresando a San Luis (ya que es director de la Universidad Nacional de San Luis) este martes, mientras persisten buenos ánimos. Aún así, anticiparon a este medio que hay varios temas en la agenda que aún quedan pendientes.

Este organismo, que nuclea a las autoridades de las casas de estudios superiores que dependen del Estado, seguirá de cerca dichos ítems irresolutos, pues son los compromisos asumidos por el Gobierno para seguir avanzando. Estos son:

Resoluciones 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento especifico denominados bajo la línea.

Obras universitarias suspendidas.

Cálculo de presupuesto universitario 2025.

Programas de becas y asistencia estudiantil.

Situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales.

nacionales. Monitoreo de la situación salarial docente y nodocente.

Monitoreo de la ejecución de los fondos.

Otros temas de interés del Gobierno que son el Art. 33 de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización.

A través de X (Twitter), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, festejó los acuerdos al tiempo en que en que anticipó en esta idea de seguir trabajando para resolver los temas inconclusos: "Pero hoy (por el lunes 27) se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto".

El hilo de X del rector de la Universidad Nacional de Rosario.

"La Universidad Pública Argentina tiene mucho para aportar en la resolución de los problemas estructurales que tiene la Nación y queremos dedicar todos nuestros esfuerzos a contribuir a esa tarea. Quiero reconocer a las autoridades del CIN y todos los colegas por su trabajo, especialmente a la comunidad UNR y su esfuerzo extraordinario para sostener todo en condiciones tan excepcionales y a la sociedad toda porque sin su conmovedor apoyo no hubiese sido posible este primer paso tan relevante", cerró.