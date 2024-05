Qué cambios traería el horario corrido en los comercios del centro

Hay quienes están de acuerdo y quienes no. Pero, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, está reimpulsando el horario corrido para los comercios. Son varios los factores que se ponen sobre la mesa lo cual genera cierta polémica, ya que no es una iniciativa nueva, sino que viene desde hace ya tiempo pero nunca logra concretarse. El titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad (Cecitys), Adrián Alín, estuvo en MDZ Radio 105.5 FM para despejar dudas.

El titular de Cecitys planteó que "es muy importante que el Estado, en este caso el intendente de Ciudad, acompañe la propuesta. Con la llegada de los hipermercados y los shoppings, entendíamos que el comercio tradicional iba a morir y teníamos que adaptarnos a las nuevas medidas de comercialización". A esta afirmación, Alín le sumó el ejemplo del día sábado 25 de mayo donde el comercio abrió de corrido. "Esa masa de consumidores, si no viene acá a la ciudad, se va a otros lados o deja de consumir. Celebro que tengamos el apoyo de la Municipalidad que nos ayuda a promocionar, más aún entendiendo que la ciudad es el espejo de la provincia donde viene más del 90% de los turistas que nos visitan. También tiene que ver con el mercado interno porque hay un sector donde hay mayoristas de todo tipo de productos y vienen a comprar desde diferentes departamentos del interior de la provincia, se quedan en la ciudad, comen, y después siguen su actividad comercial. No tendrían que esperar a que estos comercios abran nuevamente".

Alín habló de las tendencias en la Cámara: "En el área de la Comisión Directiva, todos hacen horarios corridos y ya no hay resistencia. En algún momento algunos miembros no lo aplicaban. Hoy sí. Como ejemplo concreto, al principio, un conocido negocio de la ciudad no estaba de acuerdo y lo manifestó públicamente. Sin embargo, hoy agradece porque empezó con el horario corrido y le cambió la vida a él y a sus empleados porque tienen otra calidad de vida. Tienen tiempo para ir al gimnasio, tiempo para estudiar. Es otro formato".

Por otro lado, aseguró que "hay un cambio generacional. Para los jóvenes la siesta hoy no existe. La gente mayor puede que sí, pero igualmente han entendido el mensaje. Lo ven en sus cajas, porque también ayuda a levantar las ventas. Hay comercios que no es que no hagan horario corrido, sino que son cuentapropistas, o negocios muy chicos, que cierran para ir a almorzar".

Respecto al tema de la seguridad, Alín comentó que "la cámara va a poner un sistema de seguridad monitoreado. Estamos viendo cómo lo acordamos con el municipio . Yo creo que la ciudad es segura, otra cosa son las periferias. Pero las periferias tienen más comercio de servicios".

En cuanto al porqué aún no es un hecho, Alín aseguró que, para él, se trata de "una cuestión cultural, generacional y que, poco a poco, se va dando. El que lo hace descubre una nueva calidad de vida. Lo que es difícil es mostrarnos un comercio compacto debido a que hay libertad de comercio, vos podés abrir las 24 horas o abrir cuatro. Eso depende de cada comercio. Tiene que ver con un ahorro de costos, ahorro energético, mejor calidad de vida, aquellos que quieren ir al gimnasio, los empleados que quieren estudiar no lo pueden hacer. Tiene un montón de ventajas y la desventaja es que se tiene que adaptar aquella gente que no se adaptó o que está acostumbrado a dormir la siesta".

Escuchá la entrevista completa: