Posadas sigue sitiada por los reclamos salariales de los estatales

La ciudad de Posadas amaneció sitiada por los acampes y cortes de las principales arterias en reclamo de mejoras salariales para los diferentes sectores de la administración pública provincial.

Este martes se cumple el día 12 del acampe sobre la avenida Uruguay de los efectivos policiales y del servicio penitenciario provincial en actividad y retirados. Unas 12 cuadras de esta avenida están cerradas por el acampe policial.

Por otra parte, la intersección de las calles Junín y Tucumán, donde se encuentra el Ministerio de Salud Pública provincial está cerrada por el acampe del personal de salud que no aceptaron el aumento del 28% otorgado por el Gobierno provincial de Misiones.

También el personal de Energía de Misiones Sociedad Anónima se manifiestan sobre la calle Rioja y Ayacucho. En tanto que los docentes que rechazaron el incremento salarial del 34% siguen con la metodología de cortes de las rutas nacionales 12 y 14 en distintas localidades de la provincia.

Los más importantes se encuentran en las casillas de peajes de las localidades de Santa Ana –a unos 30 kilómetros al norte de Posadas- y de Colonia Victoria -a unos 115 kilómetros al norte de la capital-. También hay cortes en la localidad de San Vicente, sobre la ruta Nacional 12.

Foto: Gentileza Misiones Online

Teléfono descompuesto

Frías se encuentran las negociaciones entre los efectivos que protestan frente al Comando Radioeléctrico desde hace 12 días.

En la jornada del lunes hubo un cruce de los supuestos negociadores enviados por el Gobierno sobre las versiones de contra ofertas oficiales y una rotunda negativa de la Casa de Gobierno en haberlas hecho.

El lunes, además del ya conocido comisario Mario Gentile, al que relacionan directamente con el jefe de la fuerza, Sandro Martínez, hubo otros retirados de la Policía y hasta un exministro (sería Ricardo Welbach) acostumbrado a conflictos de estas características, al que un grupo de delegados le pidió mediar para intentar encontrar una salida.

El comisario Mario Gentile, es a quien se le atribuye ser el canal de comunicación con la Jefatura de Policía junto a los voceros de los delegados en protesta, Germán Palavecino y Ramón Amarilla. Foto: Gentileza Misiones Online

Recorrida y ¿tiros al aire?

En la madrugada de este martes, un grupo de efectivos policiales se subieron a cuatro móviles policiales y recorrieron con la sirena encendida el centro de la ciudad de Posadas. Al pasar por la Casa de Gobierno habrían efectuada tiros al aire con escopetas.

Desde la Gobernación pidieron investigar si los estruendos que se escuchan en la filmación, que se volvió viral, se tratan de tiros con escopetas que portaban los policías lo que -además de un grave episodio institucional y de seguridad- daría por cerradas las puertas a un reencuentro con los delegados.

"El solo hecho de insinuar que se trató de una balacera, es un grave atentado que pasó todos los límites democráticos", dijeron fuentes oficiales consultadas sobre el hecho.

Tras la polémica caravana, el vocero Ramón Amarilla admitió en declaraciones a medios nacionales y provinciales que "tratamos de no complicar más la situación, pero no los pudimos sujetar".

"La gente ya no aguanta más", justificó al respecto y sostuvo que "teníamos la esperanza de que este mediodía (por el lunes) iban a tratar el tema de la Policía y los docentes y ver cómo resolverlo, pero no tuvimos ninguna respuesta en todo el día y la gente está perdiendo la paciencia".

El delegado aseguró que a sus pares "les hemos llamado a la reflexión de que ese no es el camino, pero no los pudimos sujetar. Tratamos de no empeorar las cosas, de no complicar más la situación, pero el Gobierno tampoco nos da un aliciente de decir vamos a sentarnos a acercar posiciones", lamentó.



"Hay un grupo de gente que está muy eufórico, pero no hay división", agregó. Amarilla dijo, además, que "la gente está sufriendo en las veredas, el Gobierno no está atendiendo las necesidades del pueblo".

Sobre las negociaciones con el comisario Mario Gentile, reveló que le pidieron mediar con el jefe de la Policía para que "esto no sea un desorden total y que trate de acercar a las partes y sentarnos para resolver, destrabar la situación que lleva muchos días".

Amarilla aclaró no acompañan la toma de la Jefatura: "Por supuesto que no, no podemos avalar eso. Nuestro reclamo está acá, es legítimo por el salario. No sirve movilizarnos a otro lado y ya dijimos lo que pretendemos tanto a los medios como a las autoridades. Pero ellos, por el Gobierno, están cerrados".