Horario corrido en el centro: los pros y contras que representa la nueva medida para el sector comercial

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, busca reimpulsar el horario corrido para los comercios de todos los rubros dentro del municipio. La iniciativa volvió a ponerse sobre la mesa, tal y como se hizo en 2020 en un contexto de pandemia. "Da la posibilidad de tener una franja de horario continua para darle respuesta a la demanda de turistas, que no cortan a la siesta y consumen todo el día. También colocarnos competitivos con los comercios de cualquier lugar que hace horario corrido", comentó Suarez como los puntos a favor de la medida.

Lo comerciantes del microcentro mendocino muestran diferentes posturas respecto de la propuesta. Muchos la celebran, mientras que otros la rechazan, pero lo cierto es que la medida sentó un gran debate dentro del sector comercial. Es por ello que MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Fernando Ligorria, secretario general del Centro Empleados de Comercio (CEC), para que explique el impacto que podría tener el cambio de horario en los comercios del microcentro mendocino. "Nosotros no vemos con malos ojos que haya un horario corrido", señaló en primera instancia.

Aclaró que "así como trae beneficios, hay que regular otras cosas. Así como es una propuesta del intendente, que se debe aceptar o acompañar, en esto tenemos que pensar que la primera decisión pasa por el empresario, y la segunda por los empleados y empleadas de comercio". Además, aseguró que "tenemos un porcentaje que concluye con la aprobación de instalar un horario corrido, pero después vienen otras discusiones", y describió: "Se preguntan dónde comerían porque no hay infraestructura para eso, si la comida les corresponde o no, si los minutos de descanso que tienen que determinar para que almuercen están dentro de la jornada o no; un montón de temas que están establecidos en la legislación vigente y que hay que respetar".

Fernando Ligorria definió que "deberíamos sentarnos a charlar las condiciones. Pero, tenemos que pensar también en la variedad de opiniones. La de los empresarios, la de las cámaras - que tampoco existe una posición definida- y la de los trabajadores. Hay una amplia lista de cosas que habría que evaluar finamente para ver quién la va a aplicar".

Fernando Ligorria, secretario general del CEC.

Los pros y los contras de aplicar el horario corrido

Sobre los beneficios, enumeró: "Tener un horario corrido permite tener un poquito más de actividad privada, quizás usar ese tiempo para otras actividades. El ahorro en el transporte, que es un tema no menos importante. El gasto de movilización para un empleado de comercio representa casi un 8% de su salario".

Ligorria mencionó que, previo a una posible implementación de la medida, debe analizarse la recesión: "Hay que ver cómo ha afectado a las pymes y derivado obviamente en los trabajadores. Empezamos a ver que hay mucha más informalidad, que hay despidos, que hay trabajo registrado deficientemente, que bajan jornada, que se precariza el salario. Entonces, empieza a preocuparte la situación de cómo mantener una fuente de trabajo y que el salario les alcance a todos".

"Se han perdido muchas fuentes de trabajo. Tenemos más del 50% de crecimiento de despidos en lo que hace al primer trimestre del año pasado a la actualidad. Eso sin contar el mes de abril y mayo de lo que va en adelante. Además, es lo que nosotros tenemos registrado, pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que se registra en el ente regulador, que es la Subsecretaría de Trabajo o quienes van a un abogado particular", detalló el secretario general del Centro Empleados de Comercio.

Sobre las posibles desventajas del horario corrido, mencionó: "Esto refiere al caso particular de cada uno. Por ejemplo, hay gente que tiene su vida organizada de acuerdo al horario que realiza ahora, o que simplemente tienen la incomodidad de no cortar, no descansar, no estar almorzando quizás con los hijos. Existe una serie de cosas que son más individuales o particulares de cada uno, que lo manifiestan y que obviamente hay que prestarle el oído".

