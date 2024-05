Sin acuerdo, sigue el acampe de los policías y los cortes de ruta de los docentes

Una nueva jornada de conflicto salarial se vive este lunes en Misiones. Los efectivos policiales y del Servicio Penitenciario Provincial y de salud continúan con el acampe sobre la avenida Uruguay y su intersección con la avenida Trincheras de San José en Posadas. Ambos rechazaron el aumento del 20% otorgado por el Gobierno provincial. “Nosotros insistimos en un aumento del 100%”; dijo el vocero Ramón Amarilla.

Los docentes que no aceptan el aumento salarial del 34% decidieron cortar las ruitas nacionales 12 y 14. Esto produjo inclusive malestar en los efectivos policiales, ya que el vocero de los manifestantes del servicio de seguridad provincial Ramón Amarilla dijo este lunes muy temprano en asamblea que “el camino no es ir a cortar rutas o bloquear el acceso de alguno de los funcionarios”

De su parte, el Gobierno provincial reiteró que están a disposición de los trabajadores estatales los recibos de sueldos del mes de mayo con un aumento promedio del 20 %. “Los empleados cobrarán sus haberes el día jueves con el incremento salarial anunciado. En tanto que el 19 de junio estará depositado el medio aguinaldo y el Fondo de Incentivo Docente Provincial”; anunció el gobernador Hugo Passalacqua en su cuenta de X.

El domingo, en la misma cuenta, el mandatario provincial dio a conocer cómo quedarán los sueldos de los docentes con el 34 % de aumento, de los efectivos policiales y del servicio penitenciario provincial con el 20 % y de salud con el 38 % de incremento.

Hugo Passalacqua en su cuenta de X.

A indagatoria

En otro orden el fiscal René Cassals pedirá hoy al juez Ricardo Balor que tome indagatoria a los efectivos policiales denunciados por retención indebida y hurto de los móviles policiales, motos y la autobomba. También se llamaría a indagatoria a los trabajadores de la salud que, sin autorización retiraron el jueves a la noche ambulancias del Parque dela Salud de Posadas instalándolas frente a la Legislatura Provincial

Docentes

En todo el territorio provincial hay una nueva jornada de paro docentes por 48 horas sin asistencia a las escuelas, en reclamo de una recomposición salarial.

Además, hay movilizaciones que incluyen bloqueos y cortes de las rutas nacionales 12 y 14

Los cortes y bloqueos comenzaron a las 8:00hs bloqueo de las casillas de ingreso a ATM- Rentas en San José sin interrupción al tránsito en ruta Nacional 14. Asamblea y corte de ruta Nacional 14 en San Pedro. Asamblea y corte de ruta Nacional 14 km 973 San Vicente. Corte ruta Provincial 17 y ruta Provincial 20 Pozo Azul. Corte ruta Nacional 12 Rotonda Acceso Sur Eldorado. Asamblea y corte ruta Nacional 12 altura Represa Urugua-í en Puerto Libertad. Concentración en ruta Nacional 12 sobre Puente Arroyo Ñacanguazú, Gral. Urquiza.

Desde las 14, habrá un corte de la ruta nacional 14 en el kilómetro 938, en la localidad de Salto Encantado. Continuación del acampe en la avenida Uruguay y Trincheras de San José, y manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de Posadas durante toda la jornada. Además de asambleas en distintas localidades.

Salud

A todo esto, hay que sumar los cortes en la ciudad de Posadas. Uno de ellos sobre la calle Junín y calle Tucumán, donde se encuentra el Ministerio de Salud Pública, y donde personal sanitario montaron un acampe e interrumpe el tránsito, desde hace días. También es menester mencionar el corte de la avenida Uruguay donde personal docente (entre Trincheras de San José y Mitre) mantiene el acampe. Más abajo sobre la misma avenida (entre Trincheras y Cabred), policías y penitenciarios retirados y activos acampan desde hace once días.

En tanto, este lunes el cruce de las calles Rivadavia y La Rioja, en la capital provincial, se encuentra cortada por movilización de trabajadores judiciales y de Energía de Misiones Sociedad Anónima

Mesa de negociación

Luego de la asamblea que mantuvieron los sectores docentes del FTEL y autoconvocados, donde anunciaron un paro por 48 horas lunes y martes, se produjo una reunión conjunta entre policías, educadores y personal de salud.

Allí se plantearon dos temores de los maestros: si hay acuerdo con la Policía que después no los vayan a reprimir; y la aceptación de una mesa de negociación conjunta ante el Gobierno misionero.

Ramón Amarilla, uno de los voceros de los policías, dio su posición en nombre de los camaradas del acampe sobre la avenida Uruguay,

Explicó que mantuvo conversaciones “con gente que son docentes, que son de salud y de la misma Policía y quiero darles un consejo: acá no se gana nada con entrar en el delito. Respeto lo que nosotros estamos haciendo por necesidad, que es manifestarnos para hacerle ver al Gobierno lo que nos pasa. No lo quieren aceptar”.

“Se de la lucha de ustedes y les he dicho en varias oportunidades, que no estoy de acuerdo que nos enfrenten pobres contra pobres, a la Policía con los docentes o personal de Salud o cualquier otro sector. El camino no es ir a cortar rutas o bloquear el acceso de alguno de los funcionarios. Es mi posición. Nuestra lucha está acá. Apoyamos y avalamos, respaldamos el reclamo genuino por salario. Todos estamos mal. Ustedes peor, los de salud ni qué hablar.”, sentenció.

“Hay que resolver con todos, no primero con la Policía y que después nos manden a enfrentarlos. No lo comparto y el colega que lo haga, lo deberá llevar en su conciencia. No hay una obediencia debida.