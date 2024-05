Es argentina y consiguió un increíble récord al hacer cumbre en el Everest

En una hazaña que combina valentía y pasión, la andinista argentina María Belén Silvestris ha hecho historia en el montañismo sudamericano al convertirse en la persona más joven de esta región en completar el desafío conocido como “Seven Summits”. Este reto consiste en escalar las montañas más altas de cada uno de los siete continentes, culminando con el ascenso al Monte Everest, la cima más alta del planeta.

Silvestris ha demostrado no solo una capacidad física excepcional, sino también una determinación férrea. Su logro en el Everest no es solo personal sino que también simboliza un hito para los montañistas sudamericanos, al poner de relieve el talento emergente en el ámbito del alpinismo en la región.

"El 21 de Mayo a las 10:30 AM (hora nepalés), Sonam (sherpa / amigo de por vida) y yo llegábamos a la cumbre del Everest y con ese acontecimiento cumplía un sueño que empezó hace 9 años, casualmente en este mismo lugar. Con esta última montaña pero la más importante y por la que empecé el desafío de las 7 cumbres, terminé ese mismo día de escalar la cumbre más alta de cada continente", destacó Silvestris en su cuenta de Instagram.

"Un sueño que al inicio parecía imposible e inalcanzable. Son demasiadas las emociones que siento estos días … pero como dice la camiseta lo más importante que tengo para decir es GRACIAS … Gracias a todos los que me bancaron, me apoyaron, me acompañaron, me levantaron cuando estaba abajo, me siguieron, me prepararon, me incentivaron, me mandaron buenas vibras, me ayudaron …. Simplemente gracias!!! Este día yo llegué a la cumbre pero definitivamente esto fue un trabajo en equipo y conmigo llegamos todos", completó la andinista.

El desafío de los “Seven Summits” es reconocido mundialmente por su dificultad y el grado de compromiso que exige. El viaje de Silvestris ha sido uno de perseverancia y coraje, inspirando a muchos jóvenes, especialmente a mujeres, a seguir sus pasiones y desafiar los límites convencionales. Su mensaje tras alcanzar la cumbre fue claro y resonante: “Hay que animarse e ir tras los sueños”.