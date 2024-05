Desde cuándo se podrá acreditar la carga de la SUBE a bordo de todos los micros de Mendoza

Durante las últimas semanas se realizó una prueba piloto por parte de SUBE en una buena cantidad de unidades del transporte público de Mendoza para utilizar el sistema de Carga a Bordo. Se trata de una funcionalidad que permite acreditar las cargas compradas de manera electrónica en las validadoras de los colectivos y no demorar en quioscos. La medida tiene el visto bueno del Gobierno de Mendoza, que ya espera por su implementación.

Está disponible en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Tornquist, Azul, Reconquista, Neuquén, Rosario, Tandil, Rawson, Trelew, Villa María, Río Cuarto y líneas provinciales de Catamarca, Chubut y San Juan. Sin embargo, a ese listado la próxima semana se sumará Mendoza.

Este viernes la Secretaria de Transporte de la Nación confirmó que desde el lunes próximo se sumarán 28 localidades al sistema. En Mendoza llegará a la zona metropolitana y a San Rafael.

Luis Borrego, secretario de Transporte de Mendoza, habló con MDZ Online y dijo: "Venimos trabajando con esta funcionalidad que se le había solicitado a nuestro servicio que nos ha dado el Sistema SUBE para aplicar acá en Mendoza, sería un canal más de acreditación que facilita a las personas que no pueden acreditar la carga por un teléfono o en un quiosco. Ahora se va a poder impactar el crédito de la SUBE en cualquiera de los colectivos. Se le va a solicitar al chofer al momento de subir, el chofer selecciona la opción y se apoya la tarjeta en la validadora para que impacte la carga. Lo veníamos solicitando hace tiempo y aproximadamente hace un mes o mes y medio comenzamos a hacer las tareas técnicas, se tuvo que hacer modificaciones para activar todas las funciones para hacer las pruebas".

Como informó MDZ, las pruebas comenzaron hace diez o quince días y según marcó Borrego "los resultados han sido buenos, ya estamos en condiciones de poder oficializarlo en los próximos días, lo haremos público para todos los usuarios". En cuanto al día exacto, todo parece indicar que desde el 27 de mayo será efectivo y pasará a estar disponible en todos los colectivos de Mendoza, aunque desde el Gobierno indicaron con más cautela que "el anuncio será en pocos días, no va a pasar más de una semana".

El sistema SUBE tendrá actualizaciones en Mendoza.

En cuanto a las fallas del sistema y la complejidad de la implemenación del problema, este medio evidenció que en algunos micros podía presentarse el "error de conectividad" y no se podía así acreditar la carga, aunque se trató de una situación puntual que se pudo corregir rápidamente. "Tenemos más de 1.300 validadoras y se requería un trabajo en cada una de ellas, había que actualizar el software de la validadora interno y activar los de comunicación, entonces tomó tiempo por eso la demora fue de diez o quince días para tener todo ya operativo en Mendoza", puntualizó Borrego. Al momento de decidir acreditar la carga tiene que "haber comunicación" desde la máquina hasta la base de datos que verifica a ese usuario que está apoyando la tarjeta que tiene el saldo pendiente. En el Gran Mendoza la mayoría de los lugares tienen señal, pero particularmente puede haber puntos en los que esa señal puede perderse.

El funcionario también reconoció que en más del 90% del recorrido de los micros del Gran Mendoza, hay señal para que la carga se acredite y es por eso que el sistema funcionaría "sin fallas" en casi la totalidad de los recorridos.

En cuanto a la relación del área de Transporte de Mendoza con SUBE a nivel nacional, Borrego sostuvo que: "Con el cambio de gestión nosotros renovamos todas las consultas y reclamos pendientes en diferentes temas con respecto a SUBE. Hemos tenido una mejor recepción por parte de Nación, creemos que el trabajo va a ser fructífero comparado a lo que veníamos teniendo hasta el año pasado. Está a la vista, en este caso nosotros solicitamos hace tiempo la aplicación (de carga a bordo) que ya funcionaba en otras ciudades y acá todavía no. No había motivo para que se demoraran, la gestión nacional anterior no lo había podido concretar y ahora fue de lo primero que solicitamos, asique ya en los próximos días lo tendremos operativos. El trabajo será más positivo del que veníamos haciendo".

Otro de los reclamos que Mendoza presentó a SUBE es el tema del saldo negativo. Con el aumento del boleto a $550 en Mendoza, el saldo negativo de la tarjeta (es de $480) no llega a cubrir el pasaje, por eso es necesario viajar con un remanente de carga de $100 para poder abordar la totalidad del pasaje en negativo, sino se registra como insuficiente. Sobre eso, el secretario de Transporte le comentó a MDZ que: "Estamos esperando, tiene un tiempo de demora, se tienen que modificar módulos en las validadoras. Eso va a demorar algunos días más, nosotros ya hemos hecho el reclamo y desde SUBE nos van a indicar cuándo va a estar disponible, pero se va a hacer".