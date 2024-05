Crisis en Misiones: intercede la Iglesia y pide diálogo para solucionar urgente el conflicto

Los obispos de Misiones emitieron un documento en el que instaron a "evitar la confrontación" y recuperar las vías de diálogo entre manifestantes y el Gobierno provincial. "Seguimos de cerca los graves acontecimientos de estos días. En situaciones complejas como la que atravesamos, hay que evitar alimentar la confrontación y hay que propiciar el modo más sabio y oportuno de afrontar nuestros conflictos, que es la búsqueda de consensos a través del diálogo", remarcaron en el documento suscripto por los obispos Juan Rubén Martínez, de Posadas, Damián Santiago Bitar, de Oberá y Nicolás Baisi, de Puerto Iguazú.

"Cercanos a la memoria de la Revolución de Mayo, convocamos a gobernantes y ciudadanos a asumir los acontecimientos patrios que abrieron con esperanza procesos fundamentales para nuestra Nación, como un legado que nos interpela a seguir trabajando por la justicia y la paz, atendiendo especialmente a los más necesitados. E invitamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en esta Provincia a unirse en las misas y celebraciones de este fin de semana, para pedir juntos a Jesucristo, el Señor de la Historia, que nos conceda a toda la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda", señala el documento

Acampe y corte de rutas

Tras un jueves violento frente a la Legislatura provincial y la casa particular del gobernador Hugo Passalacqua, durante la jornada del viernes efectivos policiales y del servicio penitenciario provincial retirados y en actividad, un grupo de docentes y personal de salud continúan con el acampe sobre la avenida Uruguay y su intersección con la avenida Trincheras de San José, frente al Comando Radioeléctrico de I de Posadas en reclamo de mejoras salariales. "Llevamos ocho días aquí y no nos moveremos hasta conseguir un aumento acorde que nos saque de la indigencia", dijeron un grupo de manifestantes.

Como se viene mencionando, los manifestantes reclaman un 100% de aumento en sus haberes. El gobierno provincial les ofreció un 30% que fue rechazado en la asamblea del jueves: "Nosotros tenemos el diálogo abierto". A la vez piden una amnistía, es decir que no haya sanciones a quienes se manifiestan: "Queremos que el ministro de Gobierno Marcelo Pérez se desdiga del anuncio de sanciones y despidos".

Docentes cortaron las rutas nacionales 12 y 14.

A los manifestantes se les cuestiona haber tomado móviles policiales y una autobomba que son utilizados como barricadas en el acampe.

Por otra parte, en el centro de la ciudad de Posadas también los empleados de Energía de Misiones Sociedad Anónima se manifiestan con sus reclamos salariales. Este viernes en distintas sedes de la compañía hubo quema de cubiertas impidiendo el ingreso al establecimiento.

En otro orden, docentes del interior que no aceptan el aumento del 34% llevaron a adelante cortes de las rutas nacionales 14 y 12 en distintas localidades e inclusive en el municipio de Jardín América, ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Posadas, impidieron el ingreso del personal municipal y los contribuyentes.

"Es lo que podemos otorgar"

En diálogo con Misiones Online, Ramiro Aranda, ministro de Educación destacó que la mesa de diálogo con los seis gremios permanece abierta constantemente. "Todos los meses nos sentamos y vamos viendo las distintas actualizaciones en cuanto a salario y otros temas también que escapan del salario, que tienen que ver con la vida y el trabajo docente", afirmó.

"Pudimos firmar un acuerdo que actualiza el cargo de maestra de grado, que acá en Misiones se paga por cuatro horas. Un cargo de un turno de cuatro horas pasa de 265 mil pesos a 400 mil pesos", explicó.

Y completó: "En el caso de la secundaria, si tenés 21 horas sin antigüedad, pasa a cobrar 562.898 pesos y en el caso de que tengas las 42 horas 973 mil pesos". En tanto, para el nivel superior un docente sin antigüedad cobrará con la recomposición un salario de 893.719 pesos por 30 horas, con la posibilidad de tomar 12 horas más en el nivel secundario.

Respecto a la demanda de un salario más alto que persiste por parte de un grupo de manifestantes autoconvocados, el ministro señaló que "es un número que no se está pagando en ningún lugar del país, ellos están pidiendo 850 mil pesos; no existe en el país ese monto, no se le paga a nadie en el cargo testigo sin antigüedad, porque ninguna provincia está pudiendo llegar. Sobre todo, con la crisis económica a nivel nacional y con las caídas de coparticipación y recaudación que están teniendo las provincias".

Las ventas cayeron 95%

Manuel Amores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, expreso que debido al acampe las ventas cayeron hasta en un 95% y son más de 80 los comercios afectados. "Todo el sector comercial está siendo perjudicado. Especialmente alrededor de Radioeléctrico, ya que tenemos calles bloqueadas", comentó.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas señaló que entienden la genuinidad del reclamo de los trabajadores, "pero la crisis comercial, que ya viene golpeada desde febrero y marzo debido a una baja recaudación y la pérdida de obras públicas, se agrava con la interrupción del tránsito y el acampe frente a los negocios".

"Nos está afectando muchísimo", expresó Amores, enfatizando que los comerciantes tienen derechos y obligaciones que incluyen el pago de sueldos, alquileres, energía e impuestos. En la actual situación de bloqueo, cumplir con estas responsabilidades se vuele casi imposible.

Comercios en crisis por las calles cortadas en el centro.

Comité de crisis

Amores destacó la conformación de un comité de crisis para abordar el problema. "Ayer (por el jueves) tuvimos una reunión extraordinaria con todo el sector de la avenida Uruguay y formamos un comité de crisis de los comercios, porque si esto persiste así, van a tener que cerrar sus puertas", declaró.

La Cámara de Comercio presentó un petitorio tanto al gobernador de Misiones (Hugo Passalacqua) como al intendente de Posadas (Leonardo Stelatto), pidiendo una solución pacífica y que se liberen las veredas y calzadas para poder trabajar. Además, alertó sobre el uso de la energía eléctrica por parte de los manifestantes, quienes se están colgando de los postes de los comercios.