Sigue el conflicto en Misiones: la Policía rechazó la propuesta de aumento y continuará el acampe

El gobierno de Misiones ofreció un incremento del 30% para los efectivos de la fuerza policial y para los miembros del Servicio Penitenciario "como máximo esfuerzo posible". Además, en la propuesta inicial se incluyó retrotraer las medidas de represalia por las manifestaciones y reconocer la mesa de diálogo como una herramienta de conversación entre las partes.

En asamblea, policías y penitenciarios en actividad y retirados volvieron a rechazar la propuesta oficial del gobierno provincial de un incremento salarial del 30%.

Así se le informará al gobierno provincial, adelantó Ramón Amarilla, uno de los voceros tras la mesa de negociación salarial realizada con el sector de la fuerza, donde no solo se planteó el tema salarial sino además retrotraer las sanciones y trasladados y pase a disponibilidad de los efectivos.

Tras conocerse la oferta del Ejecutivo y rechazarse en asamblea, plantearon que continuarán con la medida de acampe frente al Comando Radioeléctrico sobre la avenida Uruguay de Posadas, donde permanecen desde hace casi una semana en reclamo de una actualización salarial para la fuerza policial de Misiones. "Ese monto es irrisorio", informó Amarilla.

Y añadió que en la negociación, entre otras propuestas, figuraban la conformación de una mesa técnica y volver a hablar de un incremento salarial el próximo mes. Todo ello fue descartado.

El gobierno provincial había ofrecido la semana pasada un incremento del 15% que luego se transformó en un 20% hasta llegar a la oferta de este jueves. "Nosotros queremos el 100%, ni un peso menos", sentenció.

Los efectivos policiales y del Servicio Penitenciario continuarán con el acampe. Así lo informó Ramón Amarilla al decir que "no nos moveremos de acá hasta que no nos den lo que solicitamos. No podemos seguir teniendo sueldos de hambre".

En otro orden, los docentes que no aceptaron el 34% de aumento marcharon hacia la Legislatura provincial donde se está llevando a cabo la sesión ordinaria.