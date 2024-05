Misiones: más sectores de la administración pública se suman a los reclamos salariales

Más sectores de la administración pública de Misiones se sumaron a los reclamos salariales ante el Gobierno provincial

Este miércoles, empleados de la estatal Energía de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) se manifestaron frente a la empresa en reclamo de un aumento salarial del 100%. “Seguiremos con el reclamo hasta lograr que se nos atienda, tenemos salarios que no llegan a cubrir la canasta básica”; dijeron.

“Estamos pidiendo una recomposición salarial, acorde a la inflación que venimos teniendo en el último tiempo”, manifestaron los empleados.

En la misma jornada, empleados de Salud Pública que no aceptaron el incremento salarial del 28%, tomaron el Ministerio de Salud y exigen la presencia del ministro Héctor González. “No nos iremos del Ministerio hasta que no haya una recomposición salarial que cubra la inflación. Es irrisorio el acuerdo firmado por los gremios de ATE y UPCN, ya no nos representan”; dijeron los

trabajadores de la Salud que ingresaron a la fuerza al Ministerio y permanecerán “hasta que venga el ministro”.

Así lo manifestó Marisa Dering, de la comisión directiva de la seccional 30

Tras el acuerdo de entre UPCN y dos seccionales de la Asociación de Trabajadores del Estado del 28%, con el cual no están de acuerdo, integrantes de ATE decidieron permanecer de acampe frente al Ministerio de Salud Pública en la intersección de las calles Tucumán y Ayacucho de Posadas, a la espera de una reunión a la cual el ministro los habría convocado para hoy.

Como durante la mañana no tuvieron novedades al respecto, finalmente los trabajadores decidieron ingresar por la fuerza al edificio.

Marisa Dering, de la comisión directiva de la seccional 30 de ATE de la ciudad de Eldorado que abarca toda la zona norte, además de manifestar el desacuerdo de todos los manifestantes y aclarar que no son auto convocados sino que todos pertenecen a ATE, manifestó que todos se sienten “traicionados” por la dirigencia del gremio por la firma en el Ministerio de Hacienda del 28%.

Además, recordó que desde el 18 de abril vienen en lucha, y comentó que desde ese día “en el SAMIC de Eldorado no hay atención en consultorios externos” y reclamó la participación en las mesas salariales de salud, en las cuales “siempre participamos”.

En cuanto a la esperada reunión con el ministro de Salud, Dering dijo, cuando estaban en el acampe, que "el ministro mandó mensaje a todo el mundo diciendo que hoy (por el miércoles) íbamos a tener una reunión de Salud, con los referentes acá en el Ministerio”.

“Como durante la mañana hubo varias versiones, primero que recibiría a algunos, luego que ya los atendería y finalmente que no se encontraba en el edificio porque se había ido a Iguazú, uno de los manifestantes se comunicó telefónicamente con el ministro y éste le dijo que ´él nunca mandó mensaje´”.

Dering comentó que por esto “los compañeros decidieron ingresar al Ministerio” de donde “no nos vamos a mover hasta que venga el ministro y nos solucione esto, porque los trabajadores que estamos en la lucha desde el 18 de abril no firmamos ese acuerdo y lo hicieron a espalda de los trabajadores de Salud”.

El personal de salud está siendo acompañado por docentes que no aceptaron el incremento del 34% firmado por los gremios de enseñanza privada y UDPM, cercanos al gobierno provincial. “Queremos una mejora salarial por encima de ese porcentaje porque no nos cierran los números. Además de estar en el acampe un grupo, estamos junto a salud pública en el Ministerio”.

Por otra parte, continúa el acampe sobre la avenida Uruguay y su intersección con Trincheras de San José de los efectivos policiales en actividad y retirados y del Servicio Penitenciario provincial. Este miércoles se le sumaron los efectivos del Grupo de Inteligencia Misionera (GIM).

Los manifestantes rechazaron el incremento del 20% ofrecido por el gobierno provincial. Solicitan un 100%

Como se publicara, quienes levantaron la medida de fuerza son los Guardaprques provinciales, ya que acordaron reunirse con el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recaman, el 29 de mayo para analizar una recomposición salarial.

Pérez: seguridad garantizada

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, afirmó que haber mejorado los salarios a todos los trabajadores del estado provincial implicará a la gestión, “tener que dejar de hacer obras para dar respuestas a la actual demanda salarial”. Sostuvo que “el servicio de seguridad está garantizado” en Misiones.

“Es el tercer incremento salarial en cuatro meses otorgado a toda la administración pública. En algunos casos, en esta última oportunidad, casi triplica la inflación, un incremento que cada uno de los sectores percibirá en tiempo y forma, conforme lo viene haciendo el gobierno provincial desde hace muchísimo tiempo”.

Sostuvo que representa “un esfuerzo y una responsabilidad muy grande en la administración, en una época compleja y de escasez, de carencia de una economía en caída, los invito a investigar a otras provincias, ya han anunciado que pagarán el salario de mayo en junio, la provincia de Misiones va a cumplir con sus empleados públicos en tiempo y forma como lo viene haciendo desde hace muchos años con la previsibilidad del caso”.

Consultado sobre si se cortó el diálogo entre el Gobierno y los distintos actores de la administración pública que están en pugna, afirmó: “No se concibe trabajar en democracia y menos este gobierno, si no es dialogando. Todos los días con cercanía, con aproximación con entendimiento, con empatía entendiendo la situación. No somos ajenos ninguno a la situación que atraviesa la Argentina y que por supuesto los coletazos llegan a todas las provincias”.

Recordó además que Misiones, como todas las provincias del país, “han dejado de percibir fondos nacionales de coparticipación de subsidios, lo que ha repercutido obviamente en la economía de toda la población”.

Al ser consultado cómo se afrontarán los recursos destinados a los incrementos salariales, indicó que se dejarán de hacer obras, “como un hospital o asfaltado”, pero sostuvo que “la cuestión económica no solo repercute en las finanzas del Estado provincial que administra recursos sino también a la actividad privada”.

Sostuvo que “no creo que Misiones se esté incendiando”, respondiendo a algunas definiciones de medios nacionales. Planteó que en Misiones se preserva la actividad en general, “hay una preocupación por el sector donde hay un conflicto” en referencia a los comerciantes asentados en la avenida Uruguay e inmediaciones al Comando

Efectos nocivos

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) emitieron este miércoles un comunicado por medio del cual expresaron su preocupación por los efectos nocivos que está causando sobre la actividad del sector la prolongada protesta de policías, penitenciarios, docentes y otros sectores que desde hace seis días se mantienen apostados sobre la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico.

“Los bloqueos de vías públicas afectan seriamente el acceso a la libre circulación, dificultando el normal desarrollo de actividades comerciales y poniendo en riesgo la seguridad de los comerciantes y sus colaboradores”, advierten, resaltando su inquietud por “el impacto económico que afecta a los comercios de la avenida Uruguay, quienes ven disminuidas sus ventas y se enfrentan a la dificultad diaria para recibir y entregar mercaderías y trabajar con normalidad”.

No obstante, remarcaron su “comprensión por la situación angustiante que están viviendo los trabajadores del sector público de nuestra provincia” y entienden que “el ejercicio del derecho a la protesta es fundamental para exigir mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo”.

Por ello, hicieron un llamado “a la responsabilidad, empatía y diálogo para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, así como a buscar soluciones que permitan resolver las diferencias y construir una sociedad más justa y equitativa para todos”.