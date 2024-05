La aclaración clave del Gobierno sobre el alquiler indebido de las casas del IPV

Tras la confirmación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de que se desadjudicarán casas a personas que hayan cometido irregularidades en el uso de las mismas, aseguran que se intensificaron las tareas de control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas que entrega el Gobierno de la provincia destinadas a vivienda única familiar. Ya se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales y se están analizando alrededor de 170 casos en Mendoza. El presidente del IPV, Gustavo Cantero, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que el objetivo principal es la vivienda social, y no para atender fines económicos, aunque hay motivos particulares en los que sé puede alquilar, siempre y cuando se cuente con el permiso del IPV.

En cuanto a estos primeros casos ya confirmados, Cantero planteó que se trata de "casos particulares porque hemos detectado que el uso indebido de la vivienda lo están utilizando por un tema comercial y eso, desde ya, no es el fin de las casas del IPV". En este sentido, agregó: "Hay varios motivos por los cuales desadjudicar. Por mora o por mal uso, son los dos principales. Los casos que se han mediatizado, ya tenemos la resolución de desadjudicación. Eso no significa que el proceso se ha acabado porque después hay una instancia judicial y la justicia dirá si la decisión del IPV es justa".

Por su parte, el titular del IPV aclaró que "no es un proceso que hemos iniciado nosotros, sino que lo hemos intensificado. Es un proceso que viene desarrollándose año tras año, donde la orden del gobernador Cornejo ha sido que metamos mano en este tipo de trabajos y logremos que el esfuerzo que hace la provincia, el esfuerzo que hace la gente, para tener una buena vivienda, vaya la gente que realmente lo necesite".

Cantero agregó: "El objetivo de la casa social no es para fines económicos. Es porque realmente no tenés una vivienda, necesitás un lugar donde vivir y, por lo tanto, esa solución habitacional te la da el Estado. Subsidiamos tasas, damos facilidad de pago que no te lo da un banco. Entonces el objetivo de la casa social es cubrir la necesidad básica de la vivienda y que puedas desarrollar una vida social con tu familia". No obstante, existen motivos válidos si un titular quisiera alquilar la casa. En este marco, Cantero planteó que "el problema es que la gente hace el proceso de alquilar, o cualquier otro uso comercial, sin solicitarle nada al IPV. Son viviendas que están a nombre del IPV todavía. En el caso de que las cuotas se hubieran cancelado, no habría problema".

Algunos de los motivos válidos para alquilar, según el funcionario, son: "Si cambiás de trabajo y tenés que ir a otra provincia, a otro departamento, nosotros autorizamos el alquiler. O, en el caso que tengas una enfermedad, o un impedimento físico que te impida desarrollar tu vida en esa vivienda, también te autorizamos. Otro caso es que tu familia crezca en número y ya la vivienda queda chica, ahí podés pedir un permiso. Siempre pidiendo permiso". Cantero remarcó que "en estos casos que hemos detectado, no han pedido permiso y lo más grave es que están comercializando en plataformas virtuales. Eso nos pega en el corazón del objetivo del IPV".

Una vez que se realice la desadjudicación, ¿qué pasa con las casas?. Al respecto Cantero explicó: "Hay un listado y, generalmente, lo que se hace es trabajar en conjunto con las municipalidades que tienen un registro de necesidad habitacional donde la gente se inscribe. En función de los requisitos que tenemos para ese complejo, la Municipalidad prioriza tus necesidades. A su vez, depende de la necesidad que tenga el IPV porque a veces hay imposiciones legales donde tenemos que hacer entrega de viviendas por temas de violencia de género, o algún otro tema complicado de la justicia. En función de estos elementos, lo analizamos, vemos si la persona tiene las condiciones para acceder al crédito, si tiene única vivienda, si tiene los haberes para pagar la cuota y todo lo que tenga que ver con la documentación. A partir de ahí, asignamos a un nuevo propietario la vivienda".

Escuchá la entrevista completa: