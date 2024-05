Tras las irregularidades en Enlazados, aseguran que se realizan los controles pertinentes

Hace algunos días se conoció un fraude por parte de una técnica administrativa que había logrado desviar $26 millones del programa Enlazados. Además, trascendió que alrededor de 16 empresas fueron dadas de baja por irregularidades. Se trata de una joven de 20 años, empleada en la Casa de Gobierno. Un programa del Estado para incentivar el trabajo en blanco es el centro de maniobras fraudulentas, lo cual genera una importante polémica. La subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, Emilce Vega Espinoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que este caso salió a la luz, justamente, porque se realizan los controles correspondientes. Tanto el caso de la joven como el de las empresas, están ahora en manos de la justicia con denuncias en curso.

Vega Espinoza explicó que "esto sucedió a fines del mes de abril. Tomamos conocimiento a través de los controles permanentes que se realizan sobre el programa, detectamos que había una empresa que tenía vinculadas 31 personas. Esa empresa no existía. Cuando chequeamos, encontramos que el número de CUIT no existía, pero sí que esas personas habían cobrado de manera irregular algunos meses vinculándose a través de empresas que sí existían y que sí tenían trabajadores registrados".

La funcionaria agregó que el modus operandi de la joven constaba de: "Fuera del horario laboral, esta técnica administrativa vinculaba a estas personas al sistema, salía la orden de pago que se libraba desde la Dirección General de Empleo y Desarrollo Empresarial, quien tiene a cargo este programa. Una vez que eso sucedía, borraba a estas personas. Obviamente, dejó un rastro y una huella digital, que es lo que pudimos reconstruir y en función de eso se desvincula a esta trabajadora y se inician todas las acciones legales correspondientes que finaliza en una denuncia presentada en la Fiscalía y que está en curso".

Por su parte, Vega Espinoza aseguró que los controles se realizan de manera permanente y que así fue cómo descubrieron el fraude. "Lo descubrimos con un acceso que tenemos en un nivel de mayor profundidad. Eso no significa que el sistema no haya sido vulnerado, y nos para todas las alarmas y nos pone a trabajar en la generación de un sistema más seguro que permita tener el dato de manera online, es decir, permanente y en el momento".

"Detectamos que desde el mes de diciembre han venido realizando estas maniobras", declaró Vega Espinoza y aclaró que "esas personas cargadas no cobraron, porque el pago se frenó cuando nos dimos cuenta días antes que se libere la orden de pago, a fines de abril". Para enfatizar que tampoco es que el sistema es tan fácilmente vulnerable, la funcionaria añadió: "Hay que tener en cuenta que una persona que ha tenido acceso a la información, porque es parte de un equipo técnico.

En cuanto a las empresas en las que se detectaron irregularidades, detalló: "Hay que separar el tema puntual de esta trabajadora administrativa, nos dimos cuenta a fines de abril. En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos y que han presentado documentación que no podemos validar, por ejemplo, el cumplimiento fiscal de ATM, vienen desde octubre del año pasado donde en noviembre se les aplica una sanción, quedan suspendidas y no pueden participar del programa. Son 11 empresas que no participan del programa y, en consecuencia, no han cobrado dinero de la provincia". Vega Espinoza, en este marco, aseguró que estas empresas no han podido participar del programa "porque los controles funcionan".

"La herramienta funciona y, lamentablemente, se ve opacada por este tipo de acciones que van a seguir apareciendo. Porque los controles los hacemos y son los que permiten detectar" dijo la funcionaria, quien agregó con convicción: "No es azaroso, no es casualidad, es porque realizamos controles y porque se hace lo que corresponde que es avisar al área de Asuntos Legales del Ministerio de Producción y que se generen los mecanismos legales y formales para que vaya a la justicia". Tal es el caso de las empresas y el de la técnica administrativa.

Por último, declaró que dentro del ámbito laboral "se han tomado las medidas que corresponden dentro de lo que la directora puede tomar, que es la rotación del equipo, primeramente. Esa modificación ha permitido que hoy haya usuarios bloqueados porque están dentro de una investigación", finalizó Vega Espinoza.

Escuchá la entrevista completa: