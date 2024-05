Quién fue Santa Rita, la patrona de las causas imposibles: ¿qué le pedirías?

Cada 22 de mayo, la Iglesia Católica conmemora una de las fechas en su Efemérides más importantes, ya que se celebra el Día de Santa Rita de Cascia, conocida como la patrona de las causas imposibles. Esposa, viuda y luego monja, se trata de una de las santas que más devotos tiene en todo el mundo.

Margarita Lotti nació el 22 de mayo de 1381 en Roccaporena, un pequeño pueblo de Umbría, en Italia. Sus padres eran mayores que la llamaban cariñosamente "Rita". A su corta edad la enviaron a Casia donde recibió educación escolar y religiosa de los agustinos.

Desde muy joven recibió el llamado a la vida religiosa, sin embargo, sus padres la prometieron en matrimonio cuando tenía 14 años de edad con un hombre de pueblo, llamado Pablo Manccini. Con su esposo atravesó muchos sufrimientos, pero ella se consolaba en la oración y con el tiempo logró la conversión Pablo a Cristo.

El matrimonio tuvo dos hijos mellizos, Jacobo y Paolo Manccini. Su esposo trabajaba como sereno de la aldea de Rocca Porena y tenía muchos enemigos por fechorías pasadas. Falleció asesinado por venganza. Una vez viuda, Rita pidió la admisión al monasterio de las agustinas de Santa María Magdalena, en Cascia, pero no fue aceptada debido a que sólo se permitían vírgenes. Un año más tarde (1417) también murieron sus dos hijos como consecuencia de la peste.

Santa Rita y su estigma en la frente, de donde emanaba aroma a rosas.

A sus 36 años, volvió a a peticionar para convertirse en monja, vocación que llevaba desde antes de su matrimonio acordado por sus padres. la recibió. Ya sin obligaciones familiares, Rita fue aceptada en el convento, recibió los hábitos y se entregó a una vida de oración y penitencia.

Santa Rita y las rosas

La tradición de la Iglesia Católica señala que, en 1428, Rita amaneció con una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino: la marca de la corona de espinas que Jesucristo había portado cuando fue crucificado. En el convento, le extrajeron la astilla y la guardaron como reliquia sagrada.

Cada madrugada, el estigma se le volvía a abrir por sí mismo, y empezó a expeler un fuerte olor a rosas, que se mantuvo milagrosamente durante 15 años. Por esta razón, uno de los símbolos de Santa Rita son las rosas.

Pero además, es considerada la santa de las causas imposibles. Los motivos están vinculados a un pedido que le hizo a su prima en ocasión en que la visitó en el convento. Rita le pidió que le llevara una rosa del jardín del convento. El cuerpo de Santa Rita se conserva aún hoy en la Basílica de Santa Rita en Cascia, Italia. Foto: Bocachete / Wikipedia

En pleno invierno, la prima creyó que no encontraría nada, sin embargo halló un pimpollo de rosa. Esa rosa representaría el amor de Cristo hacia Rita y su devoción, lo que la convirtió en la patrona para interceder por las causas imposibles.

Rita murió en el convento agustiniano el 22 de mayo de 1457. La gente se agrupó en el lugar para mostrar los últimos respetos a su cuerpo, que emitía una intensa fragancia dulce y que se conserva incorrupto, aunque muy deshidratado, en la Basílica de Santa Rita en Cascia, Italia. Fue por entonces que empezaron a correr rumores de que por intercesión de la monja, sucedían curaciones milagrosas.

Oración de Santa Rita

Rita fue beatificada por el papa Urbano VIII en 1627, cuyo secretario privado Fausto Cardinal Poli había nacido a pocos kilómetros de Roccaporena, que había sido el lugar de nacimiento de Rita. El 24 de mayo de 1900 fue canonizada por el papa León XIII. A raíz de su canonización, a principios del siglo xx se construyó un gran santuario, la Basílica de Santa Rita de Casia.

Por su historia de vida, Santa Rita es considerada por los fieles de la Iglesia Católica, patrona de las enfermedades, de las heridas, los problemas maritales, las causas imposibles, las pérdidas, las madres, los matrimonios, las viudas, los casos difíciles y desesperados y las causas perdidas.

¿Qué le pedirías a Santa Rita? Esta es la oración para pedir su intercesión:

Oh poderosa Santa Rita,

llamada Abogada de los casos desesperados,

socorredora en la última esperanza,

refugio y salvación en el dolor,

que conduce al abismo del delito

y de la desesperación:

con toda la confianza en tu celestial poder,

recurro a ti en el caso difícil e imprevisto

que oprime dolorosamente mi corazón.



Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tu?,

¿no me vas a consolar?

¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón,

tan sumamente atribulado?



¡Tú también sabes lo que es el martirio del corazón,

tan sumamente atribulado!



Por las atroces penas, por las amargas lágrimas

que santamente derramaste, ven en mi ayuda.



Habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo,

al Corazón de Dios, Padre de misericordia

y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo

(indíquese aquí la gracia deseada).



Presentada es seguro que me escuchará:

y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres,

para cantar en la tierra y en el cielo

las misericordias divinas.



Padrenuestro, Avemaría y Gloria.