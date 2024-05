La venta de los medicamentos se desplomó un 35% en los últimos seis meses

Un relevamiento realizado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 arrojó que los medicamentos aumentaron un 157% durante este periodo, mientras que la inflación fue del 81%.

Este incremento, que prácticamente duplicó el porcentaje del Índice precios al consumidor (IPC) medido por el Indec, hizo que la venta en el rubro cayera un 35%.

"En promedio, porque algunos subieron más, el precio de los medicamentos han duplicado a la inflación. Mientras, a la gente, que tiene sus salarios licuados por la devaluación y por las medidas del gobierno, no le alcanza para comprar y por eso es que vemos que en el transcurso de esos seis meses hay una caída del 35% en la venta de los medicamentos", precisó Marcelo Peretta.

Si bien a fines de febrero y principios de marzo, desde la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME) habían relevado una caída de entre el 10% y 15% en la venta, la situación se fue profundizando con el correr de los meses.

"Por entonces, la gente aún tenía ahorros. Para consumir, vendía dólares, pero ya se les acabó. Entonces ese porcentaje se elevó al 35%. Esto ocurre por el acuerdo que el Gobierno nacional mantiene con los laboratorios, porque con las prepagas y el aumento de las cuotas salieron a decir que no iban a soportar que aumente más que la inflación. Hasta fueron a la Justicia para que devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. Pero no hacen nada con el aumento de precios de los medicamentos", argumentó Peretta.

El secretario del Safyb enfatizó que otros dos ejes generaron la caída de la venta que observan los farmacéuticos en los últimos seis meses. "Uno de ellos es que se perdieron en ese período 150.000 puestos de trabajo, entre el sector público y privado, por lo que esa gente se quedó sin obra social o prepaga. De esta forma, ya no tienen ese 40% de descuento cuando van a comprar a las farmacias. Ese es uno de los datos de la realidad", indicó.

En febrero, la caída de la venta de medicamentos era del 10% al 15% porque la gente aún tenía ahorros, dijo Marcelo Peretta a MDZ. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Por otra parte, hizo hincapié en "la ausencia en el Estado", especialmente al "silencio" del ministro de Salud, Mario Russo "frente al aumento moral e injustificado que los laboratorios en el precio". "No solo no hacen nada frente a los aumentos, sino que han pasado 22 medicamentos recetados a la categoría de venta libre, con lo cual automáticamente hace que aumente el precio y pierdan ese descuento de la obra social y la prepaga", recordó.

"Esto nos lleva a concluir que dos de cada 10 argentinos no puede comprar sus medicamentos y no cumple los tratamientos recomendados, lo que impacta directa y negativamente en su salud", expresó Peretta, graficando que en una farmacia cada diez clientes con receta, dos no compra lo prescripto e incumple con su tratamiento de salud, "en algunos casos con la complejidad que puede llevar a la muerte".

Según manifestó, esta situación ocurre porque los laboratorios farmacéuticos son "socios del Gobierno: aportaron a la campaña presidencial", denunció. "Si bien yo comparto la idea de que la libertad de mercado puede fijar los precios, esto no se puede aplicar al ámbito de la salud. No se puede liberar el precio de los medicamentos como si fueran celulares, computadoras, automóviles u otros productos no esenciales", aseguró el secretario del Safyb.

Para Peretta, el desmedido incremento de los medicamentos que se registra desde hace seis meses se originó a partir del DNU 70/2023, que desregula el control de precios. "Si bien los farmacéuticos recurrimos en la Justicia y logramos suspender los efectos de parte del capítulo que nos afectaba del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, no alcanzó a la regularización de los precios", aclaró.

Por último, señaló que la nueva medida que autoriza las recetas electrónicas, también conlleva una "trampa" que favorece a los laboratorios. "El método de la receta electrónica traba la sustitución de las marcas por los medicamentos genéricos. Es otra forma del acompañamiento a los laboratorios que realiza el Gobierno", aseveró.