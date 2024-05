Mar del Plata diversifica su oferta de alquileres y la competencia de precios es feroz

El mercado de alquileres plantea un panorama a futuro a nivel nacional en el día a día de los principales polos turísticos, como es el caso de Mar del Plata, donde hay una oferta pensada para los turistas cada vez más diversificada y con una competencia de precios feroz.

Con precios más económicos que el segmento hotelero, páginas como Booking ofrecen monoambientes en la zona céntrica desde los $10.000 por día, cuando en hoteles de 2 estrellas en adelante ascienden un 50%, mientras que sitios como Airbnb cotizan los departamentos desde los u$s 10 en adelante.

Pensando en la reactivación del consumo, el Gobierno nacional reactivó el programa Cuota Simple desde el viernes pasado, luego de la exitosa edición del Hotel Sale, donde los consumidores podrán volver a pagar en hasta 9 y 12 cuotas en áreas afines al turismo como la hotelería.

Es con promociones estacionales, como la mencionada, es que repuntan los alquileres de hoteles, cuando hay una caída notoria de las consultas y reservas. "Antes de las últimas ofertas el teléfono sonaba de vez en cuando", acusan desde el mostrador de un cinco estrellas de Playa Grande.

Turismo de 12 meses y con ofertas para todos los bolsillos, la apuesta de Mar del Plata - Foto: Télam

No obstante, eventos culturales y deportivos suelen llenar los hoteles más caros de la ciudad: por citar un ejemplo, esta semana se desarrollará el Mar del Plata Premier Padel P1, uno de las principales competencias del circuito.

"Los inquilinos hoy ya tienen más opciones para elegir, en consecuencia las propiedades por fuera del valor real no se están alquilando", expresó el martillero público y corredor inmobiliario, Matías Sosa, en diálogo con MDZ.

Respecto a los alquileres temporarios, el referente del sector ponderó que "el mercado se está volviendo mas exigente, los típicos departamentos marplatenses del centro de los años 60 están quedando obsoletos, y al haber mas oferta hoy la gente se inclina por elegir propiedades refaccionadas o modernas y que por sobre todo estén bien equipadas".

En la última temporada de verano, hubo "un crecimiento muy grande también a nivel de oferta, pero no así en la demanda lo que hizo que muchas propiedades por fuera de valor o mal mantenidas quedaran desocupadas".

"En los alquileres permanentes podría decir que veo un gran crecimiento en la oferta, más si la comparamos con años anteriores donde los propietarios se enfrentaban a muchas limitaciones a la hora de ofrecer su propiedad. La derogación de la ley de alquileres (Ley 27.551) fue algo muy acertado, esto trajo que los propietarios de inmuebles se animen ofrecer sus inmuebles con condiciones mas justas para ambas partes", ponderó. "La derogación de la ley de alquileres fue algo muy acertada", ponderó Matías Sosa

"Está claro que el fuerte de la ciudad a nivel turístico está en el verano, sin embargo, son miles de personas las que eligen venir a Mar del Plata durante el año, hay muchas actividades para hacer fuera de temporada, como por ejemplo la oferta gastronómica que ofrece la ciudad que no para de crecer. Agrego a esto que también estoy notando cada vez más extranjeros viniendo a vivir de manera momentánea a la ciudad, hasta muchos otros también ya invirtiendo en propiedades para vivir al largo plazo, eso es un buen indicio", reveló el broker inmobiliario.

Las facilidades que atraen a los clientes a buscas y reservar sus lugares de alojamiento también tienen su doble cara, y supone riesgos la contratación de un alquiler sin la mediación de un profesional matriculado. "Los casos de estafa de alquileres temporarios es algo que lamentablemente escucho todos los veranos, mi recomendación para la gente es que, si van a transferir dinero en concepto de seña, siempre lo hagan a través de una inmobiliaria o de un profesional matriculado, en su defecto lo pueden hacer a través de una empresa o app que les ofrezca mayor seguridad", aconsejó Sosa.

Para graficar las comodidades que podría solicitar una familia para vacacionar en la ciudad balnearia, indicó que "los turistas pueden encontrar un departamento estándar de una habitación en el centro de la ciudad desde los u$s 25, como también unidades en lo que la gente conoce como las 'Torres Pelli' de Playa Chica desde los u$s 180 y hasta casas con pileta en barrios privados como Rumencó por u$s 300 la noche".

"Los precios siempre varían según la fecha del año y la cantidad de noches a hospedarse, pero en Mar del Plata la gente siempre va encontrar una propiedad para su presupuesto", concluyó.