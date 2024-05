Mario Benedetti: el trato sigue vigente

La poesía de Mario Benedetti irrumpió en mi preadolescencia (alrededor de los trece o catorce años). No recuerdo exactamente si fue el poema "No te rindas" o "Hagamos un trato". Providencialmente llegó a mí la obra antes que la ideología de su autor; supongo que me hubiese privado de disfrutar algunas de sus creaciones de saber que compartía posturas con el dictador cubano (en una entrevista declaró sobre sus días en Cuba: -"Experiencia muy buena vivir en una revolución que está en el poder").

Pero, se instaló en mi mente idealista y en mi corazón aún sin estrenar. Y de ahí a mi "cuaderno de frases". Compartíamos con un grupo de amigas el placer de registrar en un cuaderno reflexiones, pensamientos, declaraciones, rimas, canciones, poesías, en su mayoría leídas u oídas por ahí. Muy pocas, las menos, eran producción propia. Llenábamos ese cuaderno de ilustraciones y decoraciones con fibras de colores y alguna figurita (era el año 1985, la palabra "sticker" no se usaba) y lo compartíamos con el resto del grupo y algunos varones intrigados por el mundo femenino...

Del cuaderno de frases no tardamos en aprendernos de memoria canciones como "Te quiero" o "Todavía", interpretadas por Nacha Guevara en el albúm "Nacha canta Benedetti" o la mencionada "Hagamos un trato" bellamente cantada por Joan Manuel Serrat. También disfrutamos de Mario Benedetti leyendo o recitando sus propias poesías en el trabajo "A dos voces" con el cantautor Daniel Viglietti.

De la escasísima biografía que había investigado en esa época me bastaba con saber que se había casado con su novia de la adolescencia, Luz López Alegre a quien, en mi adolescente imaginación, dedicaba, obviamente, todos los poemas de amor. Revisando hoy distintas entrevistas, redescubro la mirada y la sonrisa bonachona que me hacían pensar que debía de ser una buena persona...

Y me complazco al escuchar que alguien quiere ser mi amigo y que "no nos vendamos simulacros", como expresó en "Táctica y estrategia". Como escritor prolífico que fue, su obra se extiende a novelas como "El trono y la vida" (la escribió siendo niño), "La tregua" llevada al cine (no tenía edad para verla así que aún hoy sigue pendiente para mí) o "Gracias por el fuego"(de tinte político).

Ha sido muy lindo descubrir que en su niñez había leído a Julio Verne y a Emilio Salgari (la fantasía de tener algo en común, aunque sea lecturas de la infancia) o encontrar una foto junto a Pablo Neruda (otra obra que llegó a mí antes que la vida de su autor). Me divertí con el "Soneto (no tan arbitrario) con Ciudades y autores frecuentados", con "Memorándum" y con el cinismo de "Currículum".

La lista de poesías que comparto a continuación tiene el sesgo de aquella mirada adolescente y un orden bastante arbitrario dado que, como en sus "Estados de ánimo", a veces me gustan más unas que otras...

Hagamos un trato. Táctica y estrategia. Estados de ánimo. Corazón coraza. Te quiero. No te rindas. Te quiero sin mirar atrás. Todavía. Señales. La culpa es de uno.

