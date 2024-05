Este viernes se debatirá el futuro de la jueza de La Rioja denunciada por una millonaria coima

En medio del escándalo que envuelve a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, y pesar de presentar su dimisión, la Justicia rechazó esta renuncia y continúa siendo investigada. Este viernes en horas de la tarde, la Legislatura de La Rioja llevará adelante una sesión especial para debatir el futuro de la magistrada, por decisión de la vicegobernadora Teresita Madera.

La misma fue denunciada por una comerciante por pedir $8 millones con el fin de agilizar una sucesión. Entre las pruebas que trascendieron, están la declaración de la víctima y un video obtenido de una cámara oculta que mostraría cómo la jueza le pide la plata para trabajar con mayor rapidez sobre la herencia del tío de la denunciante.

Manuela Saavedra es quien acusa a Mazzucchelli por coimas. Luego de que se hiciera pública esta demanda, la magistrada presentó su dimisión a su cargo en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la provincia, pero como la Justicia la rechazó, irá directamente a jury de enjuiciamiento.

Jueza de La Rioja: el relato de la denunciante

Fue en Telenoche Investiga donde se dio a conocer el caso en el que Saavedra denunció a Mazzucchelli por exigirle una gran suma de dinero para liberar un pago de la herencia de su tío, quien murió hace cuatro años. En base a su relato, todo comenzó cuando la letrada le contó que conocía a su pariente: “Me dijo que como lo conocía me iba a hacer una excepción y que me iba a ayudar a sacarlo rápidamente”.

“En un momento me dice que el sueldo de jueza era muy poco y que por eso no se interesaba en las causas”, destacó Saavedra. Tiempo después, la denunciada se acercó a la librería donde trabajaba: “Me apartó a un costado y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, pero que eso tenía un costo porque era mucho trabajo”.

En este sentido, agregó: "Me explicó que iba a regular unos honorarios de 8 millones de pesos, pero que en realidad iban a ser para ella”. La comerciante, entonces, registró todo con una cámara oculta, donde se podría oír cómo la acusada le manifiesta: "Es por reconocimiento.¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados. Es simple Manuela, acá nadie te va a poner un revolver en el pecho. Entonces ¿cuánto me podes pagar?".

Ricardo Quintela, gobernador riojano, se expresó sobre el caso ni bien se dio a conocer. A través de X (ex Twitter) aseguró que el accionar de la magistrada atenta contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia. Por ello, solicitó que se la separe de su cargo y se la investigue a fondo.

Quintela sobre el caso de la jueza "coimera".

La denuncia rápidamente salió a la luz y cobró gran importancia. La Corte riojana, además, entró a un “acuerdo extraordinario” para tratar el tema. La Legislatura provincial se reunirá este viernes por la tarde en una sesión especial para debatir su futuro, a decisión de la vicegobernadora.