Transporte público: la prueba piloto para acreditar la carga de la SUBE en el colectivo

Al igual que en otras provincias, en Mendoza comenzó en los últimos días una prueba piloto para poder implementar el sistema de "Carga a bordo". El mismo se trata de poder acreditar la carga de la tarjeta SUBE para pagar el transporte público a bordo del mismo. El proceso simplificaría ampliamente el proceso de acreditación ya que últimamente no todos los kioscos brindan el servicio y no en todos los teléfonos celulares se puede descargar la app de SUBE.

El sistema es muy simple: el usuario carga de forma online (vía billetera virtual) el saldo a su tarjeta SUBE previo a realizar el viaje en transporte público y en vez de realizar la acreditación de esa carga en un kiosco o por la app (que muchas veces no funciona), lo hace directamente arriba del micro. Simplemente hay que avisarle al chofer del colectivo que se necesita acreditar dicho saldo para poder abordar el micro.

El chofer deberá presionar la tecla específica para que la función se ejecute. La persona tendrá que mantener quieta la tarjeta hasta que la validadora indique que la carga fue aplicada. Es importante mencionar que para aplicar la carga la validadora deberá estar conectada a internet, de lo contrario no se podrá realizar la acreditación. Luego se podrá abonar el boleto de manera habitual, acercando nuevamente la tarjeta a la validadora.

Esto comenzó hace pocos días a implementarse como una prueba piloto, según marcaron desde el Gobierno provincial. "La carga a bordo está en período de prueba en Mendoza. Todavía faltan unos días para la implementación definitiva", indicaron desde el área de Transporte de la provincia de Mendoza, aunque no demoraría mucho más en convertirse en una realidad.

Según pudo evidenciar MDZ en un recorrido por los micros de Mendoza, los colectivos de la línea 800, otros del grupo 700 y de la línea 100 (STM) fueron algunos cuyas unidades tenían disponible el servicio. Algunos usuarios conocían de la medida porque los mismos choferes se lo comentaban y otros se mostraron sorprendidos al poder acreditar la carga ya arriba del micro.

Sin embargo, al estar en período de prueba hay algunas unidades que no cuentan con esta posibilidad y hay otras en las que de momentos funciona y de momentos deja de estar disponible, por lo que todavía no es una realidad y no hay que confiarse a la hora de no tener saldo en la SUBE. Por ejemplo, este jueves se pudo evidenciar en un micro de la línea 820 en Maipú que el sistema figuraba con "error de conectividad".

Desde SUBE confirmaron que a principios de mayo la "Carga a Bordo" comenzó a funcionar en las validadoras de los colectivos de San Juan, es decir, en 122 líneas provinciales. "Con la tecnología de Carga a Bordo se brinda una nueva alternativa para aplicar las cargas realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales, sin necesidad de acercarse a una Terminal Automática o acreditar en la app SUBE", destacaron al respecto. Sobre el caso de Mendoza especificaron que aún no es oficial pero que pronto habrá comunicación al respecto.