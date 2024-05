Quién era la aspirante a gendarme que murió tras trotar obligada bajo la lluvia y con neumonía

Ignacia Albornoz Insulza tenía 18 años y era una joven aspirante a gendarme que cursaba en la Escuela de Formación Penitenciaria de Santiago de Chile. Su muerte causó una gran conmoción en el país trasandino el domingo pasado, luego de que su mamá, denunciara que su hija fue obligada a trotar de madrugada y bajo la lluvia, a pesar de haber sido diagnosticada con neumonía tres días antes.

Jessica Inzunza denunció ante la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío que Ignacia estuvo enferma y que sus superiores la llevaron al Hospital de Carabineros el pasado 3 de mayo, donde le diagnosticaron "bronquitis por influenza", por lo cual se le otorgó licencia médica y reposo por tres días.

Al cumplirse ese período de tiempo, el 6 de mayo, la joven retomó sus entrenamientos. A pesar de que no sentía que estaba en las mejores condiciones de salud, se sentía presionada para regresar por miedo a ser expulsada de la Escuela de Formación si no rendía en los entrenamientos, viendo frustrado así su sueño de convertirse en gendarme.

Primero se la obligó a bañarse con agua fría y posteriormente, a trotar en horas de la madrugada y bajo heladas temperaturas, mientras llovía.

La joven de 18 años habría sido obligada a trotar de madrugada a pesar de su delicado estado de salud debido a la neumonía. Su condición se agravó y terminó perdiendo la vida. Foto: NA

“Mi hija después de un cuadro de influenza volvió a la escuela con las mismas condiciones e igual estaba enferma”, explicó Jéssica Inzunza en diálogo con BioBio Chile.

Al día siguiente, el 7 de mayo, Ignacia volvió a sufrir complicaciones de salud y regresó a su casa en Tomé, una comuna ubicada 30 kilómetros al norte de Concepción de Chile. Como consecuencia de la actividad realizada bajo condiciones extremas, su cuadro de salud se agravó. Esto obligó a su familia a trasladarla al Hospital de Talcahuano, donde falleció poco después a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

La mujer denunció a Bio Bio que al regresar a la Escuela de Formación, a su hija la aislaron en una habitación que no reunía las condiciones para sobrellevar una neumonía: “Era una pieza húmeda, helada. Ella me decía: ‘Mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción”.

El padre de Ignacia también apuntó a las vestimentas usadas por los alumnos, las cuales no serían aptas para su formación. "No tenían sus casacas para el frío, no tenían sus botas. Los tenían con buzos, zapatillas mojadas, entonces uno queda en shock", declaró.