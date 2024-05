Vivir en la calle: cuántas personas asisten por semana en Ciudad y cómo es el proceso de contención

Ana Sandra Urrutia, subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM acerca de las personas en situación de calle en el inicio de la temporada invernal y del abordaje que se hace desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ante esta realidad por demás compleja.

Al respecto, Urrutia aseguró que se trata de "una problemática absolutamente compleja. Las personas que están en situación de calle están atravesadas por una multiplicidad de aristas individuales y sociales, deterioro en su salud mental, consumo problemático, falta de empleo. Y, lo más importante, falta de vivienda, de un techo propio a partir del cual generar diferentes estrategias de vida como la mayoría de los ciudadanos lo hacemos".

"Desde el área municipal, tenemos un equipo psicosocial conformado por psicólogos, trabajadores y psicólogos sociales que abordan, entre otras, esta problemática. Frente a la llamada a nuestro teléfono de guardia, el equipo se traslada a los lugares donde se encuentran estas personas para ofrecerles el traslado a un refugio, sobre todo con las bajas temperaturas de estos momentos", comentó Urrutia y agregó que "en el contexto de la situación económica y social que estamos viviendo, se visualiza un incremento significativo en la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle y nadie puede negar esta situación. Desde el equipo social, semanalmente, atendemos a, aproximadamente, 30 personas".

Urrutia comentó que "los refugios son gestionados y administrados por Contingencia de provincia. Se articula desde la guardia municipal con la guardia provincial para alojar a personas que, además, quieran trasladarse a los refugios. Actualmente hay dos refugios destinados a hombres, porque es mucho más grande el número de personas en situación de calle que son varones, y un refugio que funciona en la calle Federico Moreno, destinado a mujeres y niños de hasta 13 años".

"La idea es que la persona esté de tránsito en el lugar, a través de conectar con redes familiares o comunitarias, para ofrecer una alternativa. No es transitorio para que vuelva a la calle. En caso de no existir alternativa, porque cada caso es particular, suelen quedarse en los refugios y permanecer", dijo la funcionaria.

En cuanto a la relación existente entre la situación de calle y la salud mental, Urrutia explicó que las personas que "lo están sufriendo, y no encuentran alternativas, van a ser atravesadas por problemas de salud mental. Vivir en la calle te genera una situación de orfandad y de deterioro que, tarde o temprano, termina en el deterioro de la salud mental".

Para comunicarse con el área, la funcionaria Urrutia dijo que "el teléfono de la guardia, que está activo 24/7, es el 2614694546. Ese número de teléfono también lo pueden encontrar en la página de la Ciudad de Mendoza que www.ciudaddemendoza.gob.ar". Y agregó: "Definitivamente, quien llega situación de calle es una persona que agotó otras instancias".

