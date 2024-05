Prevención ante todo: importante campaña nacional para detectar el asma

Comienza una temporada marcada por síntomas de alergia, que también pueden ser otra cosa: asma. Para controlar esta enfermedad crónica es importante contar con un diagnóstico, y es por eso que se llevará a cabo una campaña nacional de detección que será abierta, gratuita y voluntaria. Para despejar dudas, Anahí Yáñez, especialista en alergia e Inmunología Clínica y directora del Centro de Investigaciones en alergias y enfermedades respiratorias, habló en MDZ Radio 105.5 FM.

"Esta es la segunda campaña nacional de detección abierta, gratuita y voluntaria", dijo Yáñez y continuó: "El año pasado fue la primera edición. La Asociación Argentina de pacientes con asma tiene como objetivo promover este tipo de proyectos para evaluar y mejorar el diagnóstico de asma. Sobre todo mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que tienen síntomas y que aún no saben que son asmáticos".

Entre el 13 y el 17 de mayo, "los profesionales de todo el país donan turnos en la parte pública y privada. Aquel que quiere tener una entrevista con el médico entra www.pedirturno.com.ar y allí solicita un turno que puede ser presencial o virtual, en cualquier parte del país lo más cercano a su casa. De esta manera va a poder saber si esos síntomas son compatibles con asma, o no", comentó la médica.

Por otro lado, Yáñez comentó que "el asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, o sea, de los bronquios. Muchas veces, cuando el asma no es grave, sino que es leve se caracteriza porque los síntomas son episodios. Entonces, el paciente va a la guardia con broncoespasmos y dicen, ‘ah, tiene broncoespasmos’, pero después esos síntomas se repiten dos o tres veces al año, y ese paciente puede ser asmático. Además, hay un porcentaje importante de personas con alergia, el 70% de las asmas son alérgicas y el paciente tiene síntomas sólo cuando poliniza el árbol, y después dice ‘ya se me pasó’, y no concurre a la consulta. Eso es lo importante, tener un diagnóstico porque haciendo prevención se logra que estos síntomas no sigan año tras año".

Además, explicó que "los síntomas de asma no se curan, se controlan. Pero sí es verdad que hay una remisión espontánea del asma en algunos pacientes. Es decir, que tuvieron síntomas en la primera infancia y después no vuelven a tener síntomas. Porque hay un grupo de pacientes que tiene una remisión que se llama espontánea. La mayoría de los pacientes pueden tener síntomas en la edad adulta y tener alguna sintomatología compatible con una rinitis o una rinosinusitis en la adolescencia y después volver a tener asma en la edad adulta".

"Cuatro de cada mil habitantes tienen asma", dijo Yáñez y agregó que "a nivel mundial, el 3,5% de las asmas son graves. Es decir, que requieren un tratamiento con corticoides diario y con mucho compromiso de la calidad de vida. Esas son las cosas que nosotros no queremos que sucedan. Que hayan pacientes con pequeños síntomas, que están en presencia de un asma leve, y no puedan ser diagnosticados. Como pasa en muchas patologías crónicas, no solo pasa en el asma".

Escuchá la entrevista completa