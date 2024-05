Presentarán un amparo para evitar que cierre la única oficina de Correo Argentino del pueblo

Corcovado es una pequeña localidad de la provincia del Chubut ubicada a 90 kilómetros al sur de Esquel, con una población de alrededor de 2000 habitantes. Su código postal es 9201, o al menos era, ya que el pasado 26 de abril su única sucursal del Correo Argentino cerró sus puertas, tras el despido de su único encargado.

Javier Villoldo trabajaba en una oficina que funcionaba en una vivienda donde su familia vivía. El viernes 26 de abril, cuando desde Correo Argentino se enviaron alrededor de 500 telegramas de despido a trabajadores de esa empresa, se enteró que había sido desvinculado luego de más de 30 años trabajando en esa sucursal postal.

Villoldo fue notificado sin previo al finalizar su jornada laboral, a las 14.30 de ese viernes 26 de abril. Lo peor fue que como la oficina -única a 100 kilómetros a la redonda- funcionaba en una vivienda que le fuera otorgada y donde también residía con su familia. Ahora, con el despido, también debe desalojarla.

Vecinos autoconvocados de Corcovado se hicieron presentes en la oficina postal de Correo Argentino para evitar su cierre. Foto: Instagram Moira Millán

Ese día, Villoldo hizo un posteo en su muro de Facebook. Escribió: “Buenas Tardes. Bueno quería comentarles a los amigos, vecinos y usuarios del Correo Argentino sucursal Corcovado, que hoy por decisión del Consejo Administrativo de la empresa, se tomó la decisión por temas de reestructuración de cerrar en forma definitiva mi querida Sucursal. Sí. a partir del próximo lunes nos quedamos sin Correo Argentino en Corcovado, y por ende yo me quedé sin trabajo!!”

El posteo agrega: “Después de más de 30 años de servicio, con el cierre de las puertas no solo significa el fin de una etapa laboral, sino también un montón de sueños y proyectos truncado, en un país que enfrenta tanta dificultades, perder mi empleo es un golpe devastador, somos muchos los que estamos enfrentando está situación”.

El posteo de Javier Villoldo tras ser notificado de su despido. Foto: Captura de Facebook

“Con un despido masivo en todo el país, y sin tener en cuenta lo vital e importante que es para nuestra localidad el correo, quiero pedirles que levantemos nuestras voces que nos escuchen, que no nos dejen sin el servicio del Correo Argentino en Corcovado !!!”, cerró su mensaje.

Es por esta razón que vecinos autoconvocados se congregaron en la puerta de la oficina postal cuando encargados de la sucursal de Correo Argentino de Bariloche, se presentaron a retirar los muebles y útiles en Corcovado.

"Años atrás, la gente debía recorrer 100 kilómetros hasta la ciudad de Esquel para enviar o recibir correspondencia. Hoy el gobierno de Milei, nos arranca ese servicio, que es un derecho y nos retrotrae a esa época, que creímos superada. El Correo Argentino en Corcovado nos evitaba recorrer la ruta en pésimo estado que nos separa de Trevelin o Esquel. Enfrentar la nieve, el alto costo del combustible, y las tantas vicisitudes que vivimos diariamente por decidir habitar en esta parte del mundo... El cierre del correo representa un derecho fundamental que simplemente se nos quita por no ser suficientemente numerosos, respecto al trabajador", relató en sus redes sociales una de las vecinas, Moira Millán. Javier Villoldo trabajaba en la oficina postal del Correo Argentino que funcionaba en una vivienda otorgada por la empresa y donde vivía con su familia. Foto: Instagram Moira Millán

Amparo colectivo

A partir de lo ocurrido, los vecinos anunciaron que presentarán un amparo colectivo ante la Justicia expresando la necesidad de reveer la decisión de cerrar la sucursal del correo, la única del pueblo.

Según precisó Javier Villoldo a MDZ, se prevé que el lunes próximo esté listo el texto para hacer la presentación judicial. "La redacción llevó su tiempo porque se explicaron los motivos y detalles de la necesidad de que exista una oficina postal, a fin de que la Justicia no rechace el amparo".

"En mi caso y el de mi compañero de Trevelin (José Hughes, también despedido), hicimos un rechazo del telegrama de despido como primera medida. Pero ni siquiera nos contestaron. Además, estamos haciendo las presentaciones legales que corresponden, también un amparo y el pedido de la restitución del puesto de trabajo", aclaró además.

Por otro lado, comentó que la comunidad de sigue en pie de lucha. "El 1° de mayo se hizo una conferencia de prensa donde se evaluó la posibilidad de presentar ese amparo colectivo que está en elaboración. De igual forma, cuando vinieron desde Bariloche para realizar el cierre de la sucursal y retirar algunas cosas como la computadora, dinero en efectivo y estampillas, la gente de Corcovado no los dejó entrar. Vinieron dos días seguidos, pero los vecinos se autoconvocaron y se manifestaron pacíficamente. No los dejaron ni siquiera ingresar al predio de correo, así que no pudieron llevar a cabo nada de lo que tenían pensado hacer", precisó Villoldo a MDZ. Dos días seguidos se acercó personal del Correo Argentino para cerrar la oficina postal de Corcovado, pero la gente no lo permitió. Foto: Acta realizada por los responsables del Correo.

Al parecer, desde la empresa habrían llevado adelante una presentación en la Justicia debido a que el personal de Bariloche no pudo recuperar las pertenencias del Correo Argentino. Respecto a los pasos a seguir, el responsable de la oficina postal comentó: "Yo estoy acá en la oficina esperando que lleven a cabo su cometido de cerrar y vaciar la sucursal", indicó.

Además explicó que están corriendo los tiempos para desalojar la vivienda donde se encuentra. "Yo vivo en la casa del Correo, por este motivo también voy a tener que desalojarla. Como no he tenido más comunicación, la verdad que no sabría decir cuándo me voy a ir, cómo me voy a ir, o en qué circunstancias. En el caso de mi compañero de Trevelin, a los cuatro días del despido se comunicaron para decirle que le habían depositado la indemnización y preguntarle si ya tenía una fecha prevista para dejar la casa", detalló.

"Estamos atravesando un duelo, un dolor muy grande por la pérdida de nuestro trabajo y también porque no nos dan mucho tiempo para desocupar las viviendas", explicó Javier. Y detalló: "En mi caso, no tengo comunicación con la empresa porque la oficina postal está cerrada de hecho. No me llega ningún tipo de documentación a la sucursal. Tienen que hacer 100 kilómetros para dejarme una notificación. Aún así, desde el 26 de abril, tampoco se comunicaron telefónicamente conmigo desde Recursos Humanos", indicó.