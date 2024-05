Quiénes recibirán la vacuna del dengue y por qué Mendoza quedaría excluida

Tras negarse durante varios meses, finalmente, el Gobierno nacional anunció la incorporación de la vacuna contra el dengue. De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud, el mosquito aedes aegipty contagió de dengue a más de 420.000 personas y se cobró la vida de 301 en todo el país.

La vacuna contra el dengue, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, se comenzaría a aplicar en zonas endémicas del país con el objetivo de llegar a noviembre con las dos dosis aplicadas. En una publicación de X (ex Twitter), el organismo oficial aclaró que “según la situación epidemiológica actual, no es una vacuna para incorporar al Calendario Nacional para todas las jurisdicciones del país” y por lo tanto, “se plantea como una estrategia focalizada”.

Las vacunas se aplicarán en etapas. Foto: Freepik.

La recomendación de avanzar en la implementación de una estrategia focalizada de vacunación contra el dengue con la vacuna Qdenga había sido planteada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) a principios de marzo, atendiendo al brote histórico que se desarrolló durante el verano. De los 301 fallecidos por dengue que se registraron desde la SE 31/23 a la SE 17/24, 291 corresponden al 2024, informaron en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

A quienes estará dirigida la vacuna contra el dengue y en qué zonas

La vacuna formará parte del plan estratégico integral 2024-2025 y la estrategia de focalización estará, en un primer momento, en la inoculación a jóvenes de 15 a 19 años, más allá de que hayan o no transitado la enfermedad viral. Luego, se vacunará a las personar desde los 19 hasta los 39 años.

“La estrategia focalizada de vacunación tendrá como población objetivo las personas de 15 a 39 años en departamentos priorizados según situación epidemiológica. Se dará inicio por etapas con la población de 15 a 19 años y se avanzará de manera dinámica, progresiva, y escalonada de acuerdo con la disponibilidad de vacunas y según las estrategias ya implementadas por las jurisdicciones”, explicó el Ministerio de Salud de la Nación en X. Estas etapas comenzarán a implementarse desde el mes de agosto.

Se espera llegar a noviembre con las dos dosis colocadas. Foto: Freepik

El plan integral de vacunación contra el dengue, además, priorizará los departamentos que cumplan con ciertos índices como la tasa de incidencia acumulada, la densidad poblacional, los determinantes sociales, el acceso y la calidad de la atención. “Hoy tenemos las recomendaciones de CONAIN y vamos a definir junto con las provincias la estrategia de inmunización focalizada en zonas endémicas y de alta circulación, como una herramienta más dentro del Plan Integral que estamos presentando", expresó el Ministro Russo.

Si bien en las próximas semanas se espera que comiencen las reuniones con los funcionarios de salud de las diversas provincias del país, Mendoza como parte de la región Oeste junto con la región Sur, son las que menor número de casos tienen en relación al total del país. El mayor número de casos corresponde a la región Centro (62,22%), seguida por la región Noroeste (21,2%) y Noreste (14,3%), mientras que las regiones Oeste y Sur en conjunto aportan el equivalente al 2,3% de todo el país.

"La vacuna no va a ser aplicada en todo el país. Se habilitó para todo el territorio pero el Ministerio de Salud de la Nación aclaró que se aplicará en zonas de alta circulación viral y Mendoza no tendría por qué ser una provincia donde se vacune contra el dengue porque no somos una zona endémica", aclararon desde el Ministerio de Salud de Mendoza.