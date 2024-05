El insólito descubrimiento de un joven entre la basura en Palermo

Quizá sea una de las zonas más populosas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el barrio de Palermo da lugar a historias insólitas y variadas. Algunos podrán contar entre sus amigos alguna anécdota en un boliche o bar, algún paseo en el Jardín Botánico o en el Alto Palermo, pero este usuario de X seguramente cuente de aquel día en el que encontró un valioso tesoro en un container de basura de Scalabrini Ortíz y Charcas y se volvió viral.

"Estaba caminando por Scalabrini Ortiz y Charcas cuando vi a un cartonero hurgando una bolsa que tenía dos rollos de película", comenzó relatando el usuario El Baumo en su cuenta de X. "No distinguí bien de qué formato eran, pero pensé que quizás servirían para probar mi recientemente regalado proyector de Super 8. Le pedí al cartonero si me los podía dar, imaginé que no le serían de mucho uso, y él me las extendió, probablemente pensando lo mismo", introdujo el joven estudiante de cine antes de saber qué material fílmico tenía en las manos.

Luego comentó que llegó a su casa y se puso a revisar lo que había rescatado aquel cartonero de la basura: "Medí los fotogramas, que resultaron ser de 16mm, y miré el comienzo de las cintas para ver si había algún tipo de información sobre qué tipo se material audiovisual contenían adentro". A partir de aquí, entonces, el momento de sacarse la duda: ¿Qué había encontrado? ¿Era un tesoro o espejitos de colores?

“Library of Congress”, rezaba el inicio de cada una de las cintas. "Estas no eran películas caseras cualquiera, era patrimonio audiovisual que un Congreso Nacional (presumo, el de EEUU) consideraba lo suficientemente importante como para preservarse", explicó El Baumo en su hilo. Ante semejante sorpresa que se encontró, decidió volver "para ver si encontraba algún rollo más. Para entonces, el cartonero ya había terminado su trabajo".

Al llegar al lugar nuevamente encontró más títulos llamativos: "Empecé a intentar ordenar un poco los rollos, cuyas puntas ya estaban arrugadas y desenredadas, cuando por el rabillo del ojo vi dos latas a la vuelta del container, una de las cuales decía 'Buena Vista Columbia Tristar Films of Argentina'". Esta firma responde a una antigua compañía americana que se ocupaba de distribuir películas y series de The Walt Disney Company en distintos países del mundo.

Las películas halladas en la basura ya en su casa. Foto: X/@El_Baumo.

Entre tantos otros títulos, encontró una película que dice "Charlot et Mabel aux courses", un cortometraje de 16 minutos dirigido, escrito y protagonizado por el ilustre cómico Charles Chaplin. Este fue hecho y presentado en 1914 por la compañía Mutual Film Corporation, por lo que esta cinta podría ser un incunable.