La Universidad de Buenos Aires desempeña un papel fundamental en la sociedad argentina

Como alumna de la Universidad de Buenos Aires (UBA), puedo dar fe de la importancia que esta institución ha tenido en mi vida. Obtener mi título en la UBA fue un hito decisivo en mi camino hacia el desarrollo profesional y personal. Cuando ingresé a la universidad, mi familia no contaba con los recursos económicos suficientes para costear una educación privada. Gracias a la

gratuidad de la UBA, pude acceder a una educación superior de calidad sin tener que preocuparme por los altos costos que implican las universidades privadas.

No obstante, durante mi trayectoria como estudiante universitaria, tuve que enfrentar un momento crítico: la arancelación de la UBA. A pesar de esta situación, me alegró ver que la universidad contemplaba la posibilidad de otorgar becas a aquellos estudiantes que no podían costear los aranceles. Esta medida demostró el compromiso de la UBA con la equidad y el acceso a la educación. Es por eso que estoy de acuerdo con la auditoría propuesta para destinar los fondos correctamente y garantizar el pago de salarios a tantos profesores que hoy trabajan de forma gratuita debido a la falta de presupuesto.

Es fundamental que los recursos asignados a la universidad pública se utilicen de manera eficiente y transparente para garantizar la formación y el desarrollo de los estudiantes.

La UBA es más que una institución educativa

Es un espacio de encuentro e intercambio de ideas. Durante mis años como alumna, tuve la oportunidad de participar en debates académicos y actividades extracurriculares que enriquecieron mi formación más allá del ámbito meramente académico. La universidad pública fomenta el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades que van más allá de la capacitación técnica.

Además, la UBA juega un papel crucial en la investigación y el desarrollo científico. Gracias al financiamiento gubernamental, la universidad puede llevar a cabo investigaciones de vanguardia que contribuyen al avance del conocimiento y la innovación. Esto no solo beneficia a los estudiantes y académicos, sino que también tiene un impacto directo en el progreso económico y social de nuestro país.

La universidad pública promueve la formación de una ciudadanía informada y crítica

Al proporcionar espacios para el debate y la reflexión, la UBA fomenta la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. Esta esencia democrática es fundamental para el desarrollo de una sociedad pluralista y participativa.

En conclusión, la Universidad de Buenos Aires desempeña un papel fundamental en la sociedad argentina al brindar acceso equitativo a la educación superior, promover la formación integral de los estudiantes y contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Es por ello que es necesario luchar por la transparencia, la calidad y la gratuidad de la educación superior en Argentina.

* Dra. María Alejandra Muchart, abogada-Magister, presidente Partido Demócrata Cristiano-CABA.