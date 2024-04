Propinas a mozos: el acalorado debate que inició el pedido de un restaurante

En la mayoría de los casos en los que una persona sale a comer a un restaurante, o a tomar unos tragos en un bar, se tiene en cuenta una propina para el mozo que atendió la mesa. Sin embargo, se trata de un pago que excede a la cuenta oficial por los productos consumidos y que, para algunas personas, representa el agradecimiento al buen servicio otorgado por el trabajador gastronómico.

En algunas culturas, dejar una propina a los camareros es una acción legal y obligatoria, mientras que, en otras, se trata de una costumbre voluntaria, que no debe ser impuesta, sino que cada persona tiene la libertad de decidir si dejarla o no. Es por ello que este pago “extra” sigue siendo tema de debate en cada sociedad, lo que se acrecienta a la hora de viajar y chocarse con las costumbres de otros lugares, o como consecuencia de la viralización de casos en las redes sociales.

Precisamente, en los últimos días, se viralizó en la plataforma de X (ex Twitter) la petición que un restaurante mexicano le hizo a sus clientes respecto a la propina, provocando un extenso debate en esa red social. En la imagen, se podía leer que la administración del local solicitaba a los comensales que dejaran una propina del 15% a la mesera, puesto que ese monto “forma parte de su sueldo”.

El pedido de un restaurante mexicano, que desató un debate en redes. Foto: X @Soycamarero

“Estimado cliente: Le recordamos que la propina que dejas para la mesera forma parte de su sueldo, por tanto, para ella es muy importante la propina que dejas. No olvides dejar tu propina antes de irte. También te recordamos que, si tu mesa tiene cuatro o más personas, tu propina debería ser el 15% del total de tu cuenta. ¡Gracias por tu comprensión! ¡Apreciamos su propina!”, se podía leer en el comunicado del restaurante.

El cartel, expuesto en el interior de un restaurante español, fue compartido en redes por el usuario “Soy Camarero”, que sube contenido específico del sector gastronómico en ese país y en el mundo. Enseguida, la publicación en la red social X (ex Twitter) obtuvo un millón de visualizaciones y miles de “me gustas”. Asimismo, entre los comentarios se pudo ver un acalorado debate entre los lectores que opinaban sobre la obligatoriedad de dejar propina. La mayoría declaró que la propina debería ser un reconocimiento voluntario y que el salario del trabajador no debería depender de ello. Aunque, hubo quienes reconocieron que, por los bajos salarios que reciben algunos trabajadores del sector, dejar una propina no debería ser un problema, siendo que el monto destinado al camarero suele rondar el 10% extra del total consumido.

“Ni puede exigirse, ni puede ser parte del salario DIGNO Y LEGAL d un trabajador. Esto no es la mierda de EEUU. Aquí las propinas las damos EN AGRADECIMIENTO A UN BUEN SERVICIO DEL PERSONAL, no para ahorrarle pasta al empresario. Al empresario se lo agradecemos REPITIENDO visita”, sostuvo Miguel, mientras que Sil expresó: “Que en España el sueldo no depende de las propinas, no depende de la caridad de la gente, depende de quién contrata y debe hacerlo en base a la ley”.

“La propina es la devolución y reconocimiento de un cliente a la gentileza, a la buena predisposición y al buen servicio de un camarero. No tiene por qué ser obligatoria y un cartel, así como el de la foto, condiciona y ahuyenta desde el vamos. No iría a ese restaurante”, dijo Rafael. En cambio, otro usuario manifestó: “Creo que el uso de las tarjetas en pandemia ha hecho mucho daño a las propinas, pero ese cartel, yo creo que más que incentivarlas te lleva a no dejar nada”.