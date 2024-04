Ajuste en universidades: el Gobierno pidió recortar "gastos superfluos"

En el marco del 91° plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno de Javier Milei, Alejandro Álvarez, confirmó que no se permitirán “arbitrariedades” y se revisará el presupuesto universitario.

Álvarez acompañó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien solicitó que se recorten "gastos superfluos" en las universidades. Mientras, los rectores insistieron en se asignaran mayores recursos para la inversión en la educación al considerar que "no se puede ejercer la autonomía sin fondos”.

"No escapamos a la dificultad de la situación, En ese contexto, la Secretaría de Educación lo que hace, como muchos otros ministerios dentro del contexto del Ministerio de Capital Humano, es ir al Ministerio de Economía a solicitar recursos para las inversiones educativas y lograr que los mismos sean asignados. Aunque los resultados puede que no sean hoy los que todos esperan, estamos en el trabajo permanente de lograr, dentro de los recursos limitados que existen hoy, el mejoramiento constante. Por ahora estamos hablando de una asignación del 70% y el resto del año nos vamos a dedicar a administrarlo", expresó Carlos Torrendell durante el plenario, observando las dificultades acordes al contexto inflacionario.

“Más allá que en un momento de restricciones está claro que el Gobierno ve con absoluta claridad que sin duda la inversión en Educación y en Cultura es la clave para que la Argentina salga adelante”, subrayó.

Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias indicó: “No es intención de nuestro Gobierno cerrar ninguna universidad pública, sino muy por el contrario, defenderlas. Y la manera de hacerlo es cuidarlas del abuso que ha cometido cierta estructura burocrática, que ha controlado y controla a esas universidades”.

Si bien ratificó que habrá un aumento del 70% del presupuesto anual para asignar a los gastos de funcionamiento universitario, también explicó que se revisarán el presupuesto para que no haya “arbitrariedades” y que se controlará que cada gasto esté justificado.

“Sabemos que hay gastos que podemos mejorar", aseguró el secretario de Educación Carlos Torrendell. Foto: X de @unsamoficial

“En nuestro Gobierno, el sujeto de la gestión no son ustedes (los rectores), sino que son los alumnos; son los muchachos que van a las universidades y en segunda instancia los docentes que están frente al curso. Lamentablemente, la burocracia universitaria para nosotros no es una prioridad”, subrayó el funcionario.

En tanto, Torrendell acotó: “En todas las instituciones, yo también vengo de una universidad y he trabajado en ella toda mi vida, yo puedo detectar gastos superfluos que no debimos haber hecho o que no debemos hacer. Superfluos en el sentido de que- en un contexto de restricciones- tenemos que atender especialmente aquellas cosas que efectivamente nosotros estamos gastando y que no son una inversión, porque toda vida institucional tiene excesos que uno puede empezar a corregir”.

“Sabemos que hay gastos que podemos mejorar. Lo noto yo en mi Secretaría y podría contar un montón de gastos que no están concentrados en que nuestros chicos aprendan más o en que los docentes puedan enseñar mejor o en que las políticas puedan ser mejor hechas. Podemos, efectivamente, dirigir mejor para lograr que esa inversión tenga resultados. Es un esfuerzo que podemos hacer entre el CIN y la Secretaría para mejorar eso”, insistió.

Adoctrinamiento y violencia ideológica

Bajo el pedido de los funcionarios a los rectores de participar en un rediseño del sistema universitario, el debate se centró luego en la polémica que generó la postura gubernamental en torno al "adoctrinamiento" dentro de los ámbitos educativos.

Al respecto, Torrendell indicó: “Se han dado debates últimamente que tienen que ver con la cuestión del pluralismo. Me parece que es clave que todos cuidemos y promovamos el pluralismo y, sobre todo, el respeto. Lamentablemente, universidades y dogmatismo es un tema que, para bien o para mal, tiene la misma duración que la historia de la universidad. Muchas veces los intelectuales somos dogmáticos. Los académicos, muchas veces, nos volvemos intolerantes”.

En otro tono, Álvarez manifestó: “El Gobierno nacional, que lleva sólo cuatro meses, no es el enemigo que viene a destruir el ´Paraíso de Disney´. Hay que poner en claro que a universidades de reciente creación, con apenas el nombramiento de un rector normalizador, se le transfirieron 400 millones de pesos a cada una sin ningún tipo de control y sin justificación”, dijo. Luego, sentenció que en el recinto de la Universidad Nacional de San Martín, donde se desarrollaba el plenario, estaban presentes autoridades de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ocupando un lugar que estaba en contra de las determinaciones del Gobierno de Milei de no dar continuidad a esas iniciativas académicas.

“Acá hubo un sistema de asignación arbitraria de presupuestos, cosa que nosotros definimos apenas asumimos, vamos a tratar de terminar. Eso significa que juntos vamos a tener que construirlo, y que el proceso histórico por el cual se llegó a este presupuesto, no es algo que nosotros vamos a convalidar ciegamente. Vamos a revisarlo y van a tener que justificarlo de acuerdo al gasto real y el objetivo por el que fueron creadas las universidades”, aseveró el Subsecretario. Rectores de las universidades públicas del país se reunieron en el plenario anual del CIN. Foto: X de @unsamoficial

El funcionario de la cartera educativa se refirió además al “adoctrinamiento” o “persecución política” o “imposición”. Y comentó que se encuentra en la “casilla de denuncias” muchos casos de alumnos que envían mails, videos o audios sobre situaciones que se dan en las aulas. “Nosotros no queremos la sanción, queremos el cese de la acción”, aclaró Álvarez. Y ejemplificó esas denuncias con una observación sobre una profesora titular de Filosofía del Derecho, "cuyos alumnos sólo pueden regularizar la materia si van a las marchas o protestas”.

Luego habló de “violencia ideológica” contra “alumnos que tienen simpatía por el Presidente o por pertenecer a nuestro espacio político” “Yo los invito a acompañarnos porque tomamos un compromiso. No vamos a permitir que se persiga a nadie por razones políticas. Ese es el fundamento de la reforma que queremos hacer; es el fundamento de la ciudadanía universitaria, tanto sea para el alumno como el docente. Porque también hay docentes que se sienten inhabilitados en ejercer su libertad de cátedra. Entonces, sería bueno que de este plenario salga una ratificación y compromiso en defensa de la pluralidad, la tolerancia y que las distintas corrientes científicas puedan cohabitar en nuestro ambiente universitario”, indicó Álvarez.

Por último, el secretario Carlos Torrendell, reflexionó: “Hay que poder caminar hacia un gasto que no sea regresivo para poder mejorar nuestra forma de gastar, desde una perspectiva humanista, no tecnócrata. Esto quiere decir, por un lado, integrar la equidad y darle más recursos a aquellos que menos tienen y, al mismo tiempo, gastar e invertir mejor y dirigir los recursos que tenemos a lo que efectivamente dan mejores resultados de aprendizaje, de investigación”.

“Tenemos que ver cómo, en el marco de un diálogo, concretamos nuestra inversión educativa en lo que realmente produce aprendizajes y, en la medida que vayamos creciendo, poder ampliar la inversión educativa en otros desarrollos posibles”, dijo el funcionario a cargo de la cartera educativa.