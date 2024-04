Las 5 palabras que usamos todos los días y no sabemos de dónde vienen

El uso de anglicismos en la vida cotidiana ya es tan común que, muchas veces, ni siquiera advertimos que no son vocablos en español. Desde el jean que pedimos en un local de indumentaria hasta el Ok con el que respondemos afirmativamente, son ejemplos de cómo determinadas expresiones extranjeras enriquecieron la comunicación tanto a nivel local como global. En ese marco, Preply, plataforma de aprendizaje de idiomas online, realizó una selección de las palabras más destacadas y explicó tanto su origen como su significado y evolución.

Ok

La palabra OK salió por primera vez de una imprenta en 1839. Entonces, las páginas del periódico Boston Morning Post la incluyeron en un párrafo de un artículo satírico publicado el 23 de marzo de ese año. Allí apareció "ok" como abreviatura de "oll korrect" ("all correct", “todo bien”), un error ortográfico escrito así a propósito por la jerga moderna de la época. El autor de dicha nota fue Charles Gordon Greene, editor del diario, y la broma fue un éxito histórico. Pero existen varias teorías que intentan explicar el origen de la palabra Ok. La idea más popular es que el término nació durante la Guerra de Secesión (1861-1865), cuando en las trincheras se colgaba un cartel con la leyenda "Ok", equivalente a zero killed, para comunicar que una batalla se había saldado sin muertos en las filas.

Foto: MDZ.

En tanto, la Real Academia Española (RAE) destaca que en español se puede usar "OK" (en mayúsculas) o las adaptaciones "okey" "oká", si bien advierte que nuestro idioma dispone de alternativas como ";bueno" o "de acuerdo", cuyo uso es preferible.

Sándwich

El origen de esta popular palabra probablemente sea desconocido para muchos. Epónimo de John Montagu, conde de Sándwich, a quien se le atribuye la introducción de este vocablo en Europa Occidental. La historia dice que Montagu era tan adicto a los juegos de cartas que, para no perder tiempo en alimentarse, llevaba consigo una valija con una feta de carne fría entre dos rebanadas de pan. En 1762 el historiador británico Edward Gibbon escribió en su diario haber visto a 20 ó 30 de los mejores hombres del reino cenando en pequeñas mesas una feta de carne fría o un sándwich.

Esta palabra inglesa fue incorporada al Diccionario de la Lengua Española en 1927. Sin embargo, sólo aparece escrita con acento (“sándwich”) desde 1989. A pesar de que ésa es la única forma adoptada por la Academia, muchos prefieren sándwiches, ya que la terminación en e resulta más coherente con la tradición española.

La (RAE) destaca que en español se puede usar "OK" en mayúsculas. Foto: MDZ.

Restaurant

Se estima que esta palabra, de origen francés, se utilizó por primera vez en 1765, en base a una idea de Mathurin Roze de Chantoiseau. Otras teorías sostienen que esta palabra fue utilizada por primera vez en una taberna en la que vendían sopas. Podía observarse este término en la frase escrita en latín “venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos”, que el cantinero Boulanger usó de eslogan en la pared de entrada a su negocio. Dicha afirmación significa en castellano “venid a mí todos los de estómago cansado que yo os lo restauraré..

En el siglo XVIII, el término restaurante se empleó para aludir a la comida que se ofrecía, es decir, un caldo de carne restaurativo. Su uso se fue extendiendo a través de Europa y la palabra pronto comenzó a verse expuesta en diferentes casas de comida de Alemania, Italia y Polonia.

Whisky

La palabra proviene del término “uisge beatha”, de origen erso, el dialecto céltico de las Highlands de Escocia e Irlanda. Su adaptación al latín data del año 1494 como "aquae vitae”, que significa agua de vida. Un escrito de 1494 describe cómo fue destilado en Escocia cuando el fraile John Cor obtuvo aproximadamente 6 fanegas (unidad de medida de la metrología tradicional española) de malta, lo que equivale a 1500 botellas. Inicialmente se distribuyó a la población como una medicación y, de

hecho, el agua de vida se reservó para el rey Jacobo IV cuando fue a Inverness en septiembre de 1506. Por otra parte, los primeros registros de una destilería datan de 1690, con la Ferintoch de Forbes de Culloden. La palabra whisky proviene del término “uisge beatha”, de origen erso. Foto: MDZ.

Jean

Los primeros pantalones vaqueros aparecieron en 1850. En aquellos años Levi Strauss (creador de la empresa Levis) comenzó a fabricar pantalones de trabajo con esta tela, y los denominó según el nombre que recibía el tejido: "jeans". En Inglaterra a esa tela se la llamaba "fustán genovés", dado que se fabricó por primera vez en el puerto de Génova. Llegó a Inglaterra desde Francia, donde la ciudad de Génova en Francés se traduce a "Gênes". Esto terminó modificando el nombre que, con el paso del tiempo, pasó de "gene" a "jene" y después "jene" se convirtió en "jean. Sylvia Johnson.

* Sylvia Johnson, especialista en idiomas de la plataforma Preply.