Dengue: "El Estado debería garantizar ya la vacuna gratis para las zonas endémicas"

El último boletín epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud en el marco del monitoreo nacional que se viene realizando sobre el histórico brote de dengue que afecta a la Argentina, registró 232.996 mil casos y 161 muertes en el país, 32 en la última semana.

Según preveían los especialistas, los datos que arrojó este nuevo boletín mostró que la situación se viene agravando y que se incrementó exponencialmente la cantidad de fallecidos por esta enfermedad causada por el mosquito Aedes Aegypti.

Así lo aseguró el médico cirujano, doctor en Medicina y cirugía, y magister en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza.

El docente y también magister en Salud Publica dialogó este fin de semana con MDZ sobre la modalidad que se debería implementar para frenar la epidemia que ya alcanzó, según sus cálculos, a más de un millón de argentinos.

-Si los infectólogos y especialistas venían advirtiendo que el brote de dengue iba a ser peor esta temporada que la anterior, ¿por qué cree que no se hizo nada por evitarlo?

-Creo que hay una conjunción de varios factores. No solamente es el cambio climático, las lluvias o que no se hayan tomado medidas. Me parece que uno de los ejes centrales es la falta de competencia o de conocimiento de quienes tienen que dirigir las carteras sanitarias. Muchos lo veníamos anticipando.

El año pasado a esta altura del año cuando me entrevistaban por el brote, yo ya señalaba que, si no se hacía nada para prevenirlo, para este año tendríamos de un millón a millón y medio de casos. Si bien el año pasado se contuvo, llegó a un tope de 135.000 casos de dengue, un número alto a pesar de que fue un año de mucha sequía.

Por eso, como para este año estaban anunciadas lluvias, sabíamos qué iba a pasar apenas empezara el año. Los primeros casos de dengue se dan habitualmente en enero, no en junio. Aquí se intenta instalar que el brote actual fue por falta de medidas durante el año pasado y, sin necesidad de defender a ningún gobierno, la realidad es que el mosquito nace a partir de diciembre o enero, producto de las lluvias.

Ya en enero tenés siempre los primeros casos, que son en general importados, no autóctonos. Porque no hay gente contagiada acá en Argentina. Lo más probable es que viaje al norte, a Brasil, Paraguay o Bolivia y vuelva contagiada. Es ahí cuando el mosquito pica a esa gente en su casa y que comienza a infectar a otras personas. Así surgen los casos autóctonos. Y es entonces cuando se tiene que empezar con los bloqueos. Según Oscar Atienza, las fumigaciones para erradicar al mosquito que infecta el dengue deben realizarse cada siete días dentro de las casas y en sus patios. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pareciera ser que el descacharreo es una de las principales medidas. Pero es solo una de ellas. Esto es más complejo que el covid. Lo que se debe hacer es el bloque de las personas que vienen del exterior con dengue, yendo a su casa a desinfectarla y descacharrearla para evitar que haya mosquitos ahí. Si no lo hago, como vuelan un radio de 100 metros alrededor, van a picar a un vecino.

Como segunda medida, tengo que evitar que esa persona infectada vaya a trabajar por lo menos 15 días. Para que no lo pique en su trabajo un mosquito y contagie el virus a otras personas. Actualmente, lo que pasa es que se le da a la gente una licencia por 72 horas y luego se presenta a trabajar. Eso es producto de la falta de conocimiento de cómo se tiene que manejar un brote de dengue.

-¿Por qué tomar un período de 15 días? Hay personas que tienen los síntomas por más días...

- Hay gente que está hasta 30 días con dengue y hay otras que no hacen síntomas y ni siquiera se entera que se contagió. Esto muestra lo complejo y variado que es la enfermedad.

Si una persona está sintomática 30 días, yo tengo que sospechar que tiene el virus. Eso es fácil de hacer a través de un test de antígeno, tal como hacíamos con el covid. Si a los 30 días el test arroja que tiene el virus aún, no debe retornar a su trabajo. Hablamos que la duración promedio suele ser de 15 días, y a partir de allí se le puede dar de alta a la persona. Lo ideal, y lo que saldría más barato para evitar propagar el dengue, es entregarle dos o tres frascos de repelente, así como se le entrega el paracetamol gratis. Y hay que decirle a esa persona que se ponga el repelente porque la vida de sus familiares y sus vecinos está en sus manos. Hay que darle ese grado de responsabilidad para que entienda que se tiene que cuidar. En diálogo con MDZ, Oscar Atienza señaló que es necesario informar bien a la población cómo protegerse para evitar el dengue. Foto: captura de video

Estas son medidas de mitigación que seguramente la mayoría de las personas no hayan escuchado nunca, y de las cuales los ministros de salud no tienen la más mínima idea. Lo demuestran cuando hablan de la vacuna y confunden la fase cuatro con la tres. Si no informan bien, causan daño y producen muerte.

Hay que ver cómo están actuando en el norte del país. En provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, y ahora Tucumán que ha tenido un aumento de casos en los últimos dos años, que ya se anticiparon a este brote. ¿Qué hicieron? Compraron las vacunas contra el dengue el año pasado. En el mes de noviembre, Salta tenía 300 mil vacunas. Y la cantidad de casos graves está bajando.

Fumigaciones: cada siete días y por siete semanas

-¿Qué tan efectivas son las fumigaciones que vienen realizándose en distintas provincias? ¿Cuál sería el método más efectivo para frenar este brote de dengue?

-La fumigación no sirve si pasa ese camioncito por las calles y va tirando humo. Porque 30 o 40 segundos después, ese humo ya se encuentra a 10 metros de altura. Es decir, no hizo nada. Yo creo que el gobierno debería contratar a todas las empresas de fumigación de la Argentina, dividir el mapa del país marcando las zonas endémicas, y centrar la fumigación en las provincias donde hay casos de dengue. No en Chubut, por ejemplo, pero sí en Córdoba o Buenos Aires.

La forma de fumigar más efectiva es que se repita en los mismos lugares cada siete días. Se deben hacer en sus patios y matar a todos los mosquitos que estén dentro de las casas. ¿Es viable eso? Sí lo es, pero es caro. Porque se debe hacer por siete semanas. La primera vez que pasas, matás al mosquito en vuelo. A la segunda semana, la larva que estaba en algún lugar por ahí, que a los siete días se transformó en adulto. A los otros siete días, a las larvas que surgen de los huevos que eclosionaron, y algunos otros que ya están volando de nuevo. Hay un estudio muy interesante de investigadores de la provincia de Santa Fe, que indica que de esta forma se puede frenar el brote a las siete semanas: porque te asegurás de que no haya un mosquito más y que tampoco queden los huevos. Así cortaste en siete semanas el brote de dengue y, además, ya estás previniendo para el año que viene.

Ese tipo de acciones no se están haciendo por desconocimiento, porque es caro y porque es complejo. Pero es efectivo porque vos terminás prácticamente erradicando brotes de dengue y no dejas que el mosquito se te establezca como endémico.

- ¿Es más caro fumigar con esta modalidad o tener muchas personas internadas y las guardias colapsadas en los hospitales públicos?

- Yo calculo que, con lo mismo que cuesta tener a una persona internada en terapia intensiva, se puede pagar un día de fumigación en un sector. Pero además hay otro costo, que es el que se te muera un chico de 14 años, de 4 años, de 22. Se está muriendo gente joven. Ese es un costo para la sociedad tremendo. Hay que analizar eso. Según Atienza, fumigando siete semanas seguidas en las zonas endémicas, en siete semanas es posible erradicar el brote de dengue y, además, prevenir para el año próximo. Foto: NA

En este momento, estamos en una epidemia donde hay presencia de muchos mosquitos. Con el insecticida los va a eliminar y también vas a matar a las libélulas y otros insectos que son depredadores naturales de los mosquitos. Pero hay que hacer un análisis de costo y beneficio. Si se deja avanzar al mosquito, lo que vas a tener no van a ser libélulas sino a personas muriendo.

El viernes cerró el boletín epidemiológico N°13, que va a ser publicado recién este lunes. Estamos previendo que muestre una gran cantidad de fallecidos por dengue.

-En cuanto a las cifras de casos y decesos, ¿hay un ocultamiento de datos? ¿Se hace un buen relevamiento en de las provincias o por parte del Ministerio de Salud de la Nación?

-El Ministerio de Salud de la Nación hoy no existe. Se ha retirado de absolutamente todo. Lo dice el mismo ministro cuando asegura que no es un problema de Nación, sino de las provincias. Eso nunca ocurrió en la Argentina. Es una vergüenza que diga eso.

De todas formas, yo no creo que se esté ocultando información. Creo sí que el sistema está saturado, porque los médicos están atendiendo filas de pacientes que esperan más de 8 o 10 horas. Y el administrativo, que tiene que llenar las planillas porque la denuncia por caso de dengue es obligatoria, no las está llenando porque también está saturado de trabajo. El médico ni siquiera llega a informarle, porque atiende a un paciente, confirma un diagnóstico, le receta paracetamol para la fiebre y hace pasar al que sigue.

La semana pasada, fueron 261.000 los casos reportados, no cerca de 180.000 como señalan en el boletín epidemiológico. Esa es la cantidad de los que se hicieron test, que es la gente complicada en las terapias intensivas, internadas con hemorragia. A esos sí les hacen el test para tener la seguridad del diagnóstico. Pero a ese número, lo tenés que multiplicar por 5 o por 7 para tener un panorama real.

Hoy, la Argentina debe sumar entre 1.200.000 y 1.400.000 casos de dengue. Esto está estadísticamente medido. No se hace por mala intención, sino se hace porque se satura el sistema. Los casos de enero y febrero están todos bien documentados. A partir de ahí, se generó un colapso que descontroló todo. Ese es el mayor riesgo que tenemos en salud pública. Cuando perdés la información de lo que sucede. "Ya hay que vacunar. Estamos perdiendo el tiempo. Yo no tengo ningún tipo de duda", enfatizó Oscar Atienza. Foto: Instagram O. Atienza.

-Más allá de que el Consejo Federal de la Salud no lo ve necesario este año ¿cree usted que la vacuna contra el dengue tiene que estar incluida dentro del Calendario Anual Obligatorio? ¿Hay que vacunar ahora o esperar al año próximo?

- Ya hay que vacunar. Estamos perdiendo el tiempo. Yo no tengo ningún tipo de duda. Sobre su incorporación en el Calendario Anual, creo que la modalidad debe ser igual que la de la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Es decir, que incluya en el calendario a las zonas endémicas, en donde se produce la enfermedad. ¿Por qué vacunaría a alguien de fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad que se da en el sur de Córdoba, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires a un catamarqueño, por ejemplo? No tiene sentido.

Lo mismo ocurre con la vacuna contra el dengue. Me parece que el Estado debería garantizar que esté disponible de modo gratuito para las zonas endémicas, que incluyen las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y alguna provincia que en este momento también está complicada como Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba o Buenos Aires. Y a medida que se reduce la cantidad de casos en el país, ya no vas a tener necesidad de vacunar.

En realidad, nadie le está pidiendo al Gobierno que la incluya en el calendario. Lo que le pedimos es que vacune a la gente que ya tuvo tuvo dengue, porque cuando tenga por segunda vez, se puede morir. La tasa de letalidad de este virus oscila entre el 25 y 75 por ciento para dengue grave. Es decir que si tenés un millón y medio de personas que se contagiaron por primera vez este año, el año próximo un 10 por ciento de esa gente se puede contagiar casi seguro por segunda vez. Es decir, unas 150 mil personas, de las cuales, si el sistema de salud las puede atender, se puede morir el 25 por ciento. Ahora, si el sistema de salud no las puede atender, se va a morir el 75 por ciento.

Si vos sabes que la vacuna te evita el 100% de los casos graves y que la gente no se te va a morir, ya tendría que estar vacunando porque te demora tres meses la inmunización. Y no es que con la segunda dosis recién tenés anticuerpos. Con la primera, ya estás defendido.

Tampoco es cierto que la gente que se infectó queda con inmunidad tres meses después. Les invito a leer todos los comentarios que me hacen en mis redes sociales en los que me dicen que hace 20 días se curaron y ya tienen síntomas de nuevo. ¿Es una recaída? No, es el mismo mosquito que está en su casa que lo picó y lo contagió, que sigue estando y lo volvió a enfermar. Por eso hay que empezar ya porque la vacuna es segura y eficaz. No se puede ser tan ignorante de dudar de una vacuna que está aprobada por la ANMAT. Si no fuese segura ¿qué hace el Estado argentino permitiendo que se la venda en las farmacias? Es una contradicción. Según indicó Atienza, el Estado tiene que intervenir para frenar el brote de dengue. Y es por eso que autorizaron la importación de repelentes del exterior. Foto: Freepik

-Por último, ¿es cierto que los mosquitos hay desarrollado una mayor resistencia a los insecticidas?

-Sí, los mosquitos se van adaptando al insecticida. Hoy, vos ves un mosquito volando, le tirás Raid y sigue volando. Hace dos años, eso no pasaba, porque caía desplomado. Ahora la gente lo empieza a notar. Por eso ni lo usa. En los supermercados abundan los insecticidas porque saben que no les es efectivo. El espiral y las tabletas sí les funcionan, porque tienen otro mecanismo. No lo matás, pero cuando los mosquitos sienten olores fuertes, se van. Lo mismo ocurre si quemás en tu casa el cartón de huevos. Lo prendes fuego, apagás el fuego y sigue quemándose y tirando humo durante mucho tiempo. Es extremadamente efectivo.

- ¿Piensa que las cifras que arrojen los próximos boletines epidemiológicos van a modificar la postura del Gobierno nacional sobre el brote del dengue?

- Yo creo que sí. En estos días tuvieron que autorizar la importación de repelentes del exterior ante el faltante en las góndolas. Eso te marca que el Estado tiene que intervenir en alguna manera, sobre todo en lo que tiene que ver con lo sanitario. Yo creo que esta difusión que estamos haciendo los médicos, de algún modo va a marcar el rumbo y las autoridades van a cambiar de actitud y aprender algunos conceptos sobre esta enfermedad.

Ya creo que. después del boletín que saldrá publicado este lunes, la realidad se los va a llevar puesto. Van a tener que sí o sí autorizar o mandar a comprar vacunas porque el cambio de ánimo de la gente los va a obligar a hacerlo.

Además, es necesario que se informe masivamente cómo hay que cuidarse del dengue. Ahí sí creo que hace falta la pauta en los medios: para difundir campañas masivas de información para que la gente entienda cómo se tiene que cuidar. Porque ocurre que instalamos mucho la palabra 'descacharrar' y hay gente que te mira y te dice ´¿qué es un cacharro?´

Hay que bajar también el lenguaje, cambiarlo, adaptarlo. Al dengue lo combatís con información y esto lo tiene que hacer el Ministerio de Salud de la Nación. Es su obligación. No pueden coexistir 24 estrategias diferentes por cada una de las provincias. Porque si una provincia decide fumigar y erradicar el mosquito y vienen personas de otras provincias donde no se fumiga, a los 20 días vas a tener de nuevo personas infectadas.