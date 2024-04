La docencia: una profesión con muchas dimensiones

“Tienes que trabajar con 20 o 30 vidas, o más, durante 40 minutos o una hora, y luego se van y llega otro grupo, sobre todo en primaria o en secundaria, y todos ellos son personas con una vida llena de esperanzas y expectativas, son vidas complejas. Traen al aula sus experiencias de casa, de la calle, sus intereses culturales. La clase no deja de ser un momento más que tú compartes con ellos. Así que ser buen profesor conlleva muchas cosas. Una de ellas es que, obviamente, necesitas saber la materia.” Ken Robinson, educador y escritor.

La docencia es una profesión con muchas dimensiones. No solo “tenemos que” formarnos en Habilidades Socioemocionales (HSE). Muchos docentes queremos hacerlo. Por el clima, la economía, la inseguridad y la violencia, nuevas adicciones en los jóvenes, el mundo laboral con el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros temas que se observan a nivel local y global, el contexto actual nos exige repensar constantemente la forma en que educamos a las nuevas generaciones.

Tanto en lo que se refiere a las habilidades del docente o los estudiantes, hay dos conceptos clave: la autoestima y el autoconocimiento. El autoconocimiento es una construcción multidimensional que se refiere a una percepción individual de uno mismo en relación con factores tales como la identidad cultural, el éxito académico-profesional y muchos otros: “yo soy”, “yo puedo”.

La autoestima se caracteriza por una representación positiva de uno mismo que se traduce, de acuerdo con los demás, en diferentes expresiones: “quererse a uno mismo”, “gustarse a uno mismo”, “respetarse a uno mismo”.

El autoconocimiento y la autoestima están estrechamente relacionados y tienen que ser trabajados conjuntamente para posibilitar el desarrollo individual y social. Hay programas externos específicamente desarrollados por especialistas para abordar las HSE con charlas para los docentes, los estudiantes y para los adultos responsables. También podemos promover el desarrollo de estas habilidades desde el aula con proyectos áulicos que fomenten la empatía, la comunicación efectiva o la resolución de conflictos: juegos de roles, círculos de discusión y campañas de concientización sobre diversos temas que involucren a los estudiantes.

Vale la pena intentarlo.

Juan Cassasus, educador y filósofo, sostiene que el aprendizaje depende del tipo de relación emocional que el alumno tenga con la materia: “La relación del alumno con la materia a aprender es emocional: le interesa o no le interesa, le gusta o no le gusta, lo afecta o no lo afecta. En el lado del docente, en su acción pedagógica intervienen dos aspectos cruciales. Uno es cognitivo: el conocimiento de la materia que tiene el docente. El otro es emocional: la competencia emocional que un docente despliega en la conducción de sus clases”.

Un aspecto de dicha competencia es la capacidad que debe tener un docente para interpretar las emociones de los alumnos con relación a la materia que enseña y al proceso que el alumno está viviendo -capacidad para poder interpretar el mundo interno de los alumnos que se funda en la observación de lo emocional, gestual, expresivo, responsivo y corporal. En ocasiones, la agresividad que se expresa en las relaciones interpersonales es indicio de la falta del autoconocimiento y la autoestima que mencionamos.

Cada contexto es único

Considero que necesitamos formación general en habilidades socioemocionales (HSE) y formación muy específica para abordar situaciones de conflicto, sobre todo al trabajar en escuelas con alumnos en riesgo de exclusión social, donde muchas veces es especialmente necesario adaptar las actividades y recursos, contemplando las diferencias interpersonales, culturales, religiosas, lingüísticas de la comunidad.

Muchos docentes recordamos a ese estudiante que logró mejorar en aprendizajes y en convivencia cuando se sintió aceptado, reconocido y valioso en nuestras clases. Del mismo modo, creo que conocer nuestras fortalezas como docentes y ampliarlas

constantemente con habilidades socioemocionales nos permitirá mejorar ampliamente nuestro desempeño. Ángela Lun

* Ángela Luna. Bachiller con Orientación Docente. Profesora en Lengua y Literatura Inglesa. Traductora Pública Nacional en Inglés, Maestranda en Relaciones Internacionales.