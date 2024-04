Báez Sosa: quién es y qué hizo Matías Benicelli, el agresor "de rodete" que decidió hablar

Matías Franco Benicelli tiene 24 años. Es conocido por todo el país. Su nombre sonó una y otra vez en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores a comienzos de 2023 cuando se llevó a cabo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Se lo encontró coautor del hecho y fue condenado a prisión perpetua. Esta semana, a más de un año de la condena, rompió el pacto de silencio, cambió a su abogado y presentó un escrito ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense a través del que cuestionó la estrategia defensiva de Hugo Tomei.

Benicelli no tiene apodos, pero mediáticamente se lo recuerda como "el de rodete". Nació el 5 de noviembre de 1999 en Zárate. Es hijo de Héctor Benicelli y de Mónica Zárate. Soltero, con estudios completos. Al momento del asesinato de Fernando, ocurrido en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, trabajaba como empleado en un taller de chapa y pintura. Durante las audiencias estuvo sentado en primera fila frente al Tribunal. Al lado de Ciro Pertossi y Blas Cinalli, delante de Máximo Thomsen. Si cumple el total de la pena que le corresponde, al salir de la cárcel, habrá pasado más años adentro que afuera. Él no quiere eso. Entonces, habló. Apuntó contra Hugo Tomei, lo calificó de "ineficaz" y aseguró que por su responsabilidad fue "condenado injustamente". Pero durante el proceso, los testigos no dijeron lo mismo. De hecho, Benicelli fue uno de los condenados más identificado y nombrado durante el debate.

Qué rol tuvo Benicelli en el crimen de Fernando

Según la sentencia, se probó que "el 18 de enero de 2020, pasadas las 4:30, en la localidad de Villa Gesell, en la vía pública, más precisamente en las inmediaciones de las calle 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102, los ocho acusados Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi acordaron atacar a golpes a quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, con quien instantes previos habían mantenido un altercado en el interior del local bailable Le Brique".

Aquella discusión fue "lo que motivó que personal de seguridad del local expulsara a algunos de ellos y que otros salieran por propia voluntad", incluso Fernando fue expulsado. Así fue que mientras él hablaba junto a su grupo de amigos en la vereda de enfrente, "los ocho imputados se organizaron para atacarlo a golpes, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque".

En esta secuencia Cinalli entra en escena. Aproximadamente a las 4.44, "Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda a la vez que Ciro Pertossi -en simultáneo- lo hizo de frente". Por los golpes, Fernando cayó de rodillas al piso y luego, cuando ya se encontraba reducido, en el suelo y sin posibilidad de defensa, Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciando Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli, "aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas esencialmente dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, como así también con golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa, como así también lesiones de gravedad en el hígado, en los pulmones y en el intestino grueso".

Qué dijeron los testigos que identificaron a Matías Franco Benicelli

Tomás Agustín D’Alessandro Gallo

En el debate dijo ser amigo de Fernando Báez Sosa. Contó que el 18 de enero de 2.020 entró al local bailable “Le Brique” con un grupo de amigos. Que luego de la secuencia dentro de la discoteca, salió y lo vio "a Fer enfrente con la camisa rota".

"Le pregunto qué había pasado y me dice que había tenido problemas con unas personas adentro del boliche. Estando cerca de Fernando, veo que vienen y le pegan una trompada. Trato de separar, para que no le peguen, pero me tiran al piso y me pegan patadas y trompadas. Me agarro de las piernas del que me estaba pegando. Cuando me reincorporo quedo cara a cara con uno más alto y robusto que yo, pelo entre marrón claro y rubio, con remera oscura y estampa blanca y short de jean o amarillo. A ese lo identifiqué como Lucas Pertossi. Yo me giro para la izquierda, salgo y veo a Fernando en el piso, ensangrentado, tirado en el piso…”, declaró y ante otra pregunta, respondió: "Pegándome a mi eran dos o tres personas, pero no las pude identificar. En el momento tengo la imagen de haber visto a uno de 1.70, pelo largo, marrón, arengando y diciendo ‘a ver si seguís pegando, negro de mierda’…”. Después supo que se trataba de Matías Benicelli.

Además, se le exhibió el video en el que se ve cómo sacan a los condenados por la cocina de Le Brique y, en el horario 04:41:29, identificó a Matías Benicelli como el que gritaba y arengaba adentro y afuera.

Luciano Nahuel Bonamaison

Fue compañero de colegio de Fernando. Durante su declaración identificó a Matías Benicelli como "el autor de la arenga" contra Fernando. Su relato se condijo con el de D'Alessandro.

Christian Ignacio Gómez

Dijo que trabajaba en el local bailable “Le Brique” como seguridad del lugar. Que la noche en la que ocurrió el hecho estaba trabajando. Que los empleados de seguridad tenían cada uno un puesto que cubrir en Le Brique.

"El momento del incidente fue cuando se armó un pogo. Veo a un compañero que deja su lugar para separar un grupo. El seguridad se baja de la tarima para separar. Yo estaba a 7 u 8 metros de él. Cuando llego lo veo caer al piso a mi compañero. Él estaba separando a Thomsen de Fernando Báez Sosa. Cuando llego ya la pelea había comenzado y termino separando y reduciendo a Matías Benicelli”, recordó.

Dijo que Matías Benicelli agredía a todo el que consideraba que era del otro grupo. "Era un grupo contra otro y había que actuar. Yo lo saque de Le Brique a Benicelli. Él estaba muy agresivo. Cuando yo llego a donde estaba él, uno de los chicos que se estaba peleando se cae de espalda. Yo lo levanto y veo que uno de camisa blanca, que después se lo identificó como Matías Benicelli, se da vuelta, le pega y cuando se da vuelta y le quiere pegar a otro, lo reduzco. Cuando lo reduzco ya queda totalmente controlado. Al levantarlo ya quedó totalmente reducido. Yo empiezo a gritar ‘permiso, permiso’. Atravesamos todo el lugar de la barra y vamos para la cocina. Lo suelto cuando llegamos a la cocina y lo llevo con una mano por detrás y la otra por delante. Le digo ‘no te equivoques’ y lo suelto, diciéndole que al otro día podría volver”, agregó.

Tomás Bidonde

Declaró que la noche del hecho estaba en Le Brique. Que había ido de vacaciones con un amigo. Explicó que participó en un reconocimiento en rueda de personas y que reconoció a Ciro Pertossi como uno de los agresores a Fernando. "También reconocí por tamaño, altura, físico, corte de pelo, a dos personas", dijo y al ser preguntado por el agente fiscal, afirmó recordar a un chico que le llamó la atención por el corte de pelo. “Era flaco, diferente al resto, tenía un rodete samurái, Benicelli”, dijo y agregó que a esta persona la vio en el grupo que le estaba pegando al amigo de Fernando atrás del baúl del auto estacionado en el lugar. Que este amigo de Fernando era a quien después vio con el labio cortado. Además reconoció a Benicelli en un video. "Es el de colita samurái. Lo veo pegando al chico del baúl”, expresó.

El material genético de Fernando

Por otra parte, según la sentencia, "se detectó perfil genético (ADN) de la víctima Fernando Báez Sosa en las muestras- manchas de sangre humana- levantadas de los siguientes elementos sometidos a estudio: a- En dos manchas levantadas de la camisa floreada blanca con detalles dorados que vestía Matías Franco Benicelli al momento del hecho, se determinó la presencia de sangre humana que se correspondió con el ADN de Fernando Báez Sosa. Asimismo, de la misma camisa se obtuvo perfil genético mezcla coincidente con los perfiles genéticos de la víctima y de Benicelli. Por su parte se detectó el perfil genético de la víctima en las manchas de sangre levantadas del pantalón de jeans color azul marca Tasty que vestía el encausado de mención la noche del hecho".

Además, la Justicia consideró que "la actividad desplegada por Matías Franco Benicelli en su rol de coautor, se extrae sin esfuerzo, especialmente de los dichos de los testigos Muñoz, Bidonde, Bonamaisson y Raulera, habiendo resultado elocuente el hallazgo de sangre en la que se detectó el perfil genético de la víctima en todas las prendas que vestía le encausado aquella noche, lo que demuestra inequívocamente el contacto directo con el cuerpo de Fernando Báez Sosa y que fue uno de los cinco formó parte de los actos del ataque mortal".

