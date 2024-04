Terremoto en Nueva York: la experiencia de un argentino en una ciudad paralizada por unos minutos

Los neoyorquinos sintieron, por primera vez en años, un fuerte terremoto en el mediodía de este viernes. El centro geológico de Estados Unidos (USGS) comunicó que el terremoto tuvo una magnitud de 4.8 en la escala de Richter, con epicentro en las cercanías de Lebanon, Nueva Jersey, al oeste de Nueva York.

El terremoto duró algunos segundos y sorprendió a los habitantes de las ciudades de Nueva York, Bronx, Brooklyn y Manhattan, en el Estado de Nueva York. Los ciudadanos, no habituados a este tipo de fenómenos, compartieron su reacción en las redes sociales, mostrando cómo se movía el suelo y todos los elementos a su alrededor.

Un argentino, que vive en la ciudad de Brooklyn desde 2014, sintió el terremoto y compartió su experiencia con MDZ. Rodrigo Melnik se encontraba haciendo tareas en su casa cuando el suelo empezó a moverse con fuerza, y confesó que, durante los primeros segundos, "no entendía qué pasaba". "Como siempre hay construcción cerca, lo primero que imaginé fue que alguna máquina estaba operando", contó el argentino.

Mirá el video del terremoto

"Yo vivo desde 2014 acá, y nunca sentí nada; nunca hubo un terremoto antes en New York por lo que yo tengo registro", relató y profundizó: "Es como vivir en Avenida Rivadavia, en la zona de Congreso, en la planta baja de un edificio y que pase el viejo subte A, que te hacía temblar el piso. Fue muy corto, unos 5 segundos. Yo no tengo experiencia con terremotos, entonces no entendía qué estaba pasando".

Rodrigo vive en el Estado de Nueva York desde 2014. Foto: Gentileza Rodrigo Melnik

El sistema de alerta de terremotos no funcionó a tiempo, puesto que le llegó la alerta, a él y a sus conocidos, 15 minutos después del movimiento. Tras ello, la vida en la ciudad sigue con normalidad, mientras que los funcionarios advierten que revisen las conexiones de gas para evitar fugas. "Lo que están recomendando es que todo el mundo chequee que no haya olor a gas en casa, porque lo máximo que puede haber hecho son daños en las tuberías de gas. Me vine hasta la ciudad de Manhattan en subte normalmente y todo sigue igual", concluyó Rodrigo.