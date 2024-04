Nación no compra vacunas contra un peligroso virus y ya no hay en Mendoza

Aún no baja la ola de la epidemia de dengue que atraviesa su peor momento, con 180 mil casos en el país y la falta de repelentes, y al debate por la estrategia de inmunización para hacer frente a este virus, se suma un problema por la falta de otra vacuna. En el inicio de la temporada de infecciones respiratorias, falta la vacuna de covid-19 para los más pequeños en varias jurisdicciones del país y la provincia de Mendoza no es la excepción.

"Faltan vacunas", es la frase que se recrea y trae recuerdos de cuando las vacunas, en plena pandemia de covid-19, eran escasas. Sin embargo, tras la enorme campaña de vacunación "se calcula que esas vacunas han evitado 20 millones de muertes en todo el mundo", de acuerdo a un informe de Unicef. Sin embargo, las vacunas que hoy faltan en Argentina, son específicamente las que deben recibir los bebés y niños de hasta 11 años, una población en la cual las tasas de cobertura contra el covid-19 han sido siempre bajas.

Las dosis pediátricas para combatir el covid-19 escasean desde hace varios días en jurisdicciones importantes. Iris Aguilar, Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones de Mendoza confirmó a MDZ que en la provincia ya no quedan vacunas contra el covid-19 para menores de 11 años. “No hay en el país” aseguró la médica de Familia.

Falta la vacuna autorizada desde los seis meses hasta los 11 años. Foto: Shutterstock.

La única vacuna autorizada entre los seis meses y los cinco años por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) es la de Moderna, que se aplica en dos dosis. Para mayores de cinco años también está autorizada la de Pfizer. “Las dosis que había se aplicaron todas o se vencieron. El ministerio no ordenó la compra de una nueva partida”, explicó Florencia Cahn, infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) en un medio nacional.

Aún no se sabe el motivo por el cuál el Gobierno nacional no ha realizado la compra de una nueva partida de vacunas contra el covid-19 para los más pequeños. “Estamos a la espera de que el Ministerio de Salud de la Nación informe novedades sobre ingreso de vacuna para menores de 11 años”, explicó Aguilar.