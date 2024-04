El ajuste de Nación a la UNCuyo pone en riesgo una ayuda clave para los estudiantes

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) entrega cada año distintas becas a sus estudiantes. Las ayudas que brindan están destinadas a residencia, ayuda económica, traslados y jardines maternales. Mariana Azcárate, directora de Acción Social de Bienestar Universitario, aseguró que "las solicitudes aumentaron significativamente con respecto al año 2023 y son situaciones mucho más graves".

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Azcárate afirmó que "los estudiantes que aplicaron a las becas son el 10% aproximadamente de la matrícula de la Universidad Nacional de Cuyo. El número total de solicitudes este año es de 3.504 estudiantes. El año pasado fueron 2.144, estamos hablando de un número bastante superior".

"Ahora que estamos en la etapa de evaluación hemos visto que hay situaciones muy complejas y desgraciadamente el tema del presupuesto universitario también complejiza la situación porque nosotros ya tenemos becas otorgadas de años anteriores que se han ido sosteniendo porque los estudiantes han tenido avances académicos. O sea que ya hay una parte del presupuesto comprometida para sostener estas becas y ahora se suma la asignación de las nuevas becas", agregó.

Además, señaló que "el aumento significativo del transporte ha complejizado aún más el panorama", y explicó que "hay un gran número de estudiantes que vienen desde los departamentos del este y el sur de la provincia. La UNCuyo tiene sedes en otros lugares, pero la oferta de carreras está bastante concentrada en la Ciudad de Mendoza. Esto implica que aquel estudiante que se ha decidido por una carrera que se dicta solamente acá, tiene un costo bastante más significativo".

Desde la UNCuyo aseguran no saber si podrán abonar las becas.

La directora de Acción Social de Bienestar Universitario reveló que "empezamos a ver este problema a fines del año pasado, dimos un refuerzo de becas porque observamos que los montos que habíamos dado y la cantidad de becas eran muy pequeños con respecto a las necesidades que íbamos viendo diariamente. Desde fines del año pasado ha habido un gran retroceso o una involución en cuanto a las posibilidades de los estudiantes de poder solventar los gastos que tienen habitualmente".

"Los $9.000 de ayuda económica hoy en día son un chiste. Vos vas a sacar fotocopias y con eso no sacas lo de todo el mes, o no pagas el colectivo", sostuvo.

Por último, advirtió que "no tengo manera de saber qué va a pasar con los estudiantes que se han postulado becas. No sabemos si vamos a poder dar nuevas becas, y si podemos, no sabemos cuántas y ni con qué monto. Vamos a tener que esperar a ver qué sucede porque los fondos, por el momento, van a ser para los chicos que están con los montos que ya existen, que son ínfimos con respecto a los valores de los costos actuales. Mo podemos prometer una beca porque es un compromiso".

