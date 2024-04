Eclipse en abril: las características de lo que sucederá el próximo lunes

El astrónomo vocacional y divulgador Jorge Coghlan habló con MDZ Radio 105.5 FM y comentó los detalles del eclipse de sol que se espera para el lunes 8 de abril. Según el científico, podrá verse en Estados Unidos y México, pero no en nuestro país. Se trata de un "juego de luces y sombras provocado por un cuerpo opaco pasando frente a un cuerpo luminoso", que se repite sincrónicamente.

En este sentido, Coghlan explicó que "los eclipses generalmente se repiten sincrónicamente cada 18 años. En el caso de los eclipses de Sol, no siempre el cono de sombra - que es el de la luna pasando frente al sol - va a afectar la misma región del mundo. Se va a repetir el eclipse en distintas partes del mundo en una franja de la totalidad que tiene unos 300 kilómetros de extensión por 50 km, más o menos, de ancho. Duran algunos minutos, en este caso va a ser un poquito más extenso y va a durar más de 4 minutos, que es el momento en que la Luna pasa frente al sol y en pleno día se produce una semi oscuridad, un crepúsculo porque no es una oscuridad total. Simplemente en la parte superior del cielo donde está en ese momento la luna tapando el sol, aparecen las estrellas más brillantes, pero queda todo un crepúsculo en el horizonte donde no afecta totalmente la sombras, sino una parte de la sombra que puede ser, depende de la ubicación del observador, un eclipse parcial o total si está en la parte de la totalidad. Agregó que "de todas maneras no es un eclipse observable para nosotros, va a suceder en el hemisferio norte. Empieza en el Pacífico y termina en el Atlántico. Va a afectar a México y Estados Unidos y, en forma parcial, a una parte de Canadá".

Coghlan expresó que en Argentina "un eclipse importante no tenemos este año. Tenemos uno en el sur de la Argentina que va a ser un eclipse parcial".

Por último, en función de sus expectativas, expresó que "somos tan veteranos que vimos tantos eclipses, y son prácticamente iguales. Es una cuestión de sincronismo de la mecánica celeste que, en este caso, cuando coinciden los planos por unos pocos minutos, tanto el sol como la Tierra y la Luna, se producen estos eclipses de sol que son muy atractivos. La gente viaja porque como el cono de sombra de la luna apenas roza la superficie terrestre, cuando se produce un eclipse, generalmente, pasa en el Océano Pacífico que ocupa la mitad del globo. Se hacen el viaje para verlo. Hay aficionados a los eclipses solares. O sea, gente con dinero. Ni siquiera son aficionados a la astronomía, sino que simplemente viajan para presenciar un eclipse de sol que es uno de los espectáculos más llamativos de la naturaleza, pero no influye en nada, no tiene ninguna trascendencia, más allá, de un juego de luces y sombras provocado por un cuerpo opaco pasando frente a un cuerpo luminoso, como es el caso de la luna pasando frente al sol.

Escuchá la entrevista completa: