Dengue: el pico inédito de casos que abarrotó la guardia del hospital Notti

Durante el fin de semana largo se agravó la situación del dengue en la provincia de Mendoza. En total, ya hay 1013 casos confirmados según se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional y unos 3.000 son casos sospechosos. En el hospital Humberto Notti hubo un pico de consultas dentro de la guardia que se consideró inédito.

"Fue un fin de semana largo complicado a nivel hospitalario, hubo bastante consulta. Dentro de las consultas, lo que comentamos es que han habido 83 que ingresaron dentro del criterio clínico epidemiológico, que son pacientes con síntomas clínicos de dengue y por estar en zonas donde ya sabemos que hay otros casos, se los considera como caso de dengue. Se mandan a pedir los PCR y han habido casos sospechosos", confirmó la jefa de Infectología del Notti, Lorena Dipauli, a MDZ y MDZ Radio este jueves.

Lo que informó la profesional es que si un menor o cualquier paciente llega con síntomas de dengue y ya convive con un caso positivo, directamente es considerado como un contagio debido a que para el resultado del PCR se debe esperar varios días, lo que retrasa el tratamiento que podría recibir el infectado. "Si una persona ya es un conviviente de un familiar que tiene dengue ya directamente no se le pide ninguna prueba durante la etapa febril y se toman los recaudos con esos pacientes", destacó.

La guardia del Notti en Mendoza.

Durante el fin de semana, el brote fue tal, que según indicó la infectóloga hubo dos pacientes que requirieron atención médica de terapia intensiva por un shock hipovolémico provocado por la falta de líquido. "Esos pacientes requieren líquido y por eso deben ser controlados en el área crítica. La etapa crítica es 48 horas después de la caída de la fiebre, es ahí donde aparecen las pautas de alarma a las que los padres deben estar atentos", recomendó. Esos dos niños, durante el inicio de la semana fueron pasados a sala común y ya se encuentran mejorando luego del cuadro de dengue.

"Es un pico de dengue inédito. El año pasado tuvimos solamente 6 casos y ahora hay más de mil casos confirmados según el Boletín Epidemiológico. Como sospecha hay unos tres mil casos, es decir que se ha cuatriplicado la cantidad de contagios", aseguró Dipauli a MDZ.

En cuanto a la situación del brote de dengue, la profesional confirmó que han recibido en total a 39 pacientes que han tenido que ser internados de urgencia, pero que actualmente solamente hay 5 niños en terapia intensiva que se encuentran mejorándose de su cuadro luego de haber contraído dengue.

Los casos de dengue se multiplican en todo el país día a día.

A su vez, remarcó que aún no se hacen presentes los demás virus propios de esta época en Mendoza como la influenza o el sincicial respiratorio que también suele abarrotar las guardias de los hospitales públicos sobre todo en el comienzo del invierno. "Dentro del servicio de Infectología vamos manteniendo el alerta, aún no aparecen la influenza ni el sincicial, lo que sí pedimos es que se vacunen todas las personas, sobre todo que se pongan la antigripal", sostuvo.

Además, por la situación del sostenido calor (aún en épocas donde comienzan a bajar las temperaturas), los virus estacionales se van corriendo mes a mes. "Hay un corrimiento de las enfermedades, por ejemplo, en la pandemia no circulaba otro virus que no fuese el coronavirus, no teníamos casos de gripe. Es normal que cuando circula un virus o prevalece un germen por sobre otro, se note una corrida en las enfermedades estacionales", finalizó diciendo Dipauli.