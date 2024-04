Su hija escuchaba monstruos en su cuarto, revisó y lo que encontró aterrorizó en TikTok

Las redes sociales son testigos constantes de situaciones inusuales que capturan la atención de miles de usuarios en todo el mundo. En esta ocasión, un video compartido en TikTok por Ashley Massis Class (@ClassAshley) se volvió viral al relatar una experiencia escalofriante y, a la vez, sorprendente que vivió junto a su hija.

En el video, Ashley revela que su hija le confesó haber escuchado extraños ruidos, describiéndolos como "monstruos" provenientes de las paredes de su habitación. La madre admitió haber sentido inicialmente temor, pensando en la posibilidad de que hubiera algo más siniestro, como un cuerpo oculto. "Escucho demasiados crímenes reales como para no pensar que había un cuerpo", explicó Ashley.

Ante la situación, decidieron utilizar un detector de "fantasmas" para investigar los extraños sonidos. Para su sorpresa, el dispositivo captó señales inusuales, lo que los llevó a sospechar que algo debía estar oculto tras las paredes. Sin dudarlo, tomaron la decisión de romper la pared del dormitorio para descubrir la verdad y mostraron el resultado en TikTok.

El momento de la revelación fue impactante: tras retirar un trozo de la pared, descubrieron un enjambre de miles de abejas que se encontraban viviendo en la pared. El video muestra cómo los insectos zumban por la habitación, revelando una explicación completamente diferente a lo que la familia temía inicialmente.

El impactante video se hizo viral rápidamente en TikTok, acumulando miles de "me gusta" y comentarios. Entre las reacciones de los usuarios, hubo alivio y sorpresa. "Sinceramente, prefiero tener monstruos en la pared que tener 50.000 abejas", comentó una usuaria. Otro usuario expresó su alivio al descubrir que no se trataba de algo más inquietante: "Pensé que era como un hombre viviendo en tu pared. Así que me alivia que sean abejas".

Su hija escuchaba "monstruos" en su cuarto, revisó y lo que encontró aterrorizó TikTok (video: TikTok/ClassAshley)