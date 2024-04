Comienzan las inscripciones para acceder a los vouchers educativos en Mendoza

La entrada en vigencia de los vouchers educativos que lanzó la Secretaría de Educación a través del Ministerio de Capital Humano genera expectativa en miles de familias que quieren acceder al subsidio para cubrir la cuota de los colegios privados. Si bien, la inscripción se realiza a partir de hoy, aún hay muchas dudas sobre su implementación. En Mendoza, la medida afectará a 121 colegios que reciben más del 80% de aporte estatal.

A través de la Resolución 61/2024, el Ministerio de Capital Humano informó que esta ayuda económica está destinada a aquellos que asistan a escuelas de gestión privada pero que reciben al menos un 75% de aporte estatal, el cual suele cubrir directamente el sueldo docente. Desde el gobierno provincial confirmaron a MDZ que se mantendrá el subsidio local, con las mismas exigencias hacia las escuelas también.

En el Boletín oficial se explica que es "una prestación temporaria a favor de las familias con menores recursos". En el caso de la provincia de Mendoza, el beneficio alcanzaría a 69.000 estudiantes (en caso de cumplir con los requisitos) que asisten a 121 colegios privados, en su mayoría confesionales.

Quiénes pueden acceder

Según la normativa, las familias que pueden acceder son aquellas que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años con un ingreso familiar que no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles (el monto total de entrada de la familia no puede superar el $1.419.600). En cuanto al colegio, debe contar con al menos el 75% de subvención estatal y la cuota no debe superar los $54.396. El monto cubrirá hasta la mitad del costo de la cuota de cada niño, sin tope en cuanto a la cantidad.

Listado de escuelas de gestión privada

