Sorpresa e incertidumbre por despidos en diario Los Andes

Un guardia de seguridad en la puerta del histórico edificio de calle San Martín notifica, uno a uno, a los trabajadores que llegan hasta el lugar para conocer si aún mantienen sus empleos o si fueron despedidos. Si bien se sabía que diario Los Andes estaba en proceso de venta, los empleados se sorprendieron ante la decisión que se aplicó y reina la incertidumbre por estos momentos.

El medio gráfico más antiguo de Mendoza vivía momentos convulsionados desde hacía meses. Los trabajadores, por problemas edilicio, no retornaron a la presencialidad tras la pandemia y desarrollaban sus tareas de forma on line. En tanto, desde hacía unas semanas a algunas secciones se les notificó que no tenían tareas asignadas.

En medio de este contexto es que este lunes quienes llegaron a la redacción y a la planta de impresión se encontraron con un listado que enumeraba a quienes se había decidido desvincular de la empresa. En tanto, los telegramas de despidos empiezan a llegar a las viviendas. Hasta el momento se habla de 30 despidos, algunas de las personas afectadas han permanecido en sus puestos durante más de 20 años.

Aún no se sabe con precisión si esta medida responde a un cierre total del formato impreso.

Los Andes fue fundado en 1882 por el doctor Adolfo Calle y es el único diario impreso que mantiene Mendoza.

En tanto, la empresa divulgó un comunicado en el que se da detalles sobre lo ocurrido.

El comunicado oficial

Los Andes reestructura su operación para proyectarse al futuro

Diario Los Andes de Mendoza ha concretado una reestructuración de sus operaciones para fortalecer la sustentabilidad y el futuro de su legado periodístico.

Desde mañana, los ejemplares comenzarán a imprimirse en una planta externa, siguiendo la tendencia de la prensa global de establecer sinergias de impresión. Esto no afectará la circulación del diario, sino que, por el contrario, servirá para sostener la calidad y la continuidad del producto impreso. Esta decisión implica el cierre de la planta local.

La reconfiguración de los hábitos de lectura de la sociedad, con el crecimiento permanente del consumo digital y el redimensionamiento de los volúmenes impresos, obliga a las empresas periodísticas a ganar eficiencia en este terreno para focalizar sus recursos en la producción periodística multiplataforma.

Del mismo modo, con la transformación del mercado publicitario se hace necesaria la diversificación de los ingresos de los medios, lo que implica el conocimiento y la fidelización de la audiencia para sumar suscriptores y potenciar la efectividad de la comercialización publicitaria digital. En este sentido, Los Andes fue pionero en la registración de los usuarios y, posteriormente, en la introducción de la suscripción digital, herramienta probada en los medios de referencia a nivel mundial.

Además de la planta impresora, esta reestructuración de la compañía incluye otras áreas de la empresa, dentro de un proceso que Los Andes emprendió para adecuarse a los nuevos tiempos con el objetivo de contar con una estructura sana, ágil e innovadora, que le permita seguir haciendo periodismo de calidad y contenidos de valor agregado para la región, preservando su identidad local y los valores que cimentan su prestigio y trayectoria.

Al igual que desde hace 140 años, Los Andes seguirá acompañando cada día a mendocinas y mendocinos, con una cobertura profesional, actualizada minuto a minuto, y que al mismo tiempo es garantía de información verificada, de opinión calificada y de independencia periodística. Este paso busca ratificar su vigencia como testigo privilegiado y articulador de la agenda pública de Mendoza y la región, como referente de la política, la sociedad, la cultura, la ciencia y el deporte mendocinos.

Los siete millones de usuarios únicos que, en promedio, leen cada mes los contenidos de Los Andes son la prueba más clara de que la marca está más vigente que nunca y de que su periodismo muestra un diferencial en el ecosistema digital, tal como sucede con su edición impresa.

Mendoza, 29 de abril de 2024.-