Los seguros no brindarán más la asistencia de grúa: ¿baja el precio de las pólizas?

El 24 de abril fue publicada en el Boletín Oficial la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de eliminar toda aquella asistencia que no sea por un siniestro. En este marco, las empresas de seguro dejarán afuera el servicio de grúa que a partir de ahora correrá por cuenta de los usuarios para determinados contratiempos como falta de nafta, pinchadura de ruedas o problemas en la batería. Sin embargo, los costos de la póliza no bajarán. Al respecto, Edgardo Juchniuk, vicepresidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo (APAS) dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Juchniuk comentó que "el tema del servicio de emergencia inicia en la década del 90, cuando una compañía española compra una compañía aseguradora que se llamaba Aconcagua, y pusieron el tema de las grúas como un servicio adicional a las pólizas. De ahí en más, las otras compañías de seguros, para seguir compitiendo, lo incluyeron. Hasta ese momento no estaba regulado el servicio de emergencia. En el año 2012, 2013 se incluyó la obligatoriedad de la prestación de ese servicio, de acuerdo a las condiciones que daban las compañías de seguros. Eso se debió a que había muchas inconsistencias en cuanto al servicio y falta de prestaciones, porque no estaban obligadas legalmente".

Luego precisó que "el sistema colapsó porque el servicio fue muy malo". Por otro lado, Juchniuk aseguró que los más perjudicados serán los sectores más vulnerables y que "no es algo barato y seguramente van a salir empresas a ofrecer un servicio de asistencia para llenar el hueco. Es cierto también que las compañías de seguros van a hacer foco en las coberturas que le están dando a sus asegurados y tienen el problema de que hoy no lo están dando. Por ejemplo, si tenés un accidente en Santa Fe, y se cayó dentro de una barranca del río y la compañía de seguros, de acuerdo a los contratos que tienen con los prestadores, no te lo pueden sacar de ahí. En cambio hoy, aparentemente, estaría en condiciones de hacerlo porque está cubierto los daños por accidente".

Juchnik dijo que "es un costo importante dentro de lo que se paga mes a mes, pero (tras la eliminación de la asistencia de las grúas) no van a bajar el precio de las pólizas. Es una barbaridad lo que han aumentado porque, aparte, con el sistema inflacionario en el que estamos cualquier rebaja se termina licuando". A su vez, el representante de APAS aseguró que "las coberturas en Mendoza han bajado en los sectores más vulnerables. En algunos casos han dejado de pagarlo. En los sectores más altos, al contrario, han aumentado las coberturas porque prefieren trasladar ese riesgo a la aseguradora y no asumirlo".

Escuchá la entrevista completa