Famoso en todo el mundo: quién es el montañista que visitó Mendoza

Jaime Viñals nació hace 62 años en la ciudad de Guatemala. Mientras realizaba sus estudios universitarios, un compañero le propuso escalar la cumbre más alta de Centroamérica, el volcán Tajumulco de 4.220 metros de altura, ubicado en el departamento guatemalteco de San Marcos. Nunca imaginó que esa travesía realizada a los 19 años, cambiaría su vida para siempre.

El pasado fin de semana, el mundialmente famoso montañista llegó a Mendoza para presentar su libro "Cumbre a cumbre: así recorrí el mundo". El título de su obra no fue elegido al azar; el 23 de mayo de 2001, Viñals se convirtió en la primera persona de Centroamérica y el Caribe en llegar a la cima del mundo, el Monte Everest, y el primero en terminar exitosamente el reto de las siete cumbres que tiene la Tierra.

En diálogo con MDZ, Viñals recordó las sensaciones que lo invadieron cuando completó tamaño logro. "Significó en aquel momento un parteaguas en mi carrera como montañista, porque pude romper el paradigma que existía de que los centroamericanos no podríamos ascender a esa famosa y mítica cumbre. También fue una gran oportunidad de romper la zona del confort que puede significaba alcanzar la cumbre mas alta de los siete continentes, en los siguientes años me dediqué a escribir libros y desarrollar nuevo retos de montaña, retos que nadie en el mundo hubiera completado exitosamente. Tal como las 7 Islas del Mundo".

El guatemalteco que fue recibido por las autoridades del Gobierno de Mendoza el fin de semana. El hombre ha dedicado toda su vida a escalar cumbres. De hecho, en sus 62 años de vida, conquistó más de 1.000 en 102 países diferentes. Consultado sobre si recuerda algún ascenso más que otro, afirma que "todos han sido muy impactantes e importantes en mi vida, es difícil especificar, pero si puedo darte detalle de cumbres muy especiales en mi vida". Acto seguido, destacó sus aventuras en el Volcán Tajumulco (fue su primera cumbre); Volcán Chingo (allí conoció a su esposa); Pico de Orizaba (primera cumbre nevada y alta montaña que subió); Mt. Chimborazo (primera cumbre superior a los 6.000 metros de altitud); Mt. el Aconcagua (primera del reto de las 7 cumbres); Mt. Everest; Mt. Kerinci (primera cumbre del reto de las 7 Islas del Mundo); Mt. Maromoktro (le permitió finalizar el reto de las 7 islas del Mundo); Volcán Sidley (el más alto de la Antártida donde terminó el reto de los 7 volcanes del mundo y le permitió completar la trilogía mundial). Sí, el montañista subió las 7 cumbres más altas del mundo; completó ascensos en las cimas más altas de las 7 islas más grandes de la Tierra y escaló los volcanes más altos en cada continente.

Jaime Viñals durante su paso por Mendoza. Foto: Gentileza

Para Viñals, el montañismo no es un actividad riesgosa. "El riesgo está cuando no se está bien preparado, cuando se subestima el ascenso a determinada montaña, cuando se carece de paciencia, de disciplina y se carece de capacidad de tomar buenas decisiones. La montaña no mata ni lastima a nadie, lo que mata o lastima a una persona en la montaña, es lo mismo que le permite tener éxito o fracasar, son sus propias decisiones", señala. Por este motivo, tiene un consejo para aquellas personas que desean en el mundo de las cumbres. "Que lo disfrute, que se sienta orgulloso de su decisión de incursionar en la montaña y comprender que el único límite que tenemos en alcanzar las cumbres planteadas, somos nosotros mismos", afirma.

Qué necesita un montañista

Con sus 35 años de experiencia y sus más de 1.000 cumbres, Viñals atesora un sinfín de experiencias. Al tener la oportunidad de conversar con él, resulta indispensable preguntarle sobre las características que lo llevaron a tocar el cielo con las manos tantas veces y que, según él, hay que desarrollar para dedicarse al montañismo. "Estar convencido de la decisión tomada para practicarlo; estar dispuesto a aprender lo que sea necesario para hacerlo de una manera segura y eficiente y de crecimiento constante y sostenible; estar dispuesto a trazarse metas progresivas trabajando en equipo; estar dispuesto a la mejora continúa y disfrutar todo el proceso y cumbres logradas", explica.

José María Videla Sáenz, el embajador de Guatemala en Argentina, Iván Espinoza Farfán, El gobernador, Alfredo Cornejo y Jaime Viñals.

Foto: gentileza

Su paso por Mendoza

El pasado fin de semana El Gobierno de Mendoza recibió a Viñals en un acto en el que también participaron el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez y el de Las Heras, Francisco Lo Presti. "Mi paso por Mendoza fue muy hermoso y enriquecedor, tuve la oportunidad de visitar el Memorial de la Bandera de San Martín donde impartí una conferencia motivacional para algunos miembros del Gobierno de la provincia de Mendoza, organizado por José María Videla Sáenz, a quien agradezco profundamente de organizar mi visita a esta hermosa ciudad del vino argentino, que me permitió también realizar otra conferencia en la noche del viernes 26 de abril", culminó.

Quienes deseen conocer más sobre Jaime Viñals, pueden visitar su página web.