El incierto futuro de un programa del INTA que se creó durante el menemismo

“El Programa ProHuerta es una política pública gestionada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada. Está dirigido a familias y organizaciones de productores y productoras en situación de vulnerabilidad social”.

Esta breve introducción que subsiste en el viejo portal del Ministerio de Desarrollo Social -hoy transformado en el Ministerio de Capital Humano- explicaba el objetivo con el cual fue creado esta iniciativa hace 34 años, es decir en 1990, durante el período presidencial de Carlos Saúl Menem.

El ProHuerta fue reconocido como una de las políticas públicas alimentarias más importantes de Argentina y Latinoamérica, por las estrategias utilizadas para dar impulso a huertas y granjas agroecológicas (familiares, escolares y comunitarias/institucionales), mediante una capacitación inicial, asistencia técnica y entrega de kits de semillas para las temporadas primavera/verano y otoño/invierno.

Los talleres brindados además enseñan a elaborar las herramientas necesarias para preparar la tierra, crear parcelas para la siembra, y el cuidado de los cultivos mediante consejos agroecológicos que los mantenga a salvo de la depredación de insectos, sin la utilización de agentes químicos como plaguicidas, pesticidas o herbicidas.

Después de todo, el objetivo primordial es que los alimentos cosechados sean para el consumo humano y que los sectores vulnerables puedan producir, abastecerse y comercializar la cosecha sobrante en mercados de proximidad y ferias populares.

Durante 34 años en forma ininterrumpida, el ProHuerta permitió llegar hasta los más recónditos lugares del país como un programa federal de territorialidad y generar además hábito de la autosuficiencia por el que cada vez que se cosechen alimentos, también se conserven las semillas para volver a sembrarlas al año siguiente.

La motosierra de Milei

La llegada de Javier Milei a la Presidencia con un objetivo de reducir el gasto público y limitar la intervención estatal en pos de la libertad de los ciudadanos, hizo que algunos programas que eran financiados por el Estado fuesen interrumpidos para su revisión, o quedaran en suspenso a la espera de la designación de funcionarios responsables para las firmas de convenios que les diera continuidad.

En los cuatro meses que lleva el Gobierno nacional, una de las acciones que se realizaron con mayor contundencia fue la no renovación de contratos a trabajadores estatales de distintas áreas. El INTA, fue uno de los organismos afectados con esa medida.

La motosierra de Milei alcanzó el pasado 1 de marzo a 43 técnicos que desarrollaban tareas en el Prohuerta debido a que el Ministerio de Capital Humano no asignó a ningún responsable para la firma del convenio con el INTA que le permita la financiación para dar continuidad al programa.

Al respecto, desde la coordinación Nacional de ATE-INTA se explicó que el cese de los contratados, las autoridades de INTA buscaron impulsar reuniones ante Capital Humano, pero hasta la fecha el programa de soberanía alimentaria se encuentra inmerso en una incertidumbre. Desde el 1 de marzo, está listo el convenio entre el INTA y el Gobierno, pero aún no hay un funcionario responsable que lo firme, expresó el técnico Sebastián Farjado. Foto: Facebook ATE INTA

Es de destacar que desde mediados de marzo y durante abril, comenzaron distribuirse los kits con al menos 10 variedades de semillas para la temporada otoño/invierno, que incluyen acelga, achicoria, arveja, cebolla, lechuga, perejil, rabanito, remolacha, repollo y rúcula. Todas son semillas de verduras de estación y de distribución gratuita. Pero dichos kits fueron comprados el año pasado, y es por esta razón que aún con demoras la distribución para esta temporada está cubierta. No ocurre lo mismo para la siguiente, la de primavera/verano.

Sebastián Fajardo, técnico y delegado de ATE INTA en La Plata, quien trabaja en el ProHuerta desde hace 18 años, precisó días atrás a Radio Estación Sur que los trabajadores del Instituto de Tecnología Agropecuaria vienen observando una “fuerte desfinanciación" de esa entidad. “Desde el 1 de marzo no hay un peso para el programa", contó.

“Históricamente el Ministerio de Desarrollo Social ponía la plata para el programa y el INTA lo ejecutaba. Desde el 1 de marzo no hay firma de continuidad del convenio. Está todo listo, pero se sigue esperando que un responsable del Gobierno lo firme”, explicó.

Sin convenio

Según se había explicado en un comunicado de ATE, sin ese convenio, el ProHuerta está “técnicamente caído”. Además, señalaron que los 43 técnicos que trabajan en ese programa se encuentran sin contrato desde el 1 de marzo. “Están en un limbo de incertidumbre. Entendemos que están despedidos, aunque nadie se los dijo institucionalmente”, afirmaron en dicho texto.

Debido a esta situación, la Coordinación Nacional de ATE INTA se declaró en estado de alerta hasta tanto se revierta y normalice la situación y se firme la resolución que garantiza su existencia como política pública dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), dentro del ahora Ministerio de Capital Humano. El programa ProHuerta generó durante 2023, 600.000 mil huertas y permitió que más de 170 personas se capacitaran. Foto: Facebook Prohuerta

En el marco de las acciones realizadas para dar respuestas a los municipios y comunidades que recibían anualmente las semillas y articulan las charlas con los técnicos del INTA para sus comunidades vecinales, desde el gremio que agrupa a los trabajadores del Prohuerta se elevó una nota dirigida al secretario de la SENNAF, Pablo de la Torre.

En la misma se exigía tanto la renovación de los contratos y la permanencia de la iniciativa que viene funcionando con gran capacidad territorial desde hace 34 años como programa del ex Ministerio de Desarrollo Social, cogestionado con INTA en base a su capacidad técnica y territorial.

Según explicó la delegada de ATE INTA en CABA, Julieta Boedo, “hay una situación de abandono y de dejar morir al programa". Y enfatizó: “En este contexto de total y brutal miseria planificada, el ProHuerta multiplica el alimento a las familias que ya están empobrecidas por este sistema”.

Además recordó que solo en el último año, el programa generó 600.000 mil huertas y permitió que más de 170 personas se capacitaran.

Para Sebastián Fajardo, la lucha de ATE se centra por estos días en lograr que los 43 técnicos "despedidos" sean nuevamente contratados, pero también en defender el ProHuerta. "Si se pierde este programa, se pierden también derechos adquiridos por el pueblo. No se puede, de un plumazo y por cierto vacío institucional, hacerlo desaparecer. Porque luego, rearmar toda la estructura que tiene ahora, no es tan fácil", destacó.

Aún así, dio tranquilidad al aseverar que las semillas de otoño/invierno para el 2024, "ya están en circulación". Pero adelantó, "la de la temporada primavera/verano no fueron adquiridas por la falta de convenio. Todavía no hay ninguna gestión hecha, y ya tendrían que haber empezado a hacerse la comprar esas semillas. Así como estamos, con la información institucional y oficial que tenemos, yo no puedo confirmar que el Prohuerta no va a existir nunca más. Pero por el momento estamos en esa incertidumbre de no poder confirmarlo o descartarlo", reconoció.