Cuántos mendocinos no se jubilarían si se elimina la moratoria previsional

El Congreso de la Nación será durante los próximos meses escenario principal de votaciones, debates y decisiones que impactarán de lleno en la vida de los argentinos. En ese contexto, tras la caída de primer largo escrito, la discusión por la ley ómnibus que tratará la Cámara de Diputados a partir del lunes, surge como una nueva batalla legislativa que enfrentará al Gobierno con buena parte de la oposición. Y si bien la nueva versión de la ley ómnibus incorpora numerosas iniciativas, hay una que particularmente comienza a preocupar a gran parte de los mendocinos: la eliminación de la moratoria previsional planteada por Javier Milei, que dejaría a un gran número de personas sin la posibilidad de jubilarse.

En síntesis, la ley 27.705 de moratoria previsional otorga un plan de pago para las personas con edad para acceder a una jubilación pero que a la vez no poseen los 30 años de aportes. Aprobada en febrero de 2023, la iniciativa permite dos opciones. La primera está planteada para las personas en edad de jubilarse pero que no aportaron lo suficiente para cancelar esa deuda previsional. A esos casos, se les concede un plazo máximo de 120 cuotas y la posibilidad de cancelar déficits anteriores a 2008. Además, las personas que hoy están a una decena de años que exige la ley, tienen deuda previsional y está comprobado que los aportes son insuficientes para acceder a una jubilación, están autorizados a cancelar esos faltantes, siempre y cuando no sean posteriores a marzo de 2012.

Por su parte, el Gobierno nacional decidió anclar su principal argumento en la búsqueda por otorgar un trato diferencial a quienes sí cumplieron con los aportes necesarios para acceder a una jubilación. Esa posición, en parte lógica, obvia un detalle. La realidad de la economía nacional. En Argentina, como mínimo, hay 8 millones de personas que trabajan en la economía informal, es decir, no están registradas. Esto significa que existen miles de trabajadores que aportan al desarrollo del país pero que lo hacen desde la clandestinidad.

La Cámara de Diputados, escenario clave para la Ley Ómnibus

Una vez aprobada en 2023, la última moratoria permitió que unos 10 mil mendocinos pudieran jubilarse. Hoy, según datos de Anses a los que pudo acceder MDZ, en la provincia hay 10 mil personas más en condiciones de acceder al beneficio pero que no podrían hacerlo si finalmente se deroga la ley 27.705.

Por otra parte, en diálogo con MDZ Radio, la abogada previsionalista y laborista y exdiputada nacional, Marisa Uceda, afirmó el viernes 26 de abril que la derogación de la ley "somete a las personas en edad jubilatoria a un sistema que ya existe, que no es novedoso que es la PUAM (Prestación Universal para Adultos Mayores) que representa un 80% de la jubilación mínima. El problema es que el requisito es tener 65 años de edad, y como no modifica el resto de la legislación previsional".

Y agregó: "Las mujeres con 60 años ya emplazadas a jubilarse por sus empleadores hasta los 65 no van a tener un beneficio que las cubra. Tenemos una gran bache legal. Mujeres que han trabajado y, supongamos que hoy lo hacen en blanco, pero que no reúnen la cantidad de años de aporte necesarios tampoco pueden acceder a este PUAM por no tener 65 años. Ese sería el bache".