Planero de ley: recorre el país contando cómo funcionan los planes de 0KM

Pablo Piñeiro trabajó 15 años en diferentes concesionarios del sur argentino. Fue gerente ventas, de planes de ahorro, de administración y llegó a conducir los destinos de una importante oficina de la firma Volkswagen ubicada entre Neuquén y Río Negro. Durante la pandemia por el covid-19 y con la experiencia acumulada, decidió abrir un canal de YouTube para informar a la gente sobre el funcionamiento de los planes de ahorro para autos 0KM.

De alguna manera, Pablo se cansó de escuchar que el plan de ahorro era una estafa. "Me parece que es una injusticia para el propio sistema que lo llamen de esa manera. Creo que muchos estafadores han utilizado al plan de ahorro o se lo han adueñado justamente para estafar a la gente, pero eso no quita que el sistema, sea un sistema noble, que a mucha gente le puede resultar útil", señaló a MDZ.

En Argentina se venden 25 planes por mes.

Sin embargo, el experto en el rubro cree que el plan de ahorro no es algo que se adapte a todos los perfiles de las personas. "Creo que hay mucho por corregir todavía, no solamente de parte de los concesionarios, sino de parte de las marcas y trabajar para que esta herramienta no sea utilizada justamente como un método de estafa muchas veces o de engaño, sino que para que mucha gente que cumpla los requisitos pueda retirar su cero kilómetro".

Actualmente, la vida de Pablo es nómade. "Hoy estoy en una provincia, posiblemente mañana estoy viajando a otra y al otro día estoy dando una charla en una provincia diferente, por lo tanto paso bastante tiempo en la ruta, en hoteles y visitando diferentes ciudades".

Cómo funciona la industria de los planes de ahorro en Argentina

Durante la nota con MDZ, Pablo añade un dato más que interesante. Según su experiencia, en el país se venden unos 25.000 planes de ahorro por mes. "Esto es un aproximado de 300.000 solicitudes de planes de ahorro que se piden todos los meses, pero sólo el 30% de esa gente termina retirando el vehículo. Ahí hablamos un poco de lo importante que tiene que ser transparentar este sistema y lograr que la gente lo comprenda en detalle y que no caiga en ninguna mentira porque si no pasa esto, que solamente 3 personas de cada 10 terminan retirando su vehículo", afirma el experto.

Y agrega: "No quiere decir que sean todos clientes que fueron mal asesorados, posiblemente haya algunos que también por las condiciones de nuestro país y de la economía de nuestro país, hayan tenido inconvenientes en abonar esas cuotas, pero seguramente hay una gran parte que ingresó pensando que era una cosa y resultó ser otra".

Al parecer, lo que ocurre en el sistema argentino está relacionado con la falta de información que algunas firmas entregan a sus clientes. "Seguramente si todas las personas que ingresan en un plan de ahorro conocieran en detalle de qué se trata y que van a tener que poder demostrar ingresos en blanco y que seguramente y en caso de tener una deuda que sea más de la mitad del vehículo, van a tener que presentar un garante, si todos supieran eso posiblemente en vez de venderse tal vez 25.000 planes por mes, se venderían 15.000 y creo que sería más sano que se vendan 15.000 pero se sigan entregando 10.000. Así la ecuación o la relación entre las personas que comienzan a pagar y las que lo retiran, es mucho más saludable.

El caso de los 30.000 casos judicializados en Mendoza

El lunes 15 de abril, MDZ informó sobre un nuevo fallo de la jueza Fabiana Martinelli en la causa colectiva de los planes de ahorro por los autos cero kilómetro en Mendoza. Consultado sobre el caso, Pablo explicó que "Hay otras provincias como La Pampa, donde han tenido fallos similares y que buscan que de alguna manera la inflación o el índice de precios al consumidor, le marque un tope a los aumentos. La realidad es que en Argentina, quien fabrica un bien es la que le pone el precio. Por ejemplo, quien fabrica una silla, elige a qué precio venderlo", señaló.

Y cerró: "La misma competencia es la que a las marcas muchas veces las llevan a poner un precio más alto o más bajo. Si bien en general han acompañado la inflación, particularmente en el 2022, la inflación fue del 94% y los autos aumentaron en el orden del 80%. Y en el 2023 la inflación fue del 214% y los autos aumentaron en el orden del 210%. Es cierto que en algunas marcas y en algunos modelos, y en años anteriores, hay aumentos que han superado la inflación. Estos fallos lo que buscan es tratar de que justamente la inflación marque un tope. Desde mi punto de vista eso es correcto y está bueno que exista algún sistema o alguna variable que sea independiente a la voluntad propia del empresario o de la marca que le pone un precio. Creo que esos fallos pueden ayudar justamente para que exista mayor previsibilidad sobre cuál va a ser el aumento".