La pérdida de la virtud y el deseo

Luigi Zoja está en Argentina con motivo de la 48 Feria Internacional del Libro. Psicoanalista, licenciado en Economía, escritor, nacido en Varese, Italia, presenta su obra más reciente. Su libro se llama “La pérdida del deseo” (Fondo de Cultura Económica, 2024) donde se interroga por qué la actividad sexual disminuye entre los jóvenes y por qué este fenómeno casi no ha sido advertido.

Zoja afirma que no es sólo la sexualidad entró en una fase de decadencia sino que tampoco queremos ver esto mismo. Para el autor, la sexualidad ocupó un lugar central en el siglo XX, indicador de una sociedad abierta, sin embargo esta sociedad abierta no es libre. Observa que los psicólogos no hablan mucho sobre la sexualidad y lo que se habla se encuentro prefabricado por el mercado o por la presión de determinados grupos. La libertad parece pasar de la boca para afuera. ¿Cómo se relaciona este tema con la virtud?¿Es enseñable la virtud?, ¿o no es enseñable, sino que sólo se alcanza con la práctica?, o ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente de algún otro modo Sabemos que es el sexo, pero ¿qué es la virtud?.

“La pérdida del deseo”

Concepto que posee varios significados

Entre ellos, se lo menciona cuando existe la posibilidad de algún beneficio. Y se habla de su práctica, cuando se la ejercita o de su falta, cuando se la excluye de las relaciones personales. Hay quienes piensan que los conceptos analíticos no tienen ningún valor, ni corresponden a la realidad, argumento que reduce al psicoanálisis al campo de la conciencia. El valor del psicoanálisis no es sólo la posibilidad que tiene un sujeto de hacerse nuevas preguntas, ni tampoco del desarrollo del conócete a ti mismo. Su aptitud es intervenir sobre un enunciado que lo interroga íntimamente.

Vivimos en una época donde esta posibilidad resiste brutalmente. Se rechaza la subjetividad: la sociedad que practica una filosofía pragmática, posee a su alcance el bienestar económico que le permite practicar una filosofía del tener. Virtud blindada, o el blindaje de la virtud que provoca un individualismo vacío, porque todo lo que se le propone al sujeto, al decir de Marc Augé, pertenece al mundo de las evidencias. La construcción del sujeto para el psicoanálisis, ¿incluye la virtud, la ética, el deseo, la sexualidad?, ¿son términos que se excluyen entre sí?.

Para Platón, la virtud no se la enseña ni se la aprende; tampoco se la posee por naturaleza

Es un don, exclusivo e intransferible. Para Aristóteles, se es virtuoso cuando se permanece entre el más y el menos: el justo medio. Tomar partido, entonces, pertenece al campo de la ética. La presencia es ética, no virtuosa, de allí que siempre se hable de la presencia del analista y no de la práctica virtuosa del psicoanálisis, utopía banalizante. El presente de nuestra civilización confunde términos. Confunde intromisión con interés. Confunde ajuste de medidas económicas con empobrecimiento de condiciones laborales. Confunde la falta de consumo con el cansancio y la pérdida de credibilidad. Confunde el fortalecimiento de la conciencia alimentando el conformismo de mandatos internos feroces, a la elaboración de los acontecimientos que permiten algo de saber subjetivo. Confunden las corrientes filosóficas con las herramientas específicas y precisas del psicoanálisis.

Es un presente antagónico que relanza en el horizonte, diferentes modos de ideales expectantes, verdadero abanico de virtudes, y que no son suficientes para hacer presente en nuestro mundo, un compromiso ético. Este compromiso, verdadera apuesta del psicoanálisis, conduce a un camino, que si bien puede estar atravesado por el peso de lo real, un saber-hacer no se constituye en promesa, sino en una posible realidad que tiene el sujeto al alcance de su mano. ¿Y el sexo? Es lo más íntimo y lo menos visible, y resulta una de las cosas más habladas en el análisis personal. Tiene una intensidad que además se identifica con la palabra deseo o con el goce. Luigi Zoja nos advierte que la usará en un sentido general (en el texto deja en claro, el sexo, la sexualidad, la genitalidad).

En contraste con la esencia del deseo

Cuanto más posibilidades se le abren, tanto más pereciera que el ser humano se cerrara con temor. En el siglo XX, la sexualidad había ganado un especio central y ocupó el lugar de los debates. Su triunfo fue correspondiente a la llamada revolución psicoanalítica. Reconstruir este recorrido histórico es importante para entender su ocaso. El ascenso y la decadencia del deseo dibujan una imagen que se repite en distintos aspectos del progreso humano. Ningún crecimiento puede ser considerado sin una virtud posible y el panorama que nos brinda el deseo también es cuestionado por el goce. Debate abierto. La traducción de María Julia De Ruschi del italiano al español resulta adecuada y el subtítulo del libro “¿Por qué el mundo está renunciando al sexo?” debería haberse incluido en la tapa como la versión original en italiano.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.